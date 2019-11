Dzikic: "Es imposible ganar así"

Aleksandar Dzikic compareció en rueda de prensa tras la derrota del Movistar Estudiantes ante Morabanc Andorra. El serbio se mostró claramente enfadado y estalló en rueda de prensa ante la falta de intensidad de sus jugadores.

Valoración del partido

"Felicidades al Andorra. Estuvieron más concentrados y ganaron. Es simple. Nuestro equipo no puede cometer 19 pérdidas de balón, fallar tantos tiros libres. No es posible fallar en conceptos básicos en defensa y ganar. Es imposible", comenzó un Dzikic que fue elevando el tono de su voz con el paso de los segundos.

Especialmente complicado fue el primer cuarto con muchísimas pérdidas de balón, errores en el tiro y falta de concentración defensiva. Esa ventaja que adquirió el Andorra al principio ha resultado clave para no poder remontar. "Esa es mi respuesta. Es muy simple. No puedes empezar tan blando contra un equipo con el que puedes competir. Son un muy buen equipo, pero con todo respeto, no es el Real Madrid. Si sales blando, esperando que las cosas pasen..... No nos podemos permitir un inicio así".

No obstante, Dzikic deja claro que "es mi responsabilidad. Soy el primer responsable, pero tengo preguntas muy duras para los jugadores esta semana".

Sensaciones tras estas dos derrotas

Segunda derrota consecutiva del Estudiantes y en casa. El buen trabajo del comienzo ha quedado algo nublado por estos dos pinchazos antes de visitar el Palau. Respecto a ello, Dzikic también es contundente y será duro con aquel que baje los brazos.

"No estoy feliz por haber perdido, pero tampoco es el final de la temporada. Es solamente el primer tercio y todo es alcanzable. Por supuesto, no voy a llorar en un rincón y no les estoy esperando que estén cinco días con los brazos caídos o haciendo bicicleta. Si eres un hombre, eres un hombre. Si no, vete a casa. No repetiremos este partido otra vez. Hay que ver los errores, aprender de ellos y hacer todo lo posible por corregirlos. Es la única manera de jugar un verdadero baloncesto".

El técnico del Estudiantes finaliza disculpándose por "su tono muy alto". La rueda de prensa más rotunda y contundente de Aleksandar Dzikic.