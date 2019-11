Pablo Laso: "No puedes entrar en una situación en la que perder te pueda hundir"

Pablo Laso atendió a los medios de comunicación tras la finalización del Real Madrid-Alba Berlín. Los blancos han recuperado el sabor a victoria en Euroliga. El vitoriano aplaude la seriedad de su equipo pese a que el juego no ha sido brillante.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Ha sido un partido muy trabajado por nuestra parte. No ha sido brillante, pero estoy contento con la actitud y la concentración que hemos mostrado en la mayoría de minutos. Hemos sido capaces en los momentos malos de agarrarnos a nuestra defensa, a mover el balón muy bien en ataque. En líneas generales estoy muy contento del trabajo de los chicos. Un partido que sabíamos que iba a ser difícil porque se nos juntan muchos partidos seguidos, vienes de perder en menos de 48 horas y hay que levantar el ánimo. Le doy mucho crédito a la aportación de todos los jugadores. Hay que cambiar el chip sabiendo que el domingo tenemos un partido muy difícil en Vitoria", comenta Laso.

La energía del Palacio

"El Palacio para nosotros es importantísimo. La sensación de jugar en casa nos anima. Es muy importante esa comunión con el público para nosotros. La necesitamos y la pedimos. Somos exigentes con nosotros el poder darles la gasolina para que ellos se sientan así. Ha sido muy importante el sexto hombre para que el equipo tuviera energía suficiente en un día complicado. Es una victoria de todos, en el que todo el mundo ha empujado, equipo y público", afirma Laso.

Negociar los malos momentos

En esta Euroliga es muy difícil ganar. Además del Real Madrid, lo están experimentando tanto Olympiacos como Fenerbahce. Respecto a si es necesario mantener la cabeza fría o la gestión adecuada de esas complicaciones, Laso comenta que "aspiramos a jugar muchos partidos. Lo primero es clasificarnos para la Copa del Rey".

El vitoriano continúa diciendo que "el siguiente es intentar quedar lo mejor posible en Liga Endesa y pelear el Play-Off. En la Euroliga es lo mismo. Es muy competitiva, se trata de los mejores equipos de Europa. No puedes entrar en una situación en la que cada derrota te puede hundir. Tienes que saber que puedes jugar bien y perder. Juegas contra grandes equipos. Si no juegas bien, es muy difícil ganar".

"Debemos buscar nuestro mejor estado de forma, nuestro mejor juego, las actuaciones individuales.... Nuestro verano es complicado siempre y este año más. Mis cinco jugadores jugaron hasta el último día del mundial y éramos conscientes de que recibíamos un equipo en pretemporada y otros que acababan de jugar la final del mundial. Las cosas que digo yo las dice cualquier entrenador. Hay que aceptarlo, pero valoro que el equipo no deje de trabajar y de esforzarse. Hoy es un buen ejemplo. Hay días mejores y peores, pero lo que no entiendo es que se baje los brazos, la sensación de estar peor.. Antes parecía que no íbamos a perder en todo el año y yo dije que íbamos a perder. No hay ningún equipo que gane siempre. Es importante que el equipo entienda bien las situaciones de la victoria y de la derrota", explica Laso.

El partido de Garuba

El canterano del Real Madrid ha vuelto a sorprender en su segundo partido en Euroliga. 12 puntos y 14 de valoración. "Me alegro mucho por el partido de Usman. Siempre digo que cuando los jugadores juegan en el Real Madrid no es mi manera de gestionar regalar minutos a la gente. Él se los ha ganado y estas preguntas sobre él son las mismas que me hacíais sobre un chico (Doncic) hace tres o cuatro años. Los números dicen que ha jugado de cojones", comenta Laso.

"Usman ha hecho un gran trabajo en sus años en cantera. Valoramos que el chaval está preparado para competir con nosotros todos los partidos. Es clave como lo son todos. Tengo jugadores en las posiciones interiores lesionados que espero que vayan llegando porque es muy difícil que juegue bien todos los partidos", comenta el vitoriano.

La resurrección de Tavares

El caboverdiano ha vuelto por sus fueros en el último cuarto resultando clave para que el Real Madrid salvase el triunfo. 11 puntos y 20 de valoración. "Hoy ha sido el mejor partido de Edy. Le ha ayudado mucho el trabajo del equipo. Yo no pienso que un jugador juega bien o mal solo por su actuación sino también por lo que ha hecho el equipo. Para que Edy sea importante para nosotros el resto del equipo tiene que ser capaz de hacer buenas defensas, de no dejar entrar penetraciones limpias, que domine el rebote, que llegue a las ayudas.... Situaciones que en el último cuarto hemos visto. No tengo ninguna duda de que Edy es importante para nosotros y aspiro a que siga creciendo y mejorando", finaliza Laso.