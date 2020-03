Entrevista. Iván Martínez: "El deporte a puerta cerrada no tiene sentido alguno"

Iván Martínez Muñumer (30 años, 1.92 metros) nació el 2 de marzo de 1990 en Valladolid. Tras formarse en las categorías inferiores del equipo de su ciudad natal, el CB Valladolid, cuenta con un amplio historial a lo largo de toda la península, destacando cuatro temporadas consecutivas en LEB Oro con el equipo afiliado de Unicaja, Tarragona, Valencia, y su Valladolid.

Después de dos campañas en LEB Plata con el Granada, el talentoso escolta dio el salto a la máxima categoría del baloncesto español para formar parte de un Baskonia que terminaría siendo el subcampeón de la Liga ACB. Además, esta experiencia le dejó en el recuerdo un siempre especial debut en la Euroliga. Una vez vio este sueño cumplido, Iván militó en el Zornotza de LEB Plata antes de recalar finalmente en el UBU Tizona, su club actual.

Foto: Saski Baskonia

Hoy, tenemos el placer desde VAVEL.com de poder charlar con él y hacer un repaso de su dilatada carrera y tratar las curiosidades que permanecen en su recuerdo.

Pregunta: ¿Quién es Iván Martínez? ¿Cómo se definiría?

Respuesta: Iván es un chico normal, apasionado desde pequeño con cualquier deporte, y más en concreto con el baloncesto. No me gusta mucho definirme, pero sí diría que con el paso de los años he descubierto que la falta de talento se suple con trabajo y esfuerzo. Y cualquier obstáculo que aparezca será más fácil de superar con esa fórmula. Y eso sería la base de mi personalidad.

P: Usted fue considerado como una de las promesas del baloncesto español, formando parte del equipo que logró el bronce en el U20 de 2010. ¿Cuáles fueron los jugadores más especiales a su parecer con los que compartió vestuario durante esta etapa formativa?

R: Podríamos destacar a varios componentes de esa selección, pero había uno que destacaba por encima de todos, Nikola Mirotic. Ya desde esas edades mostraba un potencial tremendo como el que ha demostrado a lo largo de estos años.

P: En sus comienzos, usted sufrió una dura lesión de rodilla en el año 2012 antes de llegar a Palencia que le frenó el gran nivel que alcanzó en Tarragona. ¿Cómo le afectó deportiva y psicológicamente?

R: A nivel deportivo, obviamente, supuso un obstáculo muy grande para mi progresión, como todas las lesiones en el deporte, y psicológicamente era demasiado joven para poder sacar un lado positivo. Ahora, mirando hacia atrás, todas las lesiones que he tenido han supuesto un cambio en mi forma de vida y de entender el deporte. Cuidar mucho más el físico, la alimentación y los hábitos fuera de la pista son la clave para poder rendir en la pista, así como cuidar la mente. Recurrir al trabajo psicológico es una parte de nuestro entrenamiento que puede ser básico como en mi caso para poder culminar esas recuperaciones.

Foto: Diario Palentino

P: Me imagino que recibir una oferta del CB Valladolid, el equipo de su ciudad natal, fue especial para usted por regresar a casa, pero a pesar de esto, fue una temporada complicada. ¿Cómo la recuerda?

R: Regresar a casa fue especial además por lo que suponía a nivel personal. Después de un año muy complicado por ser el de reincorporación tras la lesión y no tener muchas oportunidades, el verano fue más duro aún por la falta de ofertas. Supuso la oportunidad de disputar por primera vez la Liga ACB pero con el sabor agridulce de todo lo que se vivió a nivel extradeportivo. Fueron dos años bastante duros, prácticamente con impagos continuos y que gracias a la fuerza del vestuario pudimos llevar de la mejor forma posible.

P: En 2017 usted fue escogido para formar parte de la plantilla de Baskonia tras ascenderle desde el equipo afiliado de LEB Plata. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué fue lo primero que hizo al saberlo?

