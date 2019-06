Pablo Laso: "Si tuviéramos euforia por ganar el primer partido seríamos gilipollas"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras el triunfo del Real Madrid ante el Valencia en el primer partido de semifinales de Play-Off de Liga Endesa. El entrenador se mostró muy satisfecho con el trabajo de su equipo, pero como siempre, insta a ir a más a sus jugadores de cara al segundo partido.

Por otro lado, dejó una de sus características respuestas curiosas al ser preguntado sobre la necesidad de rebajar la euforia. Además, en cuanto al trabajo realizado con el partido resuelto, realizó una comparación con la EVAU, más conocida como selectividad, que está realizando su hijo.

Valoración del partido

Como siempre, Pablo Laso comenzó con su pertinente análisis del duelo. "Lo primero felicitar a mi equipo por la victoria. Creo que los chicos han hecho todos un gran trabajo, muy metidos en el partido desde el inicio. Creo que defensivamente hemos estado muy sólidos, sabiendo los puntos fuertes de ellos. Sobre todo ese juego interior tan versátil que tienen".

"Creo que hemos sido capaces de bajar sus registros y, a partir de ahí, las situaciones de los jugadores de Pick & Roll también. Es un equipo con peligro, han metido 12 triples y somos conscientes de que el Play-Off no ha hecho más que empezar. La victoria ha sido amplia, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, pero ya está. Como digo siempre en los Play-Off probablemente en el segundo partido vamos a tener que jugar mejor si queremos ganar", concluye Laso.

El partido de fase regular, clave

Ha sido quizás sorprendente que el Real Madrid aplastase ya de salida al Valencia. Prácticamente la sensación era de que solo ha habido un equipo en el partido. Ante la pregunta de si esperaba un Valencia así, el técnico asegura que "es difícil esperar los partidos, saber como van. Lo que sí yo tenía confianza en que si nosotros hacíamos un gran trabajo, tendríamos mucho ganado".

Laso prosigue diciendo que "el partido de Liga de hace 15 días nos vino muy bien para saber lo que teníamos en frente. El equipo ha entendido rápidamente las situaciones ofensivas y defensivas donde podríamos encontrar superioridad. Probablemente, el marcador haya sido más amplio de lo que realmente ha sido el juego también por nuestro acierto".

"No me quedaría solamente con el acierto que obviamente ha sido muy alto. Hemos movido muy bien el balón, hemos tenido un porcentaje muy alto de tiro tanto de dos como de tres puntos sino también me quedaría con el trabajo general del equipo que es el que nos ha hecho conseguir esa diferencia", explica el entrenador blanco.

Estar eufórico, algo absolutamente absurdo

El entrenador del Real Madrid fue preguntado acerca de si verdad llega la hora de ejercer su trabajo que es calmar la euforia tras el triunfo ante el Campeón de la Eurocup y este no se cortó ni un pelo y fue muy tajante. "Si tuviéramos euforia por ganar el primer partido seríamos bastante gilipollas. Siento decirlo así de claro".

"Hace menos de un año nosotros en el primer partido de Play-Off de Euroliga contra Panathinaikos, perdimos también un primer partido muy claramente y ganamos la serie. Los partidos están terminados, da igual haber ganado 94-72 que 94-93. El partido del sábado es diferente, seríamos gilipollas".

"El partido del sábado empieza de nuevo y es otro punto de la eliminatoria con lo cual debemos descansar, recuperarnos. Hoy ha sido importante la aportación de todos, hemos podido rotar el banquillo, que todo el mundo fuera encontrando su momento defensivo y ofensivo y esto no ha hecho más que empezar", sentencia Laso.

Siempre con el colmillo

El Real Madrid acumula pleno de victorias en este Play-Off, síntoma del gran nivel en el que se encuentra. "Creo que el equipo está bien. El récord de los dos últimos meses debe ser increíble. Siempre he transmitido que el equipo está bien luego puedes ganar o perder, pero yo al equipo le veo muy bien dentro de los problemas que puedes tener durante la temporada, que los hemos tenido. Tengo la sensación de que en el equipo llegan todos sanos, todos preparados y para mí eso es lo más importante".

"Realmente lo creo, no es algo que yo quiero subrayar. Se lo transmito a ellos y estoy muy tranquilo porque al equipo lo veo muy bien, muy centrado en el trabajo, con los problemas físicos normales del final de temporada, pero en líneas generales estoy muy contento de como ha llegado el equipo a final de temporada", concluye Laso.

