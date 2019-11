Pablo Laso, sobre Mirotic: "Tengo otras cosas que superar en mi vida"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa para analizar el duelo ante el Barça. El vitoriano ha sido muy tajante en cuanto al asunto Nikola Mirotic. Señala este Clásico como un partido especial, pero uno más de la fase regular.

Cambios respecto a la Supercopa

Esta será la segunda ocasión en la que el Real Madrid se ve las caras con el Barça. El primer asalto fue en la final de la Supercopa y se lo llevaron los blancos. Laso fue preguntado acerca de qué ha cambiado desde entonces.

"Llevamos más tiempo juntos. He perdido a Felipe que, junto con Mejri es baja segura. Los otros 14 están disponibles. Es normal que los equipos vayan evolucionando respecto al principio. Con un calendario tan exigente es normal que los equipos pidamos más tiempo para descansar, trabajar... Por ser crítico con mi equipo sería sobre todo con la continuidad en el juego y si fuera positivo diría que hay momentos que estamos haciendo buen baloncesto y es lo que nos hace seguir creyendo en crecer para hacerlo todavía mejor".

Ni por ganar se está mejor, ni por perder peor

El Barça está siendo muy regular en Euroliga mientras que el Madrid hace lo propio en ACB. En cuanto a si este duelo dictaminará quien está mejor de los dos, Laso no lo cree así. "Es un partido especial, todos los Real Madrid-Barcelona son así, lo repito siempre. Pero un partido no tiene por qué dictaminar como está uno u otro. Es un partido más de una competición de 34 jornadas. Tenemos muchísimo respeto por el Barcelona, pero no por un partido vamos a pensar que estamos mejor o peor".

"Aún es pronto en la temporada para valorar lo que pueda hacer un equipo. Todos los equipos tienen margen de crecimiento y si no lo pensara en noviembre estaría equivocado. Los objetivos de cada equipo son también diferentes. Hay equipos que pueden aspirar a ser Campeones, a entrar en el Play-Off...."

"Debemos ser mejores cada día. No pienso que este partido sea decisivo para decir que si gana el Real Madrid está de maravilla y si perdemos estamos fatal. El Barcelona tampoco piensa lo mismo. Por ejemplo, si ganamos al Barcelona mañana y perdemos todos los partidos de Euroliga, no vamos a jugar el Play-Off. Si perdemos mañana y ganamos los otros 25 estaremos en Play-Off o incluso seremos primeros. Es una competición que tienes que valorar, hay paradas en el camino. No pienso que sea decisivo ni que te valga de excusas. Es un partido más y hay que convivir con las situaciones que vienen en este momento.

La vuelta de Mirotic

Laso fue rotundo al ser preguntado acerca de la afirmación de Mirotic de que hay gente que no ha superado que esté en el Barça. "Tengo otras que superar en mi vida. En mi carrera como entrenador y jugador he estado en diferentes equipos y a mí solo me preocupan los que tengo, no los que he tenido. Me he enfrentado a muchos jugadores que he tenido en el Real Madrid. Para lo bueno y para lo malo solo me centro en mi equipo".

"No es un partido especial porque él esté porque ya hemos jugado contra ellos en la Supercopa. No me preguntáis tanto por Carlos Suárez que también jugó para mí y jugamos contra él el domingo. Niko es un gran jugador, pero eso no hay que descubrirlo. Es un partido en el que me preocupa muchos jugadores del Barcelona y el equipo en sí como ellos tampoco se preocupan solo por un jugador mío", añade el vitoriano.

Thompkins y Tavares

Como no podía ser de otra manera, Laso fue preguntado por Thompkins. "Trey siempre ha estado disponible, no estaba dado de alta, pero en cualquier momento podemos hacerlo. Es una decisión técnica". Respecto a Tavares comenta que "es un jugador especial. Si le veis pasar por aquí ya veis que lo es porque no hay tíos tan altos por la calle como él".

"Es un jugador muy importante para nosotros. Puede darnos muchas cosas ofensivas y defensivas. Nos obliga a no jugar igual con él que con Felipe por ejemplo. A todos los jugadores hay que intentar sacarles el máximo. No soy mucho de ensalzar ni de criticar a un jugador. Él se siente orgulloso de que le reconozcan los tapones porque él tiene una mentalidad en la que siempre quiere ayudar al equipo y sabe que los tapones son importantes. Él es muy positivo, estoy contento de tenerle y nos obliga a hacer un esfuerzo de adaptarnos a sus situaciones y a Edy a adaptarse a las situaciones del equipo", explica Laso.

Posible punto de inflexión

En Euroliga, a excepción de los tapones, los culés superan a los merengue en todas las estadísticas. Laso cree que se debe a que "nosotros debemos jugar mejor. No creo que sea un punto de inflexión. Es noviembre y un partido no tiene que marcar ni para lo bueno ni para lo malo en el devenir de la temporada. Sí que me gustaría que hiciéramos un buen partido y ganáramos".

Las cualidades del Barça

Respecto a qué le preocupa más del Barcelona, Laso comenta que "el Barcelona es un equipo con muchísimo talento individual. Jugadores muy decisivos en el aspecto ofensivo: Delaney, Higgins, Mirotic... Es un equipo en el que no puedes pensar que parando a un jugador vayas a ganar el partido. Tienes que hacer muchas cosas bien y defender a muchos jugadores. A este nivel es obvio. Son un equipo muy profundo y defensivamente debemos hacer una buena defensa en equipo. Vamos a tener que rebotear, buen balance defensivo contra su contraataque, bajar los registros de Higgins... Igual no es decisivo que meta diez triples. Son muchas cosas cuando te enfrentas a un equipo como el Barcelona en sus aspectos ofensivos y defensivos. Tienes que englobar muchas situaciones como hacemos cada día contra cualquier rival", explica Laso.

El duelo Tavares-Davies

"No soy muy de duelos individuales, pero obviamente por posición Campazzo no va a defender a Davies por ejemplo. Es verdad que se tendrán que enfrentar, pero no soy mucho de pensar en duelos individuales. Tiene que ser una labor de equipo para encontrar las ventajas que puedas tener. Es verdad que Davies está haciendo un gran inicio de temporada. Sabíamos de su capacidad, el año pasado en Zalgiris jugó a un gran alto nivel, pero al final a ver si sale Tomic, Oriola.. y nos hace un traje. En Euroliga es obligatorio obviar los enfrentamientos individuales porque son todos grandes jugadores", finaliza Laso.