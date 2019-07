Rudy: "El primer objetivo es estar en los Juegos Olímpicos"

El alero de la selección ofreció sus declaraciones al acabar el acto de presentación del equipo que realizará la gira previa al mundial de China que arrancará el próximo 31 de agosto. Uno de los veteranos que deberá asumir el rol de líder de este grupo y que, además, regresa a la selección tras dos veranos de ausencia.

Jugadores de los 80 ausentes y los JJ.OO el objetivo primordial

Dentro de todo el barullo de medios de comunicación allí presentes, Rudy explicó: "El primer objetivo es el año que viene estar en el Pre-Olímpico y ser ambiciosos. Está muy complicado porque vienen muchísimas selecciones con su mejor plantilla y eso es lo que nos hace desde el primer día en ser la mejor selección".

"Jugadores del 80 han estado siempre con nosotros y hemos tenido una forma de jugar que creo que después de ellos sigue habiendo un muy buen equipo, mucha ambición, jugadores jóvenes y otros experimentados como somos algunos ya".

Cambios respecto a hace seis años

En el europeo de Eslovenia en 2013, Rudy ya ejerció de capitán de la selección. El premio fue la medalla de bronce, respecto a esos cambios producidos desde entonces, Rudy señala que "ha cambiado mucho, yo también lo he hecho. Sigue habiendo la misma ambición de siempre y sí es verdad que un europeo no es igual que un mundial, pero gracias a dios puedo decir que he ganado uno junto a Marc y han tenido muchas medallas más".

"Muy feliz de estar en otro mundial, con la familia, jugadores con los que he estado muchos años juntos y nuevos, es una experiencia bonita". Respecto a la dificultad en este mundial, Rudy apunta a que "es un mundial diferente, con muchos viajes y tenemos que ser conscientes del trabajo que tenemos que hacer en toda esta preparación y cuando lleguemos al campeonato ir partido a partido".

Responsabilidad respecto a años anteriores

El mallorquín encadena 211 internacionalidades y asumirá la capitanía en China. Ante la pregunta de si hay más responsabilidad que en el pasado señala que "fui capitán una vez en el europeo, pero hay muchos jugadores experimentados que pueden asumir la capitanía perfectamente. Por internacionalidades me toca a mí, pero aquí somos todos una familia, muy orgulloso e intentar aprender de lo que he hecho en los últimos años de Carlos Jiménez, Juan Carlos Navarro, etc..

Estado físico después de la temporada

El Real Madrid disputó una campaña maratoniana alcanzando la cifra de 83 partidos. Rudy fue preguntado acerca de su estado físico y explica que "todavía pesan las piernas por supuesto. Temporadas muy exigentes, sobre todo el año que viene todavía más, pero ahora mismo tenemos la oportunidad de vivir otro mundial y hay que pensar en ello".

"El calendario es muy exigente, ha sido un verano corto después de dos veranos largos en los que no he estado en la selección ni he tenido campeonatos, pero muy contento de estar aquí y de ponerse a tope", añade Rudy.

Prohibido el modo diésel

En los últimos torneos, España ha ido de menos a más, algo que Rudy indica que "no se puede permitir esta vez. Por eso creo que hemos sido muy exigentes a la hora de saber que esta preparación es muy importante, que el camino va a ser muy largo y tenemos buenos partidos amistosos para vernos, como estamos y para que no haya ese equipo diésel, pero que al final consigue los objetivos. Viendo como va a ser el campeonato tenemos que ser el mejor equipo desde el primer día", concluye.

El capitán está listo. Después de dos veranos y de una temporada infinita ha descansado lo justo este mes para afrontar otro reto apasionante en su carrera. La vieja guardia está al mando.