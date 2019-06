Carroll: "Ha sido una de las mejores canastas de mi carrera"

El hombre del partido, no podía faltar a su cita con los medios de comunicación. Junto a Pablo Laso, el escolta del Real Madrid compareció en rueda de prensa para hablar de la remontada liderada por él mismo en los instantes finales. 25 puntos en 22 minutos. El de Wyoming falló sus primeros lanzamientos a canasta, pero una vez calentó la muñeca no hubo manera de frenarle.

'El microondas' volvió a ejercer como tal. 5/7 en triples, 2/2 en tiros de campo, 6/7 en tiros libres y un 28 de valoración. Había que ponerle "diversión" al final según el propio Carroll. Una noche que seguramente nunca olvidará y que pasará a los anales de la historia de los Play-Off de ACB.

Valoración del partido

"Contento con el resultado, partido muy duro y muy trabajado. Estuvimos por debajo durante mucho tiempo, pero como grupo y como equipo no perdimos la fe. Al final tuvimos que hacer muchas cosas casi perfectas para poder tener la oportunidad de tirar y ganar al final. Como grupo estamos muy contentos con ir a Barcelona con 2-0", comenzó Carroll.

En línea con lo que decía Llull, el ADN del Real Madrid siempre empuja a no rendirse nunca y esta no iba a ser una excepción. "Es increíble. En esa última jugada tuvimos que hacer muchas cosas bien. El rebote de Rudy bien luchado, yo estaba pensando que Llull iba a tirar para empatar el partido y levanté las manos en el último segundo, me pasó el balón y pensé que era un tiro para ganar y entró. Pura alegría en la pista", explica detalladamente Carroll.

Las emociones y "la diversión" a flor de piel

En cuanto a qué se le pasaba por la cabeza en ese momento épico, Carroll comenta: "Cuando entró pensé que no se había acabado todavía y que no metiera Hanga ese triple desde el medio campo porque siempre hay ese miedo. Pero después cogí el balón, me fui corriendo como loco y me caí. Mis compañeros se echaron encima y me sacaron entre todos. Nos falta una victoria más, hay que empezar a pensar en el Barcelona el miércoles".

Por otro lado, explica que ganar de esta forma "no tiene más mérito, pero más diversión por supuesto acabar así. Es pura alegría, mucha emoción y ojalá que podamos ganar de 20 como el otro día, pero así también nos vale".

Una actuación de Jaycee Carroll de esta categoría se ha visto con cuentagotas en esta temporada. Ante la pregunta de si necesitaba un partido así, el de Wyoming revela: "Llevo varias semanas pensando no sé que pasa, creo que van a entrar, voy a seguir haciendo los tiros como siempre lo he hecho. Llevo semanas entrenando bien, tirando con algunos de los entrenadores y llamé a mi padre porque no sabía que pasaba y hoy ha entrado. Le llamaré hoy".

Una de las canastas de su carrera

Carroll salió a rueda de prensa con el balón con el que encestó el triple definitivo y fue preguntado acerca de las defensas que realizó con Claver y si esta había sido su triple más especial desde que llegó al conjunto blanco en 2011.

"Cogí el balón y nadie vino para quitármelo, lo tengo hoy todavía. Una de las mejores canastas de mi carrera. Respecto a lo de Claver son cosas que hemos intentado hacer para cambiar la defensa, ayudarnos a salir en ataque. Son cosas que piden los entrenadores que hagamos y las hacemos lo mejor posible", concluye Carroll.

El héroe del Real Madrid, el microondas de Wyoming sacó de las cenizas a su equipo para salvar el factor cancha. Un día que, al igual que Tavares, no olvidará en su vida.