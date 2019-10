Pablo Laso: "Ha sido el mejor partido de Mickey como madridista"

El técnico vitoriano compareció en rueda de prensa tras el triunfo del Real Madrid ante el Maccabi. Laso valoró el esfuerzo de sus jugadores tras este sufrimiento.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Ha sido un triunfo muy trabajado. En el primer tiempo sin estar bien hemos tenido la sensación de dominio ofensivo y defensivo más o menos del partido. Hemos movido muy bien el balón y hemos tenido muy buenos porcentajes de tiro. Nuestro inicio del tercer cuarto ha sido muy malo, hemos perdido balones... Obviamente ellos han hecho un partido muy serio que hemos sido capaces de aguantar en los momentos malos", comienza Laso.

"Han terminado jugando muchos cambios defensivos, tienen gente muy atlética, nos costaba encontrar la situación de ventaja y ha habido un par de canastas de Gabi muy buenas, otra de Mickey desde la personal y al final en el cara o cruz salen los grandes jugadores, Wilbekin ha metido un canastón para ganar y Carroll otro. Hemos ganado un partido muy igualado como ha demostrado el marcador", concluye el técnico.

El partido y regreso de Carroll

La estrella de la noche, Jaycee Carroll, ha salvado al Madrid con un triple a falta de tres segundos justo el día que ha regresado de su lesión. "La sensación que tengo con Jaycee es que el equipo sabe buscarle y él desde luego tiene ese instinto anotador que ha tenido toda la vida y lo mantiene. No parece que haya estado una semana parado. Ha vuelto en muy buena forma física y ha sido capaz de tirar algunos con riesgos. Me alegro por Jaycee, pero también creo que ha habido muchos jugadores capaces de hacer un gran trabajo para el equipo", comenta Laso.

La posición de Mickey con la llegada de Mejri

Justo el día que el tunecino ha regresado al Real Madrid, Mickey ha realizado el mejor partido desde su llegada. A la pregunta de qué rol adaptará ahora, Laso repite lo dicho el día anterior tras el entrenamiento. "Mickey es un '5' que puede jugar de '4'. No me preocupa la posición qué juegue ni la entrada de Salah. Si juegan juntos no sé quien puede jugar de '5' o de '4'. Tenemos a Randolph, Thompkins, Felipe, Usman... en un calendario tan exigente tenemos que estar preparados para que todo el mundo sea importante".

"Probablemente haya sido el mejor partido de Jordan como madridista. Ha sido muy sólido en situaciones ofensivas y estoy muy contento por él. Hay que aprovechar esa capacidad que tiene de jugar cerca de la canasta de '5' o de '4'", comenta Laso.

El entrenador merengue añade: "No me sorprende si veis los porcentajes de Mickey la temporada pasada son muy altos. Incluso bromeamos estos días de que su porcentaje no era tan bueno y estaba hasta cabreado. Tiene muy buena mano desde la personal, ha hecho un mejor partido ofensivo y defensivo".

Las faltas en el último cuarto y el silencio

El Real Madrid entró en bonus apenas comenzar el último cuarto y eso lastró de primeras al equipo. "No me enfadan especialmente. Más me ha enfadado nuestro inicio en el tercer cuarto que ha sido flojo en muchos aspectos: energía, malas decisiones... y han entrado en el partido. Eso nos ha obligado doblar nuestro trabajo y una mejor lectura de la defensa de ellos", comenta Laso.

Era la última bala que tenía el Madrid para empatar o ganar el partido y Carroll la aprovechó para sentenciar. A la pregunta de si Laso vive momentos de silencio ante tanta expectación responde que "la salida de Carroll era obligatoria para crear atención. Llull tenía el carril derecho, Rudy tenía libre la esquina, Facu también, pero esos cambios les han hecho perder a Carroll un momento. Yo ahí no estoy nervioso porque tengo la sensación de que vamos a sacar un tiro".

La ausencia de Laprovittola y las sorpresas

El argentino no ha disputado ningún minuto ante Maccabi, un hecho sorprendente. Por ello, Laso fue preguntado. "No tiene ninguna importancia. Estaba para jugar, he decidido que no lo hiciera y ha habido un momento en el que he pensado que podía entrar. No estoy preocupado porque nos quedan más de 70 partidos. A Nico le veo muy bien, jugó muy bien nada más aterrizar. Necesita su proceso de adaptación, probablemente jugará el domingo y estoy tranquilo. No tengo ningún problema en que no haya jugado hoy".

Fenerbahce y Olympiacos han perdido en esta segunda jornada. Dos sorpresas que según Laso "nos han abierto los ojos de lo que es la Euroliga. Es una competición muy exigente en cada partido, es muy difícil decir quien va a ganar cada partido. Son todos grandes equipos y la competición te obliga a estar atento todos los días. Por hablar de algo histórico, el año que fuimos campeones de Europa perdimos en casa con Estrella Roja. Esto es lo que hace grande la competición, la capacidad de los equipos de ser tan competitivos".