R: Fue tras una de las sesiones de entrenamiento. Supuso una ilusión tremenda, como la de un junior, y tras todo el calvario de lesiones que había vivido fue una recompensa a tanto esfuerzo para seguir adelante, por lo que después de decírselo a mi familia, recuerdo escribir y llamar a las personas que me habían ayudado esos meses y años a recuperarme, compartir con ellos ese “premio” y agradecerles de esa forma todo su trabajo.

Foto: Saski Baskonia

P: Tanto debutar en ACB como en Euroliga seguro que fueron dos sueños cumplidos para usted. ¿Qué momento fue más especial de estos? ¿Puede quedarse con uno?

R: Son los sueños de todos los que nos dedicamos a este deporte, pero dada la dificultad que supone conseguirlo, debutar en Euroliga con 29 años fue mucho más especial, ademas que la experiencia y todo lo que se sufre para llegar ahí hace que lo valore mucho mas que si hubiera sido en una época mas joven.

P: ¿Qué destaca de Pablo Prigioni, el que fuera su entrenador? ¿Puede mencionar algún consejo suyo que todavía recuerde?

R: Pablo fue uno de los mejores bases que han jugado a esto, lo ha ganado todo y eso lo transmite junto con su gran conocimiento que tiene del juego. Era una maquina de generar tácticamente y sus ideas y metodología son muy parecidas a las que vemos en NBA y que tarde o temprano los equipos Euroliga se adaptarán a ello. No recuerdo un consejo en concreto, pero si recuerdo la confianza que transmitía y que te hacía dar lo mejor de ti cuando el te necesitaba.

P: Usted coincidió con jugadores de la talla de Tornike Shengelia o Marcelinho Huertas en Baskonia. ¿Quién fue el que más le sorprendió en los entrenamientos?​​​​​​​

R: Sería muy difícil destacar alguno en concreto, Toko es un líder, su presencia te aporta seguridad y confiarías cualquier cosa en él; Marce tiene mucho baloncesto y así lo esta demostrando esta temporada; Vildoza es un talento descomunal, pero quizá por el “contacto” diario y compartir posición con él toda esa temporada, Beoubois fue sorprendente. Su facilidad para anotar de cualquier manera es alucinante. Es uno de esos talentos que si tiene confianza del grupo es imparable.​​​​​​​

P: Es sabido que usted compagina el baloncesto con la carrera de INEF. ¿Le resulta complicado combinarlo por el tiempo de dedicación que requieren?​​​​​​​

R: Si tienes la posibilidad de juntar en la misma ciudad Facultad y equipo es todo mas fácil. En mis dos años de Granada pude dar un gran empujón a la carrera. En los años que he jugado fuera es muy complicado, los jugadores dependemos mucho de que los profesores estén dispuestos a ayudarte y no hablo de hacer las cosas mas fáciles o darte ventajas, sino de posibilitar medios para poder evaluarte. A lo largo de los años he encontrado profesores que me han puesto muchas facilidades para poder llevar a cabo la evaluación y otros más estrictos. En opinión personal, deberíamos poder facilitar mucho más los estudios a nuestros deportistas, sobre todo en carreras que tengan una carga práctica mucho mas grande. De ese modo podremos aprovechar para formarnos mientras somos profesionales y cuando dejemos el deporte poder acceder al mercado laboral cuanto antes, puesto que los ingresos como profesionales actuales no te permiten tener una “jubilación”.

P: Se recuerdan varias canastas suyas de bella factura: el 3+1 ganador con el UBU Tizona, un triple desde su pista en un Baskonia-Fuenlabrada de pretemporada... ¿Para usted, cuál ha sido la mejor? ¿Qué sintió y cómo reaccionó su entorno cuando grandes medios como el MARCA las publicaron?​​​​​​​

R: Por supuesto ese famoso 3+1 por lo que supuso a nivel deportivo,. Ambas fueron un poco boom, aunque la segunda se viralizó mucho mas. Se agradecen mucho todos los mensajes y reacciones y que la gente se alegre por ti, sobre todo por conseguir dar algo de visibilidad a unas competiciones que viven en el olvido.

