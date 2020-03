Svetislav Pešić: "El trabajo y la actitud de Pau Ribas y Oriola fue clave al final"

Svetislav Pesic reconoció en rueda de prensa que el trabajo tanto de Pau Ribas como de Oriola había sido muy importante para la victoria del FC Barcelona ante un valiente y acertado Bayern de Munich.

El técnico serbio comenzó la comparecencia dando un mensaje muy claro a sus jugadores y subrayando el gran partido de los alemanes: como nos ha pasado otros partidos, tenemos que seguir trabajando y mejorando en defensa, porque solo intentarlo no nos ayuda, solo intentarlo no es posible para ganar. No defendimos mal pero no lo suficientemente bien. Ellos son un gran equipo, no tenían presión, movieron el balón y jugaron muy bien en transición. Estas son las razones por las que sufrimos mucho hasta el final de partido. No fue difícil porque no encontráramos el ritmo sino porque ellos jugaron muy bien. En esta Euroliga es muy difícil mantener el nivel, hay muy buenos equipos y no siempre es fácil llevarse el triunfo.

Sé que la gente dice que Pesic defiende mucho pero no vi esa defensa, he hablado de defensa pero vi una defensa normal, incluso mejor, pero no suficiente. Mucha gente dirá que esto no es un problema porque tenemos un jugador como Mirotic y le podemos dar el balón y ganar sin preocuparnos por la defensa, pero para encontrarle en buenas posiciones, es necesario defender.

Creo que es importante subrayar el excelente partido de Oriola, Pau Ribas, que nos dio "calma y organización en ataque" cuando la necesitábamos, la excelente defensa del pick&roll por parte de Mirotic y Oriola y controlar el rebote, pese a la falta de Davies y Tomic en el tramo final y el gran partido de Greg Monroe.

Además, destacó la importancia de todos los jugadores en su plantilla: nosotros atacamos bien pero a veces no tenemos el acierto o no somos capaces de anotar y Pau Ribas, nos ha ayudado mucho en ataque, aportando el temple necesario y Oriola, nos ha dado 3 puntos muy importantes, primero para él, que necesita acierto, y segundo, para nosotros es muy importante, que él acierte y nos ha dado confianza

También, se refirió al impacto de Greg Monroe sobre sus pívots, llegando a acabar el partido con Oriola de 5 y con Davies y Tomic en el banquillo: Monroe jugó muy bien, es un gran jugador y es difícil pararle, ya que tiene un gran control de su cuerpo y muy buena visión de juego. Brandon (Davies) si es capaz de controlar su emoción y su juego y esperar su momento hubiera hecho un gran trabajo, pero se picó con Lessort y a partir de ahí, ha perdido su control y eso le ha impedido tomar buenas decisiones como había tomado en los últimos partidos.

Por último, quiso agradecer el apoyo del Palau en el tramo final: ellos llegan aquí para animarnos y tienen que saber que no siempre vamos a ganar de 20 y que va a haber partidos que pueden tener un papel clave. Esta noche pudimos perder y ellos han dado el máximo. Muchas gracias por esta actitud, especialmente en el momento difícil donde necesitamos el apoyo de ellos.