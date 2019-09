Declaraciones de los protagonistas previas a la presentación de la Liga Endesa

El Wizink Center ha sido el escenario para la presentación de la Liga Endesa. La temporada 2019/20 se presenta como una de las más apasionantes de los últimos tiempos. El nivel de todas las plantillas ha incrementado sustancialmente y, por ello, la igualdad predomina más que nunca.

Nico Laprovittola (Real Madrid)

El fichaje estrella del Real Madrid y Subcampeón del Mundo ha mostrado sus impresiones en sus primeros días como jugador blanco. "Uno tiene que estar preparado para lo que viene. Fue muy lindo lo de China, la final es una espinita que se nos quedó clavada, pero ahora hay que pensar en lo que viene, Real Madrid y Supercopa", comienza Laprovittola.

Respecto a su contacto con Pablo Laso, asegura: "No he tenido mucho tiempo de hablar con él. Tengo que aprender muchas jugadas primero, entrar en juego, empezar a conectarme con mis compañeros que se conocen mucho. Así que tengo que adaptarme lo más rápido posible, pero no tengo ninguna duda de que sacará lo mejor de mí".

"El Real Madrid es un equipo que llevo mirando desde hace muchos años. Juegan amigos, gente que me gusta como juegan y lo importante es que estoy bien físicamente y mentalmente, en ritmo, en competencia y listo para jugar", amplia el argentino.

Respecto a Luis Scola, vinculado con el Madrid en las últimas semanas, no quiso echar leña al fuego. "Lo que ha hecho en la Copa del Mundo es brutal. En cuanto a rumores no te puedo decir y la última comunicación que tuve fue en la cena brindando por el gran torneo que habíamos hecho". Además, añade que "quería volver a jugar en Euroliga, hacerlo en el Real Madrid es bueno para mi carrera y quiero estar a buen nivel". Esta Supercopa la afrontan con "todas las ganas de ganarla, con todo lo que significa, empezar una temporada con el pie derecho, ganando, creo que para todos este torneo es importante".

Pièrre Oriola (FCB Basket)

El pívot del Barça y Campeón del Mundo con España ha comenzado hablando de lo que ha significado esa hazaña con la Selección Española. "El otro día estaba viendo las imágenes del podio porque todo el mundo se cachondeaba de mí. Las emociones salieron y yo que no soy mucho de llorar imagínate".

En cuanto a la Supercopa afirma que ha visto "poco porque empecé a entrenar el jueves. Ha sido difícil seguir la pretemporada con el horario chino, pero veo al equipo bien, con ganas de hacer una gran temporada. Mucho que mejorar, pero estamos en una buena línea y ojalá la Supercopa se nos dé bien".

"Los nombres están muy bien, pero si no eres capaz de conjuntar todos los roles no sirve de nada. Esta es la idea y hay que hacerla", comenta referente a la plantilla señalando que "la selección y el equipo es completamente diferente". A nivel personal afirma: "Me ha costado volver a entrenar porque el ritmo no es el mismo que en la Selección, pero quizás tengamos un ritmo más alto por haber disputado más partidos".

"Es una prueba de fuego. Ante un rival muy duro como es el Valencia que hay que superar con la mejor manera posible desde el trabajo bien hecho y sabiendo cada uno su rol", señala Oriola que, no obstante, declara que el objetivo principal "es crear unos cimientos sólidos. Empezar desde abajo e ir poco a poco. Mejorar día tras día porque es una carrera de fondo".

Tomás Bellas (Montakit Fuenlabrada)

El Capitán del Fuenlabrada ha comparecido para hablar de la Supercopa y de su valoración del equipo para esta temporada. "Hemos trabajado bien en pretemporada más allá de lo que digan los resultados. Mañana es el primer toque de atención para decir en qué situación real estamos aunque jugamos ante un todopoderoso Madrid que viene con cinco jugadores de estar en la final de la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo llegamos al martes".

"Mañana puede pasar de todo. Es un partido y en una noche es todo posible. Si conseguimos jugar a nuestro 100% y que el Madrid no lo haga, podemos dar la sorpresa", comenta acerca de la semifinal.

"La ACB está por encima de las otras ligas nacionales de Europa sin duda. Me consta no tanto a nivel individual, pero sí a nivel táctico. De ahí el problema de otros jugadores que vienen de fuera en adaptarse a otras ligas". Confiesa que casi se le escapa "alguna lagrimita" cuando España ganó el mundial y que se alegró especialmente por Javi Beirán.

Tras la salida de jugadores como Popovic o Cruz es necesario priorizar la coralidad del equipo por encima del talento individual. "Pese a jugadores como Marko Popovic, Paco Cruz o Eyenga, la base del Fuenlabrada los años en los que lo ha hecho bien ha sido tener jugadores sólidos que se ayuden unos con otros. Tener jugadores individuales que hagan buenos números no sirve de mucho".

Jaime Fernández (Unicaja)

La estrella del equipo malagueño y que casi estuvo a punto de acudir a China, ha comparecido ante los medios. "Muy contento de una temporada más en Unicaja. Es un club importante donde estoy muy a gusto y vamos a darlo todo. Es muy complicado meter mano a equipos tan potentes como los hay en la Liga Endesa, pero tenemos algo motivante que es la Copa Del Rey que se disputa en nuestra casa".

"Las aspiraciones están en no ponerse límites. Hay que poner mucho trabajo previamente y ganárselo en la pista. Esperemos competir al máximo en la Copa del Rey y tenemos mucha ilusión en la Eurocup que nos emociona", comenta Fernández.

A nivel personal, "va a ser complicado igualar lo que hice el año pasado, pero lo más importante es que los números del equipo sumen. Tenemos una plantilla más larga y siempre trabajo muy duro, pero lo más importante es que el equipo vaya hacia arriba".

Respecto al triunfo de la Selección, que Jaime vio desde casa, se muestra "muy contento de poder haber aportado en el grupo tanto en la clasificación como en el mes que estuve con el grupo. Muy feliz de lo que ha conseguido el grupo y de haber sido partícipe del mismo y no es nada fácil conseguir las medallas que ha logrado este equipo. Estoy encantado de poder haber metido cabeza y ojalá pueda tener más veranos".

Darío Brizuela (Movistar Estudiantes)

Uno de los protagonistas del verano dado su futuro dubitativo. A medias entre Estudiantes y Valencia, Brizuela finalmente se mantuvo en el cuadro colegial.

Brizuela espera que este sea el año en el que se acabe el sufrimiento. "La pretemporada está yendo bien, pero nunca transmite las sensaciones reales. Me gusta que el grupo es muy trabajador, el entrenador tiene las cosas muy claras y es muy exigente. Está creando unas bases de trabajo y de saber ganar importantes. Estamos todos con muchas ganas del viernes, de que empiece la competición. Tenemos un primer partido muy complicado, pero el objetivo es claro y estamos a tope con ello".

Respecto a su verano explica que "ha sido muy intenso. Vosotros lo que pensáis es que estoy entre un equipo y otro. Pero soy un chico de 24 años con una pareja con la que me fui a vivir el año pasado, la decisión y el desplazamiento iba a ser común... Ha habido mucha incertidumbre porque no sabía en qué ciudad iba a vivir ni qué estaba sucediendo realmente en esos momentos. Pero tuve muy claro que las dos opciones eran viables y desde el día que supe que me quedaba en Estudiantes estaba a tope con el club, el entrenador me transmitió que contaba conmigo, no tuve ninguna queja y a tope entrenando".