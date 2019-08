Juancho Hernangómez: "Creo que voy a tener más minutos en Málaga"

El hermano menor de los Hernagómez atendió a los medios de comunicación al finalizar el entrenamiento matinal de la Selección Española del martes 6 de agosto. Los hombres de Scariolo retomaron la actividad la tarde anterior y, en la fecha presente, realizarán una doble sesión. Juancho destacó el gran trabajo del equipo y la progresión semana a semana.

Avanzando hacia Málaga

La mirada de los jugadores está puesta en el Torneo de Málaga del próximo fin de semana y también en corregir ciertos detalles del choque ante Lituania. "El primer partido fue la primera toma de contacto y hubo un poco de nervios. No tuvimos buen porcentaje, pero eso es lo de menos. Tuvimos muy buena energía, todo el mundo aportó y lo dimos todo. Sacamos la victoria, los aficionados creo que salieron contentos y hemos estado viendo vídeos para mejorar las cosas de cara a Málaga".

La actuación de su hermano y sus sensaciones

El mejor jugador de España en el partido del viernes junto con Ricky Rubio fue Willy Hernagómez, con 23 puntos. Juancho elogia a su hermano. "Lleva muchos años entrenando muy duro y cuando entrenas así los resultados salen. Estoy muy orgulloso de él, un cambio físico espectacular y también en tema ofensivo se atreve a lanzar el tiro de tres, lo entrena por la mañana y por la tarde. Es cuestión de tiempo que le pongan y cuando lo hacen siempre ha demostrado que puede jugar a gran nivel".

A nivel personal, Juancho comenta que se va encontrando "bien. Todavía queda un poquito, vamos semana a semana, cada día me siento un poco mejor y estamos en buena línea". No jugó demasiado ante Lituania debido a su reciente recuperación de una lesión en abdomen. Así que acerca de si espera contar con más minutos en Málaga, es optimista. "Creo que sí. El planning era de ocho minutos en el primer partido, lo cumplí, me encontré bien. Así que haber si podemos hacer un par de rotaciones y ver como el cuerpo responde".

El equipo crece semana a semana

¿En qué punto está el equipo en estos momentos? "Estamos empezando todavía. Seguimos con muchas ganas y energía, todavía queda bastante así que vamos cumpliendo etapas. Cada semana nos ponemos unos objetivos y el de esta semana es cumplir en Málaga e ir sumando como equipo. Cada vez con un poquito más de ritmo, mejor, afinando cosas y con el objetivo de llegar finos en el momento en el que hay que llegar", explica Juancho.

Su entrenador en los Denver Nuggets, Mike Malone, ha venido a visitarle. "Es bueno que te vengan a ver, que te tengan en el punto de mira y muy agradecido de que vengan".

El feeling para el mundial y cero presión

"El feeling es bueno. Tenemos un muy buen equipo, creo que podemos jugar con mucho ritmo y se irá viendo. Quedan todavía tres semanas de trabajo duro y luego llegará China y competir. Es muy diferente los primeros partidos de preparación que cuando compites por quedarte o pasar de fase", explica Juancho.

Scariolo aseguró el día antes del partido ante Lituania que no iba a haber descartes hasta este próximo torneo en Málaga. Acerca de si sienten que se acerca la presión, Juancho niega y expresa naturalidad. "No creo que la gente tenga presión. Cada uno estamos dando lo que tenemos, está entrenando lo máximo que puede con la máxima energía y los descartes serán una cuestión muy difícil para el entrenador. Pero cada uno ha aportado lo que tiene que aportar y tiene que estar orgulloso de darlo todo por estar aquí", concluye el ala-pívot.

Su posición de juego es indiferente

Ante Lituania, Juancho jugó de titular en la posición de 'cuatro', en cuanto a si prefiere jugar de tres o mantenerse en el mismo, Juancho contesta: "No me importa jugar de lo que sea. Scariolo es el que decide y hay que hacer lo mejor para el equipo. La selección es un equipo, no es un tema individual así que donde me ponga contento estaré y aportaré lo que me pida. Scariolo me ha dicho que juegue como yo sé", finaliza Juancho Hernangómez.

La selección sigue creciendo día a día según el ala-pívot madrileño y las miradas están puestas en el torneo de Málaga del próximo fin de semana.