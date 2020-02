Oriola: “ Hay que salir a ganar, no valen excusas ni derrotas, solo se puede ganar”

El Barça afronta ahora un tramo vital de la temporada, en el que deberá asegurarse quedar entre los 4 primeros en Euroliga (factor cancha a favor), pero también deberán colocarse lo más arriba posible en la clasificación de la ACB, y Oriola lo sabe.

El OAKA, campo complicado para los culés

El OAKA Olympic Indoor Hall es un campo complicado, y más para los blaugranas que llevan sin ganar un partido allí desde 2015, por lo que era obligada la pregunta sobre cómo afronta el Barça este partido.

Pierre Oriola, ha reconocido que “ es la pista con más ambiente de la Euroliga, es muy complicada y con PAO muy fuerte”, en el caso de los griegos, jugar en casa es más que la cercanía ya que como dice Oriola “cuando el Panathinaikos juega en casa y recibe en casa a equipos de nuestro nivel, como Barça, Madrid y grandes, el pabellón está a reventar y la grada parece más grande de lo que es”. Además afirma que en la pista ateniense se vive “un ambiente fantástico para jugar tanto a favor como en contra, pero es complicado ganar allí".

Tras la eliminación de Copa...

Pierre Oriola ha querido declarar que la eliminación de Copa también ha tenido sus aspectos positivos, ya que les ha dado “tiempo para descansar mental y físicamente, algo importante ahora que viene un tramo final decisivo (play off Euroliga y recta final de la ACB) ”,pero la semana también ha servido para “trabajar aspectos del juego tanto en ataque como en defensa”. En definitiva, Oriola resume la semana como una “semana para entrenar bien, pero sobretodo para descansar”.

También ha querido dejar atrás lo sucedido en la Copa del Rey diciendo que “hay que olvidar ese partido, hicimos un mal partido, una mala copa, pero estas cosas pasan, al final la copa tiene este aliciente, si haces 1 partido malo a casa y con tres buenos ganas el torneo)”. Así que ha querido mirar al futuro porque “ahora toca mejorar las cosas, el equipo está bien, vamos arriba en la ACB y en la Euroliga, toca ser positivos y seguir adelante.”

Por otro lado, a pesar de que ha declarado que hay que dejar lo ocurrido en la copa atrás, no ha querido ocultar que “no es una derrota cualquiera, porque un título es un título,que queríamos ganar, pero hemos perdido.” Con esas declaraciones ha mostrado el hambre de títulos que tiene el equipo, a lo que además ha añadido que” no nos puede gustar, estamos fastidiados, pero bueno hay que seguir porque aún quedan títulos por luchar, los podemos luchar y toca centrarse en la competición”.

Las derrotas en Can Barça

Los periodistas se hicieron eco de las palabras que en su día hizo Xavi Pascual (cuando era entrenador del Barça) sobre que siempre le cuesta ganar al Barça tras una derrota. Oriola, efectivamente lo ha afirmado diciendo : “Aquí siempre es complicado, porque aquí siempre hay que salir ganar no valen excusas, ni derrotas solo se puede ganar no queda otra que que hacer un buen partido contra el PAO, teniendo en cuenta la dificultad (campo y rival)”. A pesar de la dificultad, Oriola estaba convencido de un buen partido de los suyos.

Tramo decisivo de la temporada

En la rueda de prensa se habló sobre el tramo decisivo que le llega ahora al Barça con partidos importantes a domicilio en la Euroliga vs Panth vs Zenit y vs Alba. Con esto los periodistas quisieron cuestionar si era importante encarar el bien el final de la Euroliga y acabar entre los 4 primeros para tener el factor pista a favor. Pierre ha querido recalcar que “tenemos una ventaja de 2 o 3 victorias contra respecto el quinto clasificado”, aunque no quiso excederse en la confianza porque “eso no representa nada así que,vamos partido a partido ya que está en nuestras manos quedar entre los 4. Porque sería importante tener el Palau a favor”.

Responsabilidad en defensa

Los periodistas hablaron sobre la labor de los interiores a la hora de la defensa y los rebotes, ante lo que Oriola dijo:“Es cierto que nuestros interiores no están en su mejor momento, me incluyo yo también porque he jugado en esa posición de 4 o de 5 varias veces, pero bueno tenemos que ayudarnos entre todos y no es cuestión de que los interiores estén mal o bien o que los exteriores lo estén. Todo el equipo debe ayudar, en todo lo que sea(incluido el rebote) y todo más fácil”.