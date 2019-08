Marc Gasol: "No podemos tener ningún despiste en la fase de grupos"

El hermano menor de los Gasol compareció en zona mixta para analizar el triunfo de España ante República Dominicana dos días antes de poner rumbo a China. Por otro lado, explicó las buenas sensaciones que deja esta preparación y lo emocionante que resultaría conquistar el oro apenas unos meses después de conquistar el anillo de la NBA.

El estado de forma de Ricky Rubio y balance

El base de Masnou volvió a realizar una exhibición y, por ello, se le preguntó a Marc por sus impresiones acerca de su compañero. "Está en un estado de forma muy muy bueno, con mucha confianza, necesitamos que esté así y contento de verle así", afirmó.

La valoración general que hace el pívot de la Selección es "positiva porque he podido asumir roles, entendiendo lo que se pide, quemando etapas dentro de los conceptos y del 'challenge' que conlleva ir a Los Ángeles en medio de una preparación y volver para atrás no es ideal, pero es lo que tocaba y estamos muy contentos de hacerlo. Ahora para China y afrontar los dos próximos partidos como preparación".

El reto de NBA+Mundial y los roles

Marc Gasol está ante el que posiblemente sea el mejor año de su carrera y no oculta la alegría que supondría esta hazaña: "Sería increíble, pero queda mucho aún por hacer y ojalá se cumpla".

En cuanto al estilo de transición que está desarrollando España a lo largo de estos partidos, Marc comenta su adaptación: "Desbloquear la desventaja lo antes posible y a partir de ahí mantener los espacios, tener la libertad de tomar un tiro liberado y la mentalidad de aprovechar los espacios".

España disputará la próxima semana dos partidos amistosos ante Argentina y Rusia y Marc no duda en responder que "sin duda será una buena prueba. Son dos rivales diferentes que nos van a presentar distintas dificultades".

Su estado físico y los tres primeros rivales

"Estoy como estoy. Trabajamos cada día para seguir mejorando y no entro a analizar si estoy como me gustaría estar o no. Voy a dar el 100% siempre", explica Marc que a su vez declara que "hay muchas ganas de mundial siempre. Si no no estaríamos aquí, pero aún nos queda por mejorar y quemar etapas dentro de la preparación. Obviamente tenemos ganas de que empiece esto ya y de competir".

España se medirá a Túnez, Puerto Rico e Irán en la fase de grupos del mundial. "Tenemos ese hábito de haber jugado siempre al límite con ello, no siempre voluntariamente. Este equipo es un poco diferente y necesita también ese período de adaptación, pero a un nivel más alto. Sabemos que los rivales de la primera fase no son de altísimo nivel, pero sí que no podemos tener ningún despiste porque hay victorias y derrotas que cuentan para la segunda", concluye Marc.

Estas fueron las palabras de uno de los estandartes de la Selección. Buenas sensaciones, cosas que pulir y mejorar, pero con la mirada ya puesta en China.