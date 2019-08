Marc Gasol: "Correr riesgos ahora no sería lo más inteligente"

El referente de la Selección en este Mundial, Marc Gasol, ha sido el elegido para responder a las preguntas de los Medios de Comunicación tras el entrenamiento. Asume con naturalidad el rol de liderazgo, alaba la actitud de los nuevos y apuesta por el trabajo coral como base del éxito.

Estará en Málaga

Marc no estuvo disponible ante Lituania, pero confirma su presencia el próximo viernes. "En principio si todo va bien jugaré mi primer partido en Málaga y con muchas ganas. Tendré los minutos que diga el grupo técnico y el equipo médico. Tienes que ir cumpliendo etapas, asumiendo cargas y no correr prisa. Me encuentro muy bien y muy contento, pero correr riesgos ahora no sería lo más inteligente", inicia Marc.

El pívot de la Selección realiza una valoración positiva del grupo en estas dos semanas. "Les he visto muy bien. El grupo tiene una predisposición al trabajo muy alta, todo el mundo tiene ganas de aportar y es importante".

Su rol de líder no le cambia en nada

Para Marc, el erigirse como estandarte del grupo no le hace afrontar este Mundial con un sabor diferente. "Siempre es especial. Estar aquí en los veranos es muy especial para todos. Todo el mundo deja de hacer cosas, de estar con la familia y de tiempos de ocio o recuperación para ponerlo todo en disposición al equipo y eso es importante y de agradecer. No por tener quizás un rol diferente al de años anteriores y quizás más importante lo hace más especial".

"Al final el rol lo asumes con naturalidad y confianza. Tuve la suerte o no suerte de jugar sin Pau en 2013 y tener ese papel más importante. Pero lo más importante es que todos estemos bien, que juguemos alegre, que disfrutemos con el sacrificio en la pista y que nos salgan buenos partidos cuando importan", concluye el pívot.

España no va a jugar de otra manera

Ya dijo en la presentación Scariolo que había que cubrir las ausencias de jugadores ilustres variando la disposición táctica. Sin embargo, Marc no ha visto demasiadas diferencias. "Creo por lo que he visto de las ventanas FIBA, en los entrenos y en el partido ante Lituania, todo va muy ligado. Al final, las acciones pueden ser un poco diferentes dependiendo de los jugadores y de sus habilidades en la pista. Pero el ADN del equipo sigue siendo la misma a la hora de trabajar, defender, ayudarnos en cancha... todas esas cosas que nos han hecho especiales y que eso no puede cambiar".

En cuanto a la lista de Estados Unidos de los cuales 30 de 35 han renunciado, Marc asegura "no haberla visto. Pero lo importante es como llegan los equipos cuando hay que enfrentarse a ellos. Hay un bloque de ocho equipos muy parejos que tenemos que estar preparados para todas las fases".

Los nuevos no le han sorprendido

"No me han sorprendido porque todo jugador que está aquí tiene experiencia. A Jaime y a Quino les he visto jugar, tienen tranquilidad y están seguros de ellos mismos en la pista. Javi Beirán también lo hace muy bien y los demás más o menos ya había estado con ellos y no me han sorprendido en ese sentido. Pero sí con naturaleza, están aquí porque se lo han ganado y juegan así. Es de agradecer que jueguen con tanta confianza", explica Marc.

El grupo, la clave de la eficacia

Acerca de qué es lo más importante del equipo, Marc señala que "el grupo es siempre lo más importante. Al final, el trabajo conjunto es lo que marca la diferencia. Si tienes mucho talento y no estás conjuntado, las cosas no van a salir bien. Eso es trabajo de los líderes y de la gente que tiene que aceptar su otro rol con ambición y querer crecer dentro de él. Obviamente sabemos lo que nos exige el papel de dirección de los técnicos. Así que hay que creer en eso y luego que la pelota entre".

Incidiendo en los jóvenes y si les ha lanzado un mensaje dada su falta de experiencia en estas liebres, Marc asegura que "están muy acostumbrados. Nosotros lideramos mucho con el ejemplo y con nuestro esfuerzo diario, el trabajo en los entrenamientos, la manera que tenemos de convivir y los jugadores que han entrado lo ven, lo viven y lo agradecen".

Para finalizar señala la dificultad de la posición de los no fijos y les invita a abstraerse de toda esa situación y a centrarse en jugar y disfrutar. "Cuando estás en esa posición siempre es difícil. Quieras o no lo tienes en la parte de atrás de la mente y estás pendiente. Es algo que no es fácil, pero al final pensarlo mucho y estar enganchado en eso no ayuda a jugar mejor. Jugar con libertad y disfrutando sí que ayuda un poco más. Pero yo veo a todos los jugadores muy metidos, todos aportando y va a ser una decisión difícil para el técnico", finaliza Marc.

La Selección gozará de esta tarde de descanso y el jueves por la mañana entrenará justo antes de viajar a Málaga para disputar el torneo. Las primeras pistas de los 12 elegidos llegarán este fin de semana según avecinó Scariolo la semana pasada.