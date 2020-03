Pau Ribas: "Los equipos de Aíto son jóvenes y muy agresivos"

La 27ª jornada de la Euroliga llega repleta de partidos vitales para determinar cuáles serán los equipos que conformen un top 8 cuyo billete se presenta mucho más caro que otras campañas. El FC Barcelona viajará hasta Alemania para verse las caras con el Alba Berlín de un viejo conocido. Aíto García Reneses tratará de buscarle las cosquillas a un equipo culé que derrotó al BAXI Manresa (86-74) en su último compromiso liguero. Además, los pupilos de Svetislav Pesic lideran la competición doméstica por delante del Real Madrid y el Casademont Zaragoza, sus principales perseguidores.

En la previa del choque entre el cuadro alemán y el conjunto azulgrana, Pau Ribas analizó a su próximo rival y repasó los asuntos de actualidad que conciernen al FC Barcelona. El escolta español comenzó su comparecencia ante los medios de comunicación afirmando encontrarse "bien", pues el equipo está en "buena línea y dinámica".

"Veo al equipo bien. Los últimos partidos han sido duros y lo de la Copa tuvo mucha repercusión. Es un partido complicado en una cancha difícil. Queremos seguir ganando, ya que ni el Efes ni el Madrid fallan, y eso nos hace tener que ganar cada jornada", aseguró el jugador del FC Barcelona, que, además, vivirá un encuentro especial en el aspecto emocional, ya que se enfrentará a Aíto García Reneses, entrenador que le hizo debutar enfundándose la elástica del Joventut de Badalona.

El Alba Berlín, un equipo necesitado

El técnico español que dirige al Alba Berlín siempre se ha caracterizado por brindar oportunidades a jóvenes promesas, algo de lo que ha hablado Pau Ribas en la previa del choque: "Los equipos de Aíto son jóvenes, muy agresivos, no le temen a nada y juegan sin presión. Además, juegan en casa y eso les hará salir con ilusión. Nosotros tenemos que ser listos, controlar el ritmo del partido y si eso es así, tendremos muchas opciones de ganar. Ellos están en las posiciones de abajo".

Es especial jugar contra Aíto

"Él me hizo debutar y si eso no hubiera sido así, no habría llegado hasta aquí. Me dio la oportunidad y eso se lo voy a agradecer siempre. Tenemos muy buena relación, ojalá le vaya bien, pero ojalá mañana no ganen", concluyó el escolta del Barça.

Ciñéndose a la actualidad y a uno de los temas más virales del momento, Pau Ribas habló también sobre el coronavirus: "Nosotros hacemos vida normal, es algo que no puedes controlar y por lo tanto no nos preocupa. Es una cosa que no nos compete y nosotros estaremos bien, tranquilos".