Pablo Laso: "A Thompkins le falta lo que estoy viendo en otros jugadores"

El entrenador del Real Madrid ha atendido a los Medios de Comunicación antes de viajar a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja. El técnico, de forma muy rotunda, ha contestado a una nueva ausencia de Thompkins en la convocatoria, el valor de los partidos fuera de casa, y ha tenido palabras de halago para Garuba y de cariño para, un exjugador merengue, Ongjen Kuzmic.

Thompkins, Reyes y Mejri, las ausencias

"Viajan los mismos trece que han viajado la última semana. Decidiremos mañana, han entrenado todos más o menos bien y esto es un tema para decidir a última hora y no tenemos ninguna lesión de gravedad", comienza Laso.

El vitoriano ha explicado por qué el americano sigue fuera de la lista. "Mañana no va a jugar. No está preparado para jugar y los que están jugando lo están haciendo bien. Le falta lo que estoy viendo en otros jugadores. Qué ves en Garuba, en Randolph, en Mickey, en Tavares, en Deck... Como tengo que decidir quien juega, tengo que decidir los que mejor están".

En busca de romper el maleficio fuera de casa

Tras tres derrotas consecutivas lejos del Palacio, el Madrid viaja a Belgrado para medirse al Estrella Roja. "No me preocupa tanto el pabellón. Me preocupa que estemos bien, que hagamos un buen partido. Sin jugar bien no se puede ganar en Euroliga y estamos obligados a jugar mejor que lo hemos hecho en los últimos tres partidos fuera de casa. No podemos 'permitir que en el partido estemos a tirones' y ser más constantes. En casa estamos teniendo la regularidad que nos falta fuera para conseguir victorias", comenta Laso.

El Estrella Roja y regreso a Belgrado

"Es un equipo muy exigente físicamente, ponen mucha presión al balón, jugadores muy agresivos, buenos postes con Kuzmic, Gist y Ojo. En los últimos partidos tienen rotaciones, es un equipo muy versátil en las posiciones de 2,3,4 y amenaza exterior. Es un equipo completo que está compitiendo muy bien", comenta el vitoriano.

El Madrid vuelve al lugar en el que ganó su última Euroliga, la décima. Respecto a si supone un recuerdo especial, Laso comenta que "nos acordaremos de ello. La última vez que jugamos allí fuimos Campeones de Europa pero tendremos también bastante trabajo como para no pensar mucho en lo anterior y pensar en lo de mañana".

El partido ante Baskonia

Una batalla de poder a poder que se llevaron los blancos con esa canasta 'in extremis' de Gabriel Deck. Un duelo que dejó sensaciones positivas para Laso. "El partido de Vitoria me sorprendió para bien tanto por nosotros como por Baskonia. Un nivel muy alto, dos equipos que veníamos de jugar nuestro quinto partido en diez días. No lo pareció con dos equipos muy concentrados y con mucho acierto".

"Tuvimos más minutos buenos y alguno malo por el crecimiento de ellos. Debemos ir buscando nuestro mejor nivel. Creo que en Vitoria hicimos un buen partido. Ganar en el último segundo te da confianza de que el trabajo anterior había sido bueno. La victoria te da ese plus de confianza", afirma el vitoriano.

Buscar el triunfo fuera de casa

"La competición es muy exigente. Venimos de un año de mundial en el que muchos jugadores han enlazado prácticamente la temporada con sus equipos. Cuesta un poco coger el ritmo de la competición en una temporada en la que los equipos están muy igualados", comenta Laso.

El entrenador pone una serie de ejemplos. "El ASVEL ha ganado todo en casa. Hay un nivel muy alto en los equipos y para ganar fuera de casa vas a tener que jugar muy bien porque los equipos saben que es muy importante hacerse fuertes en casa como lo estamos haciendo nosotros. Aspiramos a la mejora de nuestro juego. Si mejoramos nuestro juego ganaremos partidos. No vamos a pensar en ganar en Munich, Kaunas... Hay que ganar todos los días y para ello hay que jugar bien".

La vuelta de Kuzmic al máximo nivel

El pívot del Estrella Roja vivió un calvario de lesiones durante los dos años que estuvo en el Real Madrid y en el pasado verano sufrió un accidente de tráfico por el que estuvo en coma durante una semana. Laso no puede ocultar su satisfacción por ver al serbio de regreso a la élite.

"El tema de Kuzmic es casi personal. Un chaval del que todos tenemos muy buena impresión. Tuvo malísima suerte en los dos años que estuvo con nosotros. Enlazó una lesión, cuando parecía que estaba bien cogió otra, se volvió a lesionar. Si eso lo unes a lo que pasó en verano pensé a este chico le pasa de todo. Me alegro un huevo de que esté de nuevo en las canchas y hacer lo que mejor hace, baloncesto".

La regularidad de Garuba

El canterano del Real Madrid ha pasado de ser un recurso a un seguro de vida. Lo demostró de nuevo en ese segundo cuarto sublime que realizó ante Baskonia. "No me sorprende porque le llevo viendo mucho tiempo. Sé lo que puede hacer. Lo que sí creo es que tiene algo especial que tienen los grandes jugadores. Puede jugar en ACB, en Euroliga... Doncic puede jugar en la NBA".

"Los grandes jugadores saben amoldar su juego a la exigencia. Nos da muchas cosas. Estamos muy contentos con su actitud y su trabajo. Pero sería estúpido por su parte si pensara que lo tiene todo hecho. Tiene un margen de mejora amplísimo y es en lo que nosotros aspiramos. Él debe seguir dándose cuenta de lo importante que es para nosotros juegue un minuto o veinte, pero tiene mucho camino por recorrer y por mejorar", finaliza el vitoriano.