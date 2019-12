Laso: "No me gusta jugar contra equipos españoles en Euroliga"

Pablo Laso atendió a los medios de comunicación tras finalizar el último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse al Valencia en el duelo de la duodécima jornada de Euroliga.

El pleno de victorias en el Palacio

El Real Madrid mantiene un 6/6 en victorias en casa. La clave de ello según Laso es "el apoyo del público, evitar el viaje, se juntan muchas cosas que el equipo está respondiendo bien. Sabemos que lo importante no es ganar en casa o fuera es que el equipo esté mejor cada día y en un calendario tan exigente es difícil mantenerlo al 100% siempre. Vamos a ir recuperando gente esta semana y pensar que el partido ante Valencia será muy complicado y exigente".

Reyes, Llull y Mejri son bajas, Rudy es duda

"Son bajas segura Felipe, Salah y Llull, esos tres seguro. Rudy está sin entrenar por un proceso gripal, Taylor está mejor del golpe en la nariz. En condiciones normales decidiremos sobre los 13 disponibles porque aquí hay que mirar casi día a día. Rudy ha tenido fiebre durante la semana, se le ha alargado y no ha podido entrenar. A ver cómo está mañana", comenta Laso.

Análisis del Valencia

"Es un equipo cuyos jugadores se conocen desde hace muchos años. Mueven bien el balón, saben buscar salidas bloqueadas para sus tiradores, saben percutir dentro con buenos jugadores interiores, de Pick and Roll con Colom, Vives y Abalde que ha crecido mucho este año. Es un equipo muy completo, han mejorado físicamente con la llegada de N'Dour, la apertura de campo de Motum... Nos pone siempre las cosas difíciles y si nosotros somos capaces sobre nuestro trabajo defensivo de rebote dominar el ritmo, tendremos opciones de ganarlo. Así es como lo veo hoy, mañana no lo sé", explica el vitoriano.

Diferencias entre jugar en ACB y Euroliga

"En los partidos no me gusta diferenciar a los rivales. Respetamos a todos y vemos lo complicado que es ganar tanto en Liga Endesa como en Euroliga. Para nosotros mañana es un partido muy importante para seguir arriba, pero tenemos también la presión de seguir ganando partidos y de ir creciendo poco a poco como equipo", explica Laso.

Pablo Laso afirma que no le cambia la preparación el hecho de que sea un rival más conocido y que sea en otra competición. "Los preparamos todos más o menos igual. Con los jugadores sí que tienes más hincapié. Han traído nuevos importantes como N'Dour, Marinkovic, Loyd, Motum, Colom... El equipo no ha jugado contra ellos en los últimos años y aun así eso no te cambia demasiado. La preparación es similar".

No le gusta jugar contra equipos españoles

Hace unos años, Laso afirmó que no le agradaba enfrentarse a equipos españoles en Euroliga. Esta mañana ha vuelto a repetir el motivo. "Juegas muchas veces contra ellos y los equipos se conocen más. Siempre hay una motivación extra por parte de todos los equipos. No sé decir mucho por qué, pero no me gusta. Puede hacerse muy monótono".

El comienzo más loco de Euroliga

A nivel de resultados este inicio ha dejado muchas sorpresas y la opinión de Laso es que "es una temporada en la que al igual que en el fútbol los años después de los mundiales son muy raros. A los equipos les cuesta coger mucho esa regularidad y muchos de ellos no han tenido en pretemporada a todos los jugadores disponibles o lesionados en el mundial. Estamos viendo una Euroliga y Liga Endesa muy igualadas que es hasta cierto punto normal".

Las técnicas a Tavares

El de Cabo Verde suele recibir faltas técnicas abundantemente. Laso le ha reprochado en más de una ocasión que debe cambiar ese comportamiento y hoy ha vuelto a hacerlo, pero añadiendo que los árbitros deberían tener en cuenta otras circunstancias. "Hay dos situaciones. Edy tiene que controlarse. Decir que le pita la técnica por ser muy grande sería echarle la culpa al árbitro, yo no lo creo. Hay parte de culpa de Tavares. Debe entender que independientemente de las cosas que ocurran en el partido no puede descentrarse del juego. Me gustaría que a Tavares se le arbitrara correctamente, pero él debe poner de su parte".

El partido ante Zaragoza

Respecto a los aspectos que le preocuparon del partido del domingo señala que "tuvimos poco tiempo de preparación al partido. Jugamos contra un equipo que salió con mucha energía y a nosotros nos faltó esa energía. La salida de Tavares del campo hizo que perdiésemos la batalla física en ese momento. Se abrió el partido y no tuvimos capacidad de respuesta. También hay cosas buenas de ese partido. Al igual que el partido de San Petersburgo del viernes. Cada partido es diferente y debes intentar mejorar".

Las exhbiciones de Doncic

El esloveno suma y sigue cada día. Esta madrugada ha alcanzado los 600 puntos con un 33+18. A Laso no le sorprende. "Le conozco desde que tiene 13 años. Independientemente de su calidad como jugador que nadie la pone en duda, está su calidad como persona. Es muy importante para tener el éxito en baloncesto. Se ha adaptado a la NBA rapidísimo y me alegro mucho por él. Desde luego que no me sorprende". Laso afirma que "probablemente" su buen rendimiento se deba a los fundamentos aprendidos en Europa.