Laso, tras alcanzar 500 victorias: "Nunca me canso de ganar"

El entrenador del Real Madrid ha comparecido tras el triunfo de su equipo ante el Khimki Moscow. Esta sido la victoria número 500 de Pablo Laso desde que llegó al banquillo blanco en aquel verano de 2011. El vitoriano se mostró muy orgulloso por este logro, pero ya piensa en lograr la 501. Además, valoró notablemente el trabajo de sus jugadores y la lesión de Taylor.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar al equipo por la victoria. Nuestra puesta en escena ha sido muy buena en todos los aspectos. Hemos sido capaces de entender muy bien como había que ganar este partido con nuestro trabajo defensivo. Sabemos que es un equipo muy peligroso, con mucha capacidad de anotación y el partido lo hemos ido ganando de atrás hacia adelante. Hemos jugado con ritmo, movido muy bien el balón, hemos tenido acierto y hemos sido capaces de conseguir una diferencia muy amplia en un partido que sabíamos que se nos podía complicar si no entendíamos esa situación de que lo primero que había que hacer era parar al Khimki", comienza Laso.

Sin más dilación y anticipándose a una posible pregunta sobre la lesión de Jeff Taylor desveló que "creemos que tiene la nariz rota. Le están haciendo pruebas y esperemos que no sea más que eso".

500 victorias como entrenador del Real Madrid

Este triunfo tiene un significado especial, una cifra que muy pocas personas pueden presumir. "Contento por ello. Sobre todo por el trabajo de todo el equipo, jugadores, del staff, de mis ayudantes, del club que nos permite llevar esto a cabo y de los aficionados que nos empujan cada día. Nunca me canso de ganar. Probablemente no piense en las 500 sino en las siguientes".

Diversión

Pablo Laso ha confesado haberse divertido durante el partido con la actuación de su equipo. "Era un equipo muy peligroso y desde el principio he intentado que el equipo mantuviera la intensidad defensiva. Tenemos mucho esfuerzo en estos diez días (Barça, Bilbao, Khimki, CSKA y Gran Canaria) y en ese sentido el equipo ha estado muy bien. Hoy era un día para estar encima del equipo. Me he divertido porque el equipo ha estado muy sólido. El acierto hace que te diviertas más porque ves que las cosas salen bien. Estoy muy contento por la victoria".

Rozando la perfección

"La perfección no existe en baloncesto. Siempre se puede mejorar. Hay fallos, hay errores y debemos minimizarlo. Hemos hecho muy buen trabajo defensivo y de eso me siento muy orgulloso porque además hemos sido capaces ofensivamente de hacer las cosas muy bien y por ello la diferencia", explica Laso.

"La gente que ha ido saliendo de refresco ha mantenido la intensidad defensiva. El acierto de Jaycee y de Rudy en los tiros, la defensa de Llull con Shved... Todo el equipo ha ido aportando cosas al grupo que nos hacían estar muy sólidos. A veces la diferencia se marca solo por el acierto, hoy lo hemos tenido y por eso se ha mantenido. Debemos mejorar en no perder balones tontos, situaciones defensivas y de juego estático que hemos podido tener mejor lectura ofensiva, coger algún rebote que se nos ha escapado..... Son muchas cosas", concluye el vitoriano.

El equipo no está en velocidad de crucero

Pese a la mejoría en el juego y, en cierta medida en la continuidad en el juego, Laso no cree que su equipo esté al máximo todavía. "No pienso que estemos en velocidad de crucero. Estamos en una Euroliga muy exigente. Cada partido es diferente, lo compaginas con los partidos de Liga Endesa, hemos jugado la Supercopa y probablemente en Navidad vayamos a jugar un número de partidos mayor que algunos equipos de la ACB. Me siento muy orgulloso de que el equipo es capaz de seguir trabajando al mismo nivel. No pienso en velocidades de crucero y lo que debemos de pensar es en seguir mejorando y competir lo mejor posible el partido del viernes que será durísimo contra el CSKA".

El partido de Thompkins

"Trey es un jugador que acaba de entrar en el equipo. En Bilbao no jugó mal. Falló y es algo que sorprende, pero no las puedes meter siempre. En ese sentido son jugadores en los que su 'body language' mejora a partir de meter canastas. A mí me gustan los jugadores cuyo lenguaje corporal es siempre bueno si hacen buen trabajo para el equipo. En ese sentido estoy contento por su trabajo, hemos sabido buscarle en buenas situaciones, le queda mucho trabajo por delante y mejora", explica Laso.

El partido de Mickey y las lesiones

"El primer tiempo de Jordan ha sido de lo mejor suyo en el Real Madrid. Ha salido con una energía que ha transmitido a los compañeros. A él le ha hecho sentirse mejor y por eso ha sido su mejor partido en el Madrid. Le han lucido los números, pero yo resaltaría que ha jugado con mucha energía ofensiva y defensiva. En ese sentido estamos tranquilos de que si mantiene esa energía nos va a dar muchas cosas", explica Laso.

Respecto a las bajas y contratiempos de estos últimos días, el técnico merengue explica que "lo primero que nos molestó fue la lesión de Randolph tras el partido ante el Barça y la enfermedad de Fabien. Son dos jugadores que nos aportan muchas cosas. Hemos recuperado a Anthony y soy optimista en que Causeur llegue al viernes. Perder jugadores nunca me gusta y Taylor es un jugador muy importante".