Svetislav Pesic: "Nos espera un partido muy duro"

El FC Barcelona visitará la guarida del Alba Berlín de Aíto García Reneses en el primero de los compromisos que tienen que afrontar los culés esta semana. Con la clasificación para los play-offs ya certificada, el cuadro azulgrana encara con calma y tranquilidad el encuentro, aunque Pesic, técnico de la escuadra blaugrana, ha instaurado una mentalidad ganadora que busca victorias y buenas sensaciones en todos y cada uno de los encuentros, tanto de la Liga Endesa, como de la competición europea por antonomasia. Se trata de un encuentro que va a enfrentar a dos conjuntos que poseen dinámicas dispares y cuyas aspiraciones pasan por objetivos totalmente diferentes.

Svetislav Pesic atendió a los medios de comunicación para, repasó la actualidad de su equipo, analizó el encuentro ante el Alba Berlín (jornada 27 Euroliga) e hizo balance de lo que hasta el momento está siendo un primer tramo y medio de campaña superlativo en lo que a resultados y sensaciones respecta.

Un Alba Berlín que engaña

El FC Barcelona se verá las caras con un Alba Berlín que no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, Pesic conoce las fortalezas de un conjunto que se ha destapado durante algunos tramos del curso como una de las revelaciones de la competición: "Afrontamos el partido ante el Alba Berlín con buenas sensaciones. No jugamos muy bien, pero es suficiente para ganar. Tenemos que mejorar algunos detalles y para ello trabajamos duro siempre que podemos entrenar, que no es lo mismo que jugar".

"Estamos contentos con los resultados, pero hay que trabajar la continuidad, no podemos permitirnos altibajos. El Alba Berlín tiene mucha calidad y continuidad, Aíto lleva tres años y ha implantado su baloncesto. Juegan muy bien la transición, defienden muy bien y son muy agresivos, especialmente en casa. Cuentan con diferentes sistemas defensivos y eso les hace un equipo completo. Han jugado partidos a alto nivel, en concreto contra los favoritos. Más allá de ganarlos o no, han dejado buenas sensaciones. Nos espera un partido muy duro. Si juegas contra un equipo como el Alba, sabes que no va a ser fácil. Cuentan con once o doce jugadores que buscan mantener el ritmo alto en defensa y en ataque", atestiguó el entrenador del Barça.

El coronavirus, una amenaza real

El coronavirus se ha convertido en una de las principales amenazas para el mundo del deporte, ya que se han llegado a suspender varios compromisos de carácter deportivo. Svetislav Pesic aseguró: "El vestuario está tranquilo, aunque es una situación general difícil. Nosotros no hablamos mucho de ello pero somos conscientes de la situación que hay en Europa, entonces no es fácil, pero hay muchas cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Esperamos que la gente que tiene responsabilidad, ayude a que esto se acabe. Nadie quiere jugar al baloncesto sin aficionados".

Heurtel no estará mañana ante el Alba Berlín

El técnico del FC Barcelona ha confirmado que el director de juego francés no se encuentra recuperado del todo, por lo que se descarta su presencia sobre el parqué del Mercedes-Benz Arena Berlin. Asimismo, destacó el papel de Davies en los últimos encuentros: "Davies es un jugador que puede tirar de tres, él entrena cada día y parece que ha encontrado su ritmo. Es importante también que los bases se entiendan con él y es positivo para nosotros que anote de tres".

Los cuartos de final en el horizonte

Con la clasificación para el top 8 ya sellada, Svetislav Pesic ha hablado sobre los cuartos de final: "Yo no pienso en los cuartos de final, nosotros jugamos dos ligas y no nos podemos permitir pensar en eso. Hay muchas más cosas de las que preocuparse. Veremos qué pasa al final y ver si es posible quedar entre los cuatro primeros, porque la clasificación cambia cada día", zanjó el técnico serbio de nacionalidad alemana.