Nikola Mirotic: "Por fin, me siento como un culé más"

El flamante fichaje del Barça para la próxima temporada, ha ofrecido su primera entrevista como jugador culé. El club ha colgado en su página web las declaraciones concedidas a Barça TV en las que Nikola explica sus primeras sensaciones con la camiseta blaugrana, el proceso por el que se ha gestado su fichaje y su trayectoria en el baloncesto.

Inicios en el baloncesto

Curiosamente, Mirotic guió sus primeros pasos hacia el fútbol: "Mis primeros inicios fueron en el fútbol. Cuando era pequeño empecé a jugarlo, desde los seis hasta los 13 años junto a mi hermano. Pero como empecé a crecer, un primo mío me dijo que tenía que jugar al baloncesto", comienza Nikola.

"Así que un día me fui a un entrenamiento de mi escuela y se me dio bien. Decidí dejar el fútbol e irme al baloncesto el cual empecé con 13 años. Medía casi 1,90, y tenía pinta de que iba a crecer más, así que iba a ser difícil ser un profesional en el fútbol con más de dos metros", buena decisión la que tomó el montenegrino.

Su carácter ganador

Cuando un deportista alcanza el más alto nivel, la principal pregunta siempre es cuál ha sido su clave para el éxito. En este caso Mirotic explica: "Ser un jugador de equipo. Hacer todo lo necesario para que este tenga éxito. Somos guerreros, nos gusta hacer lo imposible, ganar y hacer historia." Su principal referencia en el baloncesto fue Dirk Nowitzki.

"Vi muchos highlights intentando copiarle hasta que un día me tocó jugar contra él y fue un sueño cumplido. Pero siempre intenté ser yo mismo cogiendo lo mejor de los demás. Tratar de aprender, sobre todo cuando eres nuevo, y yo lo fui en la NBA. Tuve la oportunidad de tener a Pau Gasol a mi lado y me ha ayudado a crecer", concluye Mirotic.

Pau Gasol, el hombre clave en la NBA

El mejor jugador de la historia de España fue un gran apoyo para el ala-pívot. No es fácil salir de la que ha sido su casa durante toda la vida para embarcarse en la mejor y más exigente liga del mundo y, gracias a Pau, Nikola pudo desarrollarse como el gran jugador que es hoy.

"Pau fue un jugador muy importante en mi desarrollo en la NBA. Yo no conocía nada de aquello, no hablaba muy bien inglés en aquella época, entonces él era aquel que siempre me guiaba, que me decía lo que tenía que hacer. Sobre todo me aconsejaba tener paciencia y yo, que soy muy ambicioso, quería ser el mejor nada más llegar. Allí es diferente, cuando llegué había un equipo hecho y tenía que ganarme los minutos. Tuve un muy buen entrenador difícil para los Rookies, como Tom Thibodeau. Empecé la temporada jugando 20 minutos de media y la gente estaba muy contenta."

El sueño de la NBA

La nueva estrella del Barça ya tenía en la cabeza la idea de llegar a la NBA desde sus inicios en el Real Madrid: "Para mí primero era un sueño, y no quería ser un jugador que no diera el paso. La madurez, la experiencia, mejorar mucho individualmente y tener buenos líderes, han sido la clave para esta buena experiencia que ha durado cinco años. Tuve la oportunidad de seguir más, pero mis objetivos tiraban para Europa y muy feliz de estar aquí."

"Me llamó Pau para felicitarme y decirme que ha sido una decisión muy valiente. Está seguro de que lo voy a hacer bien y de que iba a tener el apoyo de la gente de dentro y fuera del club. Estaba sorprendido como mucha gente, pero lo más importante es que yo tenía su apoyo", explica Mirotic muy feliz.

Su fichaje por el Barça

En aquella cena en Miami con Bartomeu y su agente, se concretó la futura llegada de Nikola a Can Barça. No fue difícil llegar a un acuerdo, pues el proyecto que ambas partes tenían en mente era similar según Nacho Rodríguez, manager deportivo de la sección de baloncesto.

Mirotic lo explica de esta manera: "Lo que yo buscaba era estabilidad para mi familia, porque he cambiado de muchos equipos últimamente y mudarse tantas veces es difícil, tanto para la familia como para el jugador adaptarse. Lo que echaba de menos era ganar, porque allí solo se juega un título y aquí tienes la Liga, la Copa y la Euroliga. Hay varios títulos, y cuando me llegó esta oportunidad, todo cuadraba para mí. Me siento como un culé más, por fin. Tenía muchas ganas de llegar aquí con mi familia, de conocer mejor el club y con ganas de vestirme la camiseta, de jugar el primer partido en el Palau y de ganarme a la gente."

La Final Four, el objetivo primordial

No es para menos, pues la apuesta culé en este verano ha sido la de reventar el mercado con la finalidad de dar ese salto definitivo hacia el dominio en Europa: "Está claro que teniendo el equipo que vamos a tener, vamos a aspirar a ganar títulos. Se necesita tiempo obviamente. Han venido Cory Higgins y Brandon Davies, dos jugadores espectaculares que han tenido una Euroliga buenísima y pueden ayudar a ganar títulos. Además, la gente importante del club como Hanga, Heurtel o Claver, se van a quedar y es una muy buena noticia."

"La Final Four sería un objetivo claro, y este equipo merece estar ahí. Una vez allí vamos a ver lo que pasa y otro objetivo es la Liga. Son las dos cosas más importantes para encarar el primer año, pero habrá que ir paso a paso con humildad. Va a ver muchos jugadores nuevos y se necesita un tiempo de adaptación, pero cuando llegas a un equipo, si tienes a gente que ya conoces, es más fácil. Me he intercambiado algunos mensajes con ellos y he hablado con el entrenador, así que muy bien." Por otro lado, señala: "El idioma nunca fue un problema para mí, y ahora me toca aprender catalán".

Mensaje a la afición

Para concluir la entrevista, el de Podgorica invitó a sus nuevos seguidores culés: "A venir a apoyarnos y que se sienta con nosotros que el Barça va muy serio este año y, personalmente va a ser especial ese primer partido en el Palau. Pero lo único que está en mi cabeza ese día es ganar, porque es lo que quiero hacer el primer día."

También habló de lo que supone llegar a la ciudad condal, tanto para él como para su familia: "Mi hijo tenía ganas de estar en un sitio y no mudarse más, y sobre todo de buen tiempo. Me preguntó si aquí hacía mucho sol, y le dije que sí que hacía mucho calor. Se come muy bien, se vive muy bien, y sé que es la ciudad favorita de mi mujer y era la persona más feliz cuando le comenté que había opciones de vivir en Barcelona."

Estas han sido las palabras de Nikola Mirotic en su primera entrevista como nuevo jugador del Barça. La estrella ya ha lanzado su primer mensaje fuera de las canchas, ahora le toca coger el balón y deleitar a ese Palau que tanto quiere ganarse.