La carga de partidos y el papel de Deck

El Real Madrid es de los pocos equipos de la Liga Endesa acostumbrados a jugar partidos tan seguidos. Ponsarnau reconocía que esa falta de experiencia les pasa algo de factura. Ante la pregunta de si creen que les beneficia, Laso respondió que "el Valencia está acostumbrado. Ha tenido la Eurocup y ha jugado partidos entre semana siempre con rivales muy difíciles. Recuerdo los Play-Off que ha tenido para ganar la Eurocup con lo cual estamos hablando de un equipo que también está acostumbrado a esa cantidad de partidos".

Gabriel Deck fue uno de los hombres que más importancia tuvo en el juego y que más minutos disputó. No obstante, estuvo bastante errático de cara al aro. Solamente 1/7 en tiros de campo y pareció acabar desesperado, pero Laso no le ve demasiada importancia.

"Gabi ha estado muy bien defensivamente, ha reboteado y ha sacado ventaja en el poste bajo. Hay algunas acciones que me gustaría ver en el vídeo, pero en líneas generales estoy muy contento con el trabajo de Gabi. Creo que siempre es muy positivo y hoy el equipo ha sabido encontrarle, él ha sabido encontrar a sus compañeros", comenta Laso.

"Obviamente si vas a canasta, te dan falta y no te la pitan te desesperas, pero mi obligación es decirle que debe seguir centrado en su trabajo. Estoy contento con la aportación de Gabi aunque obviamente a todos los jugadores del mundo les gusta meter 40 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, pero eso es muy difícil", concluye el técnico.

La exhibición de Randolph y detalles a mejorar

El hombre del partido, Anthony Randolph, sin ninguna duda. 24 puntos, 30 de valoración, 6/6 en triples y seis rebotes. Tanto ofensiva como defensivamente, el papel del jugador del Real Madrid fue excelente. Más solidario que nunca y eso es lo que más valora Laso.

"Obviamente es normal que me preguntéis por Randolph, un jugador que hace 6/6 en triples pues ya brilla. Pero valoro mucho su trabajo defensivo en cuanto a rebote, a atención, a ser capaz de dar un pase más para encontrar un mejor compañero. Ha hecho un muy buen partido independientemente de que es obvio que 6/6 en triples resalta. Ha hecho muy buen partido en otros aspectos del juego", concluye el técnico merengue.

Pablo Laso siempre comenta que en un Play-Off hay que jugar mejor el siguiente partido si se quiere salir victorioso y, ¿cuáles son esos detalles? "Ellos han anotado canastas que podíamos haber evitado, sobre todo en algún rebote ofensivo, que creo que para nosotros es importante, creo que ofensivamente alguna pérdida nuestra de más, pero me alegro de que se me pregunte por los detalles porque eso significa que el resto del trabajo del equipo es bueno y es la sensación que tengo del partido. Es muy difícil hacer un partido perfecto porque también hay un contrario que juega, pero que duda cabe que prestaremos atención a esos detalles porque pueden ser importantes en lo que queda de serie", explica el entrenador vitoriano.

Los minutos finales para extraer conclusiones

El partido quedó resuelto en el tercer cuarto. Los últimos diez minutos fueron una cuenta atrás hasta que el reloj se pusiese en cero. No obstante, esos compases del partido se pueden aprovechar para trabajar algo de táctica o ciertos aspectos. Laso opina que "siempre sirve para recuperar sensaciones en jugadores, para valorar algún cambio defensivo que puedes meter, valorar otro tipo de jugada. Siempre intentas sacar algo positivo, aunque en estos momentos de la temporada y con el poco tiempo que tienes casi entre partidos es muy difícil que vaya a cambiar totalmente un equipo".

"Si un equipo juega la 5 puede cambiarle el nombre. Has tenido toda la temporada para trabajar al equipo". Para explicarlo, Laso hizo una comparación con la selectividad aludiendo a que "tengo a mi hijo haciendo la EVAU pues diría que ha estado estudiando mucho los últimos días, pero se prepara durante el año. No sé si me oirá luego me echará la bronca por decirlo. Estudiar en el último momento del examen siempre suele ser malo, significa que no lo has hecho antes. El partido se ha roto y sí es verdad que son minutos en los que casi estás pensando en los partidos siguientes".

Así concluyeron las declaraciones de Pablo Laso tras el primer partido de la semifinal de ACB entre el Real Madrid y el Valencia. Paso adelante de los blancos, pero todavía hay mucha tela que cortar. El sábado continuará la batalla.