Pablo Laso: "En principio no nos planteamos fichar tras las lesiones de Felipe y Mejri"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, compareció ante los medios de comunicación al finalizar el entrenamiento antes de viajar a Munich a disputar la quinta jornada de Euroliga. El vitoriano deja en el aire si Thompkins viajará con sus compañeros, analiza al Bayern y comenta las lesiones de Reyes y Mejri.

Reyes, un mes de baja, y Mejri más tiempo

Laso afirmó que "van a jugar los que estén sanos y los que más puedan aportar". Pero no tardó en explicar el tiempo de baja de ambos jugadores. "En el caso de Felipe hablaríamos de cuatro semanas más o menos, se cumplieron los peores presagios. En el de Salah al ser una fractura y en el pie diría mínimo un mes seguro. Lo que parecía un esguince de tobillo se ha convertido en algo más".

La dificultad del Bayern

"El Bayern es un equipo muy grande con gente muy fuerte en todas las posiciones. Dedovic, Lucic, Barthel, Monroe y Lo que es el quinteto titular. El equipo gira mucho sobre lo que aporta Monroe, un jugador que en NBA ha demostrado su calidad. Un jugador muy bueno en el poste bajo y el máximo asistente del equipo", inicia Laso.

"En su campo es siempre un partido que debemos encarar bien. Ellos tienen mucha energía, los jugadores que entran desde el banquillo les aporta esa dureza. La visita a Munich es siempre difícil y complicada", cierra el vitoriano.

Thompkins se queda fuera y no habrá fichajes

Con las ausencias de Reyes y Mejri, quizás era el momento de que el ala-pívot norteamericano gozase de su primera oportunidad de la temporada, pero Laso no disipó las dudas. "No lo sé. Me preocupa que jueguen los mejores posibles. Al resto del equipo le veo bien. No sé si viajan los 14". A última de hora de la mañana, se ha confirmado que Thompkins no se ha subido al avión. Por tanto, tendrá que seguir esperando.

Teniendo en cuenta el tiempo que estarán de baja tanto Reyes como Mejri, quizás el Madrid mire al mercado. Laso lo descarta por ahora. "No nos planteamos en principio ningún fichaje. Estamos atentos al mercado, pero tampoco creo que con la plantilla que tenemos debamos estar pendientes de traer a alguien, sino de recuperar a los lesionados y preocuparnos que los que están, estén bien".

Nada de irregularidad

Dos victorias y dos derrotas en Euroliga, pero Laso tira de humor para descartar cualquier tipo de irregularidad. "Hemos sido muy regulares en casa y también fuera. Hemos ganado los dos en casa y perdido los dos fuera".

Respecto a los finales ante Zalgiris y Efes, Laso comenta que "ante Efes hicimos nuestro peor partido del año y aun así estuvimos en el partido haciendo otras cosas bien, pero en los dos finales nos dio la sensación de que no fuimos capaces de aguantar el tirón final del partido. En Kaunas y en Estambul no hemos estado bien. Como enseñanza es muy importante para saber que si queremos ganar en Euroliga debemos hacer partidos muy completos".

Mejorar la concentración

Laso ha resaltado que es importante prolongar la continuidad en el tiempo. Deck, por su parte, tras el partido ante Manresa señaló que es necesario no tener esa desconcentración inicial. Laso señala que son los dos aspectos que más le preocupan.

"A principio de temporada es la obsesión de todos los entrenadores, intentar conseguir una continuidad en el juego. Nuestro primer tiempo ante Manresa ofensivamente es magnífico. Pero en el primer cuarto recibimos canastas cada vez. Necesitamos ir cogiendo la regularidad de ser constantes ofensiva y defensivamente más minutos en el juego".

Las lesiones trastocan las rotaciones

Las ausencias de Mejri y Reyes alteran la política de rotaciones de Laso: "Desde el principio de temporada sabemos que debemos hilar estados de forma. El equipo ha respondido muy bien. Cinco jugadores jugaron la final del Mundial en China y a la semana fueron Campeones de la Supercopa. Habla de cómo rápidamente se han integrado en el equipo. Es normal que haya diferentes estados de forma y lo peor es no tenerles en el campo".

El rebote

Laso ve a Garuba preparado para afrontar partidos de Euroliga y respecto a los rebotes comenta que "me preocupa relativamente. Depende de los partidos. Me preocupa más el ritmo ofensivo, conseguir más pases, no hacer tantas pérdidas... Tenemos un equipo para rebotear, pero para que haya rebotes tienes que hacer que fallen. Si las meten todas, no hay rebotes. Es una parte más del juego que viene dada por otras circunstancias. Debemos mejorar en rebote, pero también en muchos aspectos", finaliza Laso.