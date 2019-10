Jota Cuspinera: "Estoy enfadado; hemos salido a andar"

El Montakit Fuenlabrada perdió este domingo en su visita al WiZink Center y al Real Madrid. Después de la dura derrota en la Supercopa, los de Cuspinera consiguieron reducir ese margen. Sin embargo, la imagen durante tres cuartos del choque dejó mucho que desear por parte de su entrenador.

Cuspinera entró en la sala de prensa con un enfado notable: “No sé si es oportuno o no, pero es que no sé qué valorar. No tengo ni idea de qué valorar, por lo tanto, no me sale. Ha sido visible lo que ha ocurrido, así que no voy a valorar nada”.

A continuación, precisó el momento en el que vio a su equipo sin opciones de llevarse la victoria: “En nuestra salida. Desde que salimos hasta que yo pido el tiempo muerto. Hemos salido a andar. No tengo más que hablar, a partir de ahí no hay nada que valorar. No sé cuanto tiempo he tardado en pedir tiempo muerto, demasiado, 2-9 creo que íbamos. No puedo valorar un partido donde andamos”.

Otro hecho que le dolió especialmente fue que los jugadores no aprovecharon la identidad de su rival para crecer como colectivo: “Encima ante un Real Madrid. Es que no lo puedes hacer contra nadie, pero ante el Madrid… Te va a ganar igual, pero encima andas…”.

”Es seguro que influye sobre las cabezas y las opciones reales que tenemos de ganar o no. Lo que pasa es que hemos planteado el partido para crecer. Hemos planteado el partido para si tenemos un 1% de opciones de ganar hay que agarrarse a ellas y si las hay es porque mantenemos el ritmo que queremos mantener”, afirmó Cuspinera.

Finalmente quiso destacar que el esfuerzo pedido no era para “correr hacia arriba” o para que se hiciera a toda cancha. Simplemente pedía intensidad “a la hora de ejecutar los esquemas”. Por lo que reconoció: “Estoy enfadado”.