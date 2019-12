Entrevista a Ferrán Bassas: "Burgos me motivó por ser un club que está en continuo crecimiento"

Ferrán Bassas (27 años, 1.81 metros) nació el 29 de abril de 1992 en Barcelona. El director de juego catalán se inició en el mundo del baloncesto en las categorías inferiores del Joventut de Badalona, entidad en la que debutó de forma oficial en la máxima categoría española en la campaña 2011/2012. En su debut en la ACB, anotó dos puntos en los doce minutos que estuvo sobre el parqué (vs. Basquet Manresa).

En busca de minutos y oportunidades, Ferrán Bassas recaló en el CB El Prat en la 2012/2013, equipo ligado a la Penya. Tras una temporada en el conjunto pratense, el base español probó suerte en el Oviedo Club Baloncesto, conjunto en el que despuntó y estuvo un total de tres temporadas.

Su vuelta a la Liga Endesa se produjo en el verano de 2016. El base catalán, ahora en el San Pablo Burgos, se comprometió con el Iberostar Tenerife luego de brillar en su etapa en Oviedo, donde se convirtió en el máximo asistente de Oro. Su periplo en el conjunto tinerfeño estuvo marcado por la consecución de dos títulos europeos: la Liga de Campeones de Baloncesto (2016-17) y la Copa Intercontinental FIBA (2017).

​ Fuente: Noelia Déniz (VAVEL)

En julio de 2019, Ferrán Bassas decidió emprender una nueva aventura para continuar creciendo en las filas del San Pablo Burgos. En el equipo dirigido por Joan Peñarroya, el base español ha podido disfrutar de un inicio de temporada de ensueño en el que tanto él, como sus compañeros, llegaron a liderar la competición doméstica.

Hoy, desde VAVEL.com, tenemos la suerte y el placer de entrevistar a Ferrán Bassas y de recordar con él como ha sido su trayectoria hasta el momento.

Pregunta: ¿Quién es Ferrán Bassas y cómo te definirías en una palabra?

Respuesta: Con una sola palabra es difícil, pero seguramente te diría que Ferrán es un trabajador, una persona que le gusta trabajar mucho para seguir creciendo y conseguir nuevos objetivos. Constantemente me estoy poniendo metas y para superarlas es importante trabajar y luchar por ellas.

P: ¿Cómo recuerdas tu etapa formativa en las categorías inferiores del Joventut de Badalona y tu posterior debut en el conjunto verdinegro?

R: Mi etapa formativa en el Joventut la recuerdo con muchísimo cariño, fue una de las mejores de mi vida. Disfruté un montón, tuve el privilegio de entrenar con jugadores de mucha calidad que ahora están jugando en ACB y con los que además creo que tengo una amistad que será para toda la vida, entre ellos Albert Ventura, Joan Tomás, Marko Todorovic, estos tres sobre todo. Guardo muy buen recuerdo. Y bueno, también jugadores como Álex Barrera, con el que ahora comparto equipo, y muchos otros que forman parte de mi día a día.

​ Fuente: FEB

Mi debut lo recuerdo también con mucho cariño, porque además mi familia y yo somos muy de la Penya. Desde muy pequeño me llevaban mis padres a ver los partidos y el hecho de poder debutar con el primer equipo fue muy especial, y evidentemente para mi familia también lo fue. Me quedé con las ganas de poder jugar como local en el Olímpic de Badalona, lo he hecho como visitante y quién sabe si en un futuro podré volver a vestirme de verde y jugar como local allí, que es algo que me haría mucha ilusión.

P: ¿En qué consideras que has cambiado desde entonces?

R: Considero que desde entonces lo que he hecho es madurar. Han pasado muchos años, pero sobre todo he madurado. Soy más persona, más consciente de lo que hago, y como jugador he mejorado en muchas cosas, en el aspecto físico sobre todo, pero también en el control del juego y en la lectura. Cada año intento mejorar aspectos, ya sean de la vida o del juego. Ahora me considero mucho mejor persona y mucho mejor jugador que el Ferrán Bassas que debutó en el Joventut.

P: Estuviste durante tres campañas en el Oviedo Club Baloncesto. ¿Cómo te sentiste y cuál fue tu mejor momento allí?

