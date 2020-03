Pesic: "Disfrutar es compatible al final de temporada"

Un día antes del encuentro correspondiente a la Jornada 28 de Euroliga contra el FC Bayern y un día después de derrotar al ALBA de Berlín en el primer partido de la semana doble, el 'coach' Svetislav Pesic compareció ante los medios. El entrenador es consciente de que todavía queda mucho por jugar y quiere que no se adelanten acontecimientos, a pesar de la buena racha que confirma una buena posición en la tabla de clasificación.

Comenzó con el mismo tono con el que terminó Oriola, con calma y con la consciencia de que todavía hay mucho por disputar. “Me gusta valorar al equipo cuando la temporada acaba. Durante la temporada hay cosas que se pueden mejorar. Podemos tener una buena temporada regular pero en Playoffs se puede perder todo lo que se ha hecho antes. Creo que todos los entrenadores, no solo yo, no deben estar felices solo por tener una racha positiva o ganar un partido. Para mí, personalmente es siempre importante cómo ganamos y que se puede aprender desde un partido, si ganamos o perdemos. Si ganamos todos piensan que hay que disfrutar de la victoria, pero disfrutar y ganar no son compatibles; disfrutar es compatible con el final de temporada. Hay que encontrar detalles del juego del equipo y detalles individuales para mejorar tácticamente y físicamente, porque sabemos que es importante jugar Playoffs y tener una buena posición antes de ellos. En Playoffs hay que ganar, pero solo ganar no es suficiente”

La siguiente cuestión, acerca del estado del lesionado Thomas Heurtel, la resolvió con rapidez. Contestó que no podía decir nada al respecto, y que ni siquiera estaba en condiciones de aportar una estimación sobre el regreso del jugador.

Tras esto, continuó comentando su función como entrenador, ya que se hizo hincapié en algunas desconexiones esporádicas que mostró su equipo en partidos anteriores. “Primero se tiene que hacer diferencia entre valorar, criticar y atacar. Yo valoro porque mi trabajo y mi responsabilidad es valorar, también dar advertencias. No solo vengo a hablar positivo, también me pregunto dónde está el equipo, cómo jugamos, por qué ganamos, por qué no. Esto es lo que hago y es mi responsabilidad; no podemos utilizar la palabra criticar”.

Continuando con la intervención anterior hecha por su jugador en lo referido al rival, dijo esto: “Es un partido de Euroliga otra vez en semana doble, siempre es muy difícil jugar el segundo partido en esta serie”. No dudó en halagar al rival a pesar de los malos resultados: “Hay que prepararse contra un equipo que ha jugado muy bien, no ha tenido suerte y ha perdido en los últimos segundos. Jugó un buen partido contra Baskonia, pero Baskonia mantuvo un buen ritmo. Dos partidos fuera contra Zenit y Milán muestran que Bayern es un equipo con mucha calidad. Seguro que mañana nos espera un partido muy intenso porque es un equipo que corre, está bien físicamente, tienen mucha calidad especialmente en transición y en los rebotes. Es un equipo muy ambicioso y es verdad que no han tenido suerte en los últimos partidos por diferentes cosas; si juegas contra Efes siempre es difícil ganar el partido. Nosotros mañana seguro que estaremos al límite; jugaremos un partido muy serio si queremos acabar esta serie con una victoria”.

Tras este breve análisis del equipo rival, finalizó su intervención hablando escuetamente del entrenador contrario, Oliver Kostic: “Es un entrenador que tiene ilusión, tiene su filosofía y ha trabajado con jugadores donde podría aprender cosas. Ahora tiene la oportunidad como entrenador jefe, para él es una motivación más y lo tiene todo para aprovechar esta oportunidad que ha recibido del club”.