Entrevista. Xabier Beraza: "Si se vuelve a jugar, el equipo va a competir hasta alcanzar lo máximo que se pueda"

Xabier Beraza (21 años) nació el 26 de enero de 1999 en Rentería, Guipúzcoa. Con 2,01 metros juega en la posición de alero. Se inició en el mundo del baloncesto en el Easo SBT, equipo en el que siguió hasta debutar en EBA en el año 2015. En 2017 compaginó su equipo de EBA con el Gipuzkoa Basket, por aquel entonces en ACB. Debutaría ese mismo año en la máxima competición nacional donde jugaría 12 partidos.

Desde el 2018 lleva jugando en LEB plata en el Iraugi Saski Baloia. Esa temporada promedió 8,4 puntos en 25 minutos de juego, añadiendo además 5,2 rebotes. Este año ha conseguido subir sus tantos anotados hasta los 9,4. A pesar de su juventud cuenta con experiencia en el baloncesto profesional y a sus 21 años ya ha debutado en la Liga Endesa y ha ganado una Copa de LEB Plata.

Desde VAVEL.com tenemos el placer de poder charlar con Xabier sobre su corta, pero prometedora carrera. Repasamos también sus primeros pasos como jugador profesional y momentos tan especiales como su debut en la ACB.

Pregunta: Para aquellos que no le han visto jugar, ¿qué le caracteriza?

Respuesta: Me considero un jugador activo, que juega con energía y actitud. Con una ligera mejoría en el tiro en los últimos años y con capacidad para rebotear. Trabajador y con ganas de mejorar siempre.

P: ¿Cómo recuerda su formación en la categorías inferiores del Easo?

R: Es una etapa muy bonita de la que tengo muchos buenos recuerdos y vivencias. Aprendí muchas cosas y me ayudaron a mejorar como jugador pero también mucho como persona. La gente que he tenido siempre a mi alrededor se ha comportado muy bien conmigo y me han ayudado en todo lo que han podido, ya sean entrenadores, como jugadores como gente en el entorno del club. Me llevo muchas amistades de esta etapa.

P: ¿Cómo valora sus temporadas de EBA en el Easo?

R: El paso por el EBA fue de 3 años, concretamente los dos últimos de junior y el primero de senior, el cual compaginé con el GBC. Fue un año exigente en lo personal, pero muy bonito y enriquecedor. El grupo de gente que había era increíble y lo pasábamos muy bien fuera de la cancha también. Estuvimos cerca de llegar a la fase de ascenso, por lo que deportivamente no fue un año malo tampoco, a pesar de que te queda esa cosilla de no haber alcanzado la fase.

P: En 2017 debutó en Liga Endesa con el Gipozkoa Basket, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

R: Fue un debut un tanto curioso. Fui convocado (por primera vez) por la lesión de Mike Fakuade, y es cierto que la posibilidad de jugar estaba ahí, lo que no esperaba era que hubiese sido en esas circunstancias. Nada más habían pasado 4 o 5 minutos de partido cuando Porfi, bendita locura la suya, me llama y pide el cambio a la mesa. Yo completamente sorprendido salí a la cancha y pensé, "bueno, pues ya está, ya estás en el campo, ahora a jugar". Después acabé jugando 5:31, que no está nada mal, y menos para un debut. Lo peor, que no nos pudimos llevar la victoria, a pesar del partidazo que el equipo hizo...

Vía: Xabier Beraza

P: Esa misma temporada llegó a disputar 12 partidos, ¿con qué se queda de esa campaña?

R: Sobre todo con la experiencia vivida, estar en una dinámica ACB. Fue algo súper positivo, de lo que aprendí mucho por supuesto, me lo pasé muy bien y disfruté mucho. Además, había muy buen rollo en el vestuario, y se consiguió el objetivo, así que mejor imposible. Me llevo buenas vivencias y amistades que no olvidaré.

P: El año siguiente juega con el Iraugi en LEB Plata en la primera temporada con el novedoso formato, ¿cree que ha mejorado con estos nuevos cambios?

R: No me voy a meter mucho en esto, porque considero que los que saben lo han hecho con la mejor intención y buscando lo mejor para la categoría, baloncesto o espectadores, pero personalmente no me gusta mucho este formato.

P: Esta temporada ha mejorado sus promedios, ¿cuáles cree que han sido los motivos para que esto suceda?

R: Es cierto que he mejorado algunas cosas pero también he bajado otras. Considero que conocer la liga es un punto a favor, y este es mi segundo año, por tanto eso ayuda. Después, que el trabajo que se va haciendo ya sea en verano o durante la temporada, tiene que ir dando sus frutos, y eso se ha visto en algunos aspectos. Sumado a estar a gusto con los compañeros, conocer el entorno, tener la confianza del entrenador (también la tenía el año pasado) son todo factores que ayudan a esa mejoría.

Vía: Xabier Beraza

P: Han conseguido ganar la Copa, ¿cómo se vivió este logro en el vestuario?

R: Fue algo increíble. Azpeitia es un pueblo "pequeñito" pero con afición al baloncesto, y eso se noto en el partido. El polideportivo estaba a reventar y la gente estuvo impresionante, tanto es así, que terminaron decidiendo el partido. Nos dieron mucha fuerza, y por suerte pudimos devolverles todo lo que nos dieron. Dentro del vestuario por supuesto que también fue algo increíble, se vivió con mucha alegría.

Vía: Xabier Beraza

P: Tras una muy buena primera mitad de temporada, en el grupo A1 se sitúan actualmente penúltimos, ¿a qué cree que se debe esta bajada?

R: La temporada la empezamos a un nivel muy alto y en gran parte creo que fue porque el bloque era muy parecido al del año pasado, cosa que ayuda bastante. Sin embargo, a medida que pasan los partidos, los equipos van mejorando y jugando mejor, y nosotros tuvimos un pequeño bajón que junto con las lesiones y a veces la mala fortuna, nos llevó a esa irregularidad. Aun así logramos 13 victorias en la primera fase, que no está nada nada mal. De cara a la segunda si que tenemos un peor balance, pero pasé lo que pasé con todo esto ahora, en caso de retomar la competición, el equipo va a luchar, mínimo hasta alcanzar los playoffs y llegar a lo máximo que se pueda.

P: Tiene contrato con el Gipozkoa Basket, ¿cuáles son sus objetivos para la próxima temporada?

R: De momento toca esperar y ver como acaba este año. No hay confirmación al 100% de que esto haya acabado ya, así que de momento paciencia. Después, cuando llegue el momento de tomar una solución, me sentaré con mi familia y veremos lo que es mejor para mí, tanto deportivamente como personalmente.

P: Por último, ¿en qué faceta del juego cree que debe mejorar?

R: Que no... jajaja. Mejorar es algo que uno no deja de hacer, incluso cuando creemos que no vamos por buen camino estamos mejorando, aunque no seamos conscientes en el momento. Pero en lo que mi y a mi juego respecta, diría que el bote. Será en lo que más énfasis ponga, pero por supuesto, que el tiro, la agilidad, o el físico también son aspectos a mejorar.

Desde VAVEL.com queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Xabier y desearle suerte tanto a nivel personal como deportivo.