R: Mi etapa en el Oviedo fue increíble. Fue la primera vez que salía de casa y era un paso importante en mi carrera y en mi vida. Salí de mi zona de confort y fue muy bonito. En Oviedo me acogieron muy bien, me trataron increíblemente bien y allí empecé a crecer como jugador.

¿Momento más especial o bonito? No me quedaría con ninguno en concreto, me quedo con las personas que conocí, que me trataron genial, y que actualmente considero mis amigos.

​ Fuente: Oviedo Club Baloncesto

P: Volviste a la ACB de la mano del CB Canarias en 2016, ¿crees que tu llegada al equipo tinerfeño fue la recompensa a todo el trabajo realizado durante los tres años en Oviedo?

R: Cuando me llegó la oferta del Tenerife estuve muy contento. Fue un poco la recompensa al esfuerzo y trabajo que hice en el Oviedo durante años. Creo que allí pude jugar bien, tener minutos, aprovecharlos y la oferta del CB Canarias me hizo mucha ilusión. Un club muy profesional, muy familiar y estuve contentísimo cuando llegó.

P: En el Iberostar Tenerife os hicisteis con varios títulos europeos, ¿cuál fue, bajo tu punto de vista, vuestra mayor virtud en la Liga de Campeones de Baloncesto (2016-17) que conseguisteis y en la Copa Intercontinental FIBA que también levantasteis?

R: No hay una clave en concreto para conseguir los títulos que levantamos. Son muchas. Hicimos un muy buen grupo en el que había mucha calidad como jugadores, pero sobre todo humana. Nos llevábamos todos muy bien y teníamos claro que con trabajo podíamos llegar lejos. Y eso es lo que hicimos, conseguimos la Champions a base de esfuerzo, de ser muy constantes y evidentemente también de nuestra calidad y de la del cuerpo técnico

La FIBA Intercontinental es un título que en realidad es un premio por haber ganado la Champions. Te dan la oportunidad de conseguir este título solo con un partido y es un poco a cara o cruz. Me quedo con la Champions porque tiene mucho más valor, tienes que ser mucho más regular, mientras que la Intercontinental es un único partido.

P: Este año, en 2019, decidiste cambiar de aires y recalar en la disciplina del San Pablo Burgos. ¿Qué te motivó a tomar esta decisión?

R: Cambiar Canarias por Burgos fue una decisión difícil de tomar, motivada por la necesidad de hacer un cambio y de probar cosas nuevas. Burgos me motivó por ser un club que está en continuo crecimiento, que tiene la ambición de ir para arriba. De momento me están yendo muy bien las cosas y espero que todo siga así.

P: Esta temporada os habéis convertido en una de las revelaciones de la Liga Endesa, competición que incluso habéis llegado a liderar con un arranque de ensueño. ¿Te lo esperabas?

R: Esperaba mucho del equipo. Creo que tenemos calidad, mucho potencial y de momento las cosas están saliendo bien. Tuvimos un pequeño bache, pero estoy contento por el nivel que estamos dando. Podemos dar más y espero que sigamos yendo para arriba.

​ Fuente: San Pablo Burgos

P: ¿Qué objetivos individuales y a nivel colectivo te has fijado de cara a esta campaña y qué crees que le puedes aportar al equipo?

R: Como objetivo individual lo único que tengo es seguir mejorando, seguir siendo capaz de mejorar aspectos de mi juego y que mi aportación al equipo ayude a conseguir victorias. Y, evidentemente, que a final de temporada sea mejor jugador que al inicio.

Y como objetivo colectivo, el ser competitivos, el hacer que la afición se sienta orgullosa de nuestro juego, de nuestra entrega. Si hacemos esto, seguro que al final de temporada podemos estar luchando por algo.

P: Por último, Ferrán, ¿Qué mensaje mandarías a toda la hinchada del San Pablo Burgos?

R: Mi mensaje es simplemente dar las gracias por el apoyo que nos están dando, que lo sigan haciendo porque con ellos tenemos más opciones de competir y de ganar partidos. Que confíen en nosotros porque vamos a luchar para llevar el nombre de Burgos lo más arriba posible. ¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias a ti, Ferrán, por haber atendido a VAVEL.com y mucha suerte!