Foto: Twitter - Iván Martínez

P: En la actualidad, usted consta de un status diferente al de aquel jugador que llegó al vestuario de Baskonia por primera vez. Desde su veteranía, ¿qué le aconseja a los jóvenes con los que juega?​​​​​​​

R: El mensaje es claro, es el que me daría a mí mismo de joven si hubiera podido: hay que aprovechar el tiempo y los medios que podemos tener, y el verano para mejorar tu juego y tu físico, y así intentar ser mejor jugador temporada a temporada, que ya tendremos tiempo de disfrutar y descansar más adelante.

P: Me imagino que seguirá la temporada de Baskonia desde la distancia. ¿Lo ve con opciones reales para clasificarse para el play-off de la Euroliga?​​​​​​​

R: Bueno, ahora mismo no podremos salir de dudas, pero creo que tras un inicio muy duro y castigado por las lesiones, en el íltimo mes y medio habían entrado en esa velocidad de crucero que se consigue una vez que habían conseguido reconstruir la plantilla y seguro que conseguirían pelear por estar ahí. Aún así, creo que sería bastante complicado debido a la tremenda igualdad que se ha visto en la zona media-alta de Euroliga este año.

Foto: www.ubu.es

P: UBU Tizona, su equipo actual, ocupa la tercera posición de LEB Plata. A nivel individual y colectivo, ¿cómo valora la temporada? ¿confía en conseguir el ascenso?​​​​​​​

R: Creo que el nivel individual y colectivo han ido de la mano, ha sido un gran año en la primera fase. Hemos conseguido el primer objetivo de forma rápida y clara que era la salvación, y he podido rendir a buen nivel para ayudar a ello. Una vez ahí, el club marcó un siguiente objetivo mucho más ambicioso, lo cual supone un reto personal muy importante. Ahora nos encontrábamos en una época de transición y adaptación al nuevo entrenador y estábamos de lleno en esa lucha por conseguir un buen puesto de playoffs de cara al ascenso.

P: Centrándonos en la más estricta actualidad, ¿cómo afecta a un deportista como usted este parón causado por el Coronavirus?​​​​​​​

R: Es una situación insólita, pero hay que tener claro que el deporte pasa a un segundo plano hoy día. A todos nos afecta más cerca o más lejos esta situación. Mi pareja es farmacéutica y mi madre trabaja en una residencia de ancianos y tenemos varios amigos médicos y enfermeras, por lo que a día de hoy su salud es mi mayor preocupación y así debería ser por parte de todos, porque siendo responsables y siguiendo las directrices que nos marcan podremos superar esta situación antes y sobre todo con el menor coste humano posible.

P: Al no poder realizar entrenamientos como habitualmente, ¿cómo se ejercita para no perder la forma?​​​​​​​

R: Mi pareja tuvo la idea hace un par de años de comprar una cinta de correr y aunque en su momento me pareció inútil hoy es mi salvación. Además, al conocerse las medidas de confinamiento aproveché para comprar material variado y poder trabajar el físico en la medida de lo posible. Ya no solo de cara a una posible reanudación de las competiciones, sino por la capacidad que tiene el deporte en estas situaciones de liberar la mente y ser una vía de escape.

Foto: Diario de Burgos

P: Ya para terminar, ¿le parecería una temeridad que las competiciones volvieran a disputarse en unas semanas cuando el Gobierno dé por concluido el confinamiento?

R: Es una decisión que tengo la gran suerte de no tener que tomar, porque decidan lo que decidan será justo o injusto en función de a quien preguntes. Lo que sí me parecería una temeridad sería pensar que cuando se levanten las medidas pensáramos que no ha pasado nada y se reanuden de inmediato. Los jugadores vamos a necesitar 1-2 semanas de pretemporada para readaptarnos al nivel físico que nos exige la competición y por supuesto el fin del confinamiento no supone el fin del virus, por lo que habría que examinar bien los riesgos que podrían existir de cara a jugar con público, puesto que el deporte sin público a puerta cerrada en mi opinión no tiene sentido alguno.

Desde VAVEL.com, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Iván y desearle la mejor de las suertes a nivel personal y deportivo.​​​​​​​