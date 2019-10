Pablo Laso: "No hay ningún equipo que con este calendario pueda ganar todos los partidos"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante Baxi Manresa. El entrenador del Real Madrid valoró positivamente la victoria y tiene muy presente los aspectos a mejorar de cara a esta semana en Euroliga que ha adquirido un carácter especial.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. El inicio de Manresa ha sido muy bueno, con buenos porcentajes y nos ha costado defensivamente. Un primer tiempo muy abierto, de mucho intercambio de canastas y de carrera. A partir del primer cuarto hemos ido mejorando nuestra defensa y consiguiendo ventajas que manteníamos en el marcador. Contento porque he podido rotar al equipo en un día en el que tenía varias bajas (Reyes, Rudy, Taylor, Mejri y Thompkins)", comienza Laso.

El entrenador del Real Madrid añade que "la aportación de Garuba y Nakic ha sido muy buena. Hemos conseguido una victoria de menos a más. Contento sabiendo que en una semana jugaremos cuatro partidos y era importante irse con buenas sensaciones".

Los puntos a contragolpe y jugar con dos bases

El Real Madrid empezó a abrir distancias cuando consiguió recuperar el balón y correr rápidamente. Por otro lado, ha habido varios tramos de partido en los que el equipo ha jugado con dos bases. "Jugar con dos bases a veces nos da más peligro en algunos aspectos. Defensivamente han estado muy bien los tres. Hemos sido capaces de hacer un buen trabajo aunque nos ha costado más con los hombres interiores", comenta Laso.

"El ritmo ofensivo ha sido bueno. Hemos tenido fallos en algunas situaciones fáciles, pero en lineas generales estoy contento. Hemos incrementado el ritmo de juego y para ello es importante defender bien. Poco a poco nos hemos ido adaptando y es donde ha ido creciendo nuestra defensa y tener más ritmo de partido y conseguir puntos a contraataque que han sido lo que ha abierto el partido a nuestro favor", explica Laso.

Las bajas y el partido de Tavares

El caboverdiano no ha realizado un gran inicio de temporada. Ha sufrido defensivamente y ha estado menos intenso de lo que acostumbra. Ante Manresa, ha finalizado con 16 puntos y 24 de valoración además de realizar un gorro característico que se escuchó en todo el Palacio.

Laso comenta que "los hombres grandes necesitan su tiempo para ir cogiendo la forma. Nuestra pretemporada es un poco especial. Hay que encontrar tiempo para ir mejorando y trabajando física y tácticamente. A la vez tienes que competir, tienes partidos. Es una cuestión un poco de tiempo y de poner voluntad. Edy no es dudoso, siempre intenta jugar al máximo. Ha hecho un buen partido, pero tiene mucho margen de mejora como todo el equipo".

Respecto a las bajas, "Jeff tenía un problema personal, Trey y Salah preferíamos no hacer cambios. Rudy y Felipe estaban lesionados". Hay cierta preocupación por el capitán del Real Madrid. "Felipe tuvo un golpe en el hombro a principios de semana que creíamos que no sería nada y que le ha ido a más. Él entrenó, se dio el golpe y siguió entrenando, pero al día siguiente se encontraba peor. Vamos a descartar que no vaya a más en estos días. Rudy tenía cargados los tendones de Aquiles y hemos preferido pararle dos o tres días".

La mejora en tiros de dos

Ante Anadolu, el Madrid apenas superó el 20% en esa faceta mientras que ante Manresa superó el 62,8%. Laso comenta respecto a ello que "la defensa y el rival siempre influyen, esto no es bádminton. El Efes hizo un buen trabajo defensivo el otro día y nuestro porcentaje fue muy bajo aunque es verdad que fallamos canastas relativamente fáciles. Para mejorar eso debemos ser agresivos de cara al aro, en carrera y en el juego estático. De ahí la diferencia".

Las derrotas en Euroliga

"Empezamos la temporada ganando los ocho primeros partidos y yo dije que no íbamos a ganar todos, es imposible. No hay ningún equipo que con este calendario pueda ganar todos los partidos. En esta Euroliga es muy complicado ganar. Hemos jugado contra Efes, un equipo de Final Four y el Zalgiris, un equipo de Play-Off. Lo que menos me ha gustado son los dos finales de partido, han sido muy malos", comenta Laso.

El entrenador del Real Madrid añade que "nos falta regularidad y constancia durante los 40 minutos, es algo a mejorar. Siempre soy muy exigente con que los jugadores den el máximo. No me gusta normalizar la derrota, pero es verdad que se trata de un calendario muy exigente, muchos partidos y frentes abiertos. En Euroliga en los últimos años el que quedaba primero perdía ocho o nueve partidos. Este año es mucho más fuerte, no pensamos más que en mirar hacia adelante y saber que tenemos el miércoles un partido muy complicado en Munich"