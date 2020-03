Entrevista. Chuso González: "Estaba preparado para afrontar el cambio"

Hablamos con Chuso González, escolta del Afanion CB Almansa de LEB Oro, durante este periodo de cuarentena para conocer sus valoraciones dela temporada y como está llevando el confinamiento que genera una incertidumbre muy grande en el mundo del deporte y dificulta en gran medida el entrenamiento de los jugadores.

Para comenzar la entrevista le preguntamos sobre su valoración de la temporada, recordemos que el Afanion CB Almansa ascendió por primera vez en su historia a LEB Oro en la pasada campaña tras eliminar al Real Murcia Baloncesto, donde se encontraba Chuso, en el Play-Off, el club albaceteño encadenó tres ascensos consecutivos desde Primera Autonómica hasta LEB Oro. Chuso valora así la temporada: “Una temporada en la que podemos sacar conclusiones positivas por ser nuevos en la liga, donde jugadores con experiencia en ella nos han ayudado a los nuevos a aclimatarnos lo antes posible adaptándonos de manera mucho más rápida y eficaz, además el hecho de haber "acabado" en una posición cómoda nos puede decir que, aunque hayamos tenido momentos irregulares durante la temporada, hemos hecho los deberes dejando al equipo en una buena posición en la tabla”.

Fuente: CB Almansa

Al igual que el club, Chuso debutaba también esta temporada en la segunda categoría del baloncesto español, un salto importante para cualquier jugador. Con 25 años y tras 4 temporadas en LEB Plata el jugador manchego debuta en LEB Oro: “Sí, ha sido mi primera temporada en Oro y creo que lo he hecho en el momento adecuado, me sentía bien y estaba preparado para afrontar el cambio”. Cuando subes de categoría sé notan los cambios: “Si tuviera que elegir una diferencia entre estos años pasados y este me quedaría con la diferencia física, sobre todo en jugadores interiores donde los contactos son mayores y es vital una rápido adaptación a ello, seas jugador exterior interior”.

En su paso a LEB Oro, Chuso ha pasado de jugar 26 minutos por partido, promedio de la pasada campaña en JAFEP La Roda y Real Murcia, a jugar poco más de 11 minutos en Almansa, una situación difícil para cualquier jugador, “estaba preparado para afrontar una situación en la que tuviera menos minutos al tratarse de una categoría superior, aun así he estado entrenando cada de día de cada semana lo mejor posible, autoexigiendome lo máximo posible para demostrar que podía jugar perfectamente en esta liga. Conforme pasaron un par de meses empecé a tener oportunidades y traté de aprovecharlas lo mejor posible, había un reto por delante y lo afronté como tal”, nos afirma el albaceteño.

Foto: cronicalaroda.es

El pabellón de Almansa siempre se ha caracterizado por ser una olla a presión ¿notan los jugadores ese apoyo?: “Y tanto que lo notamos, el jugar en casa siempre ha sido un extra, pero el hecho de jugar en La Bombonera de local es una sensación que sólo la gente que ha pasado por ese pabellón puede describir, es diferente”.

En esta situación, no podíamos no hablar del que desgraciadamente es el tema de actualidad, el coronavirus Covid-19, un virus que ha paralizado el país entero y gran parte del mundo. De momento la liga está paralizada como mínimo hasta el 17 de abril, pero la situación es bastante grave y se prevé que se alargue, poniendo en riesgo la reanudación de la competición. Le preguntamos a Chuso que si cree que se va a poder volver a jugar: Pues sinceramente, ya no sé qué pensar, cada día que pasa crece la nube de la incertidumbre. Nosotros como jugadores queremos jugar, pero es una situación atípica en la que tenemos que tener claro que debe de prevalecer la salud, ante todo, tanto de los espectadores como la de los jugadores. Estamos ante una situación en la que todos debemos de pensar en todos, ahora mismo deberíamos ser todos del mismo equipo”, una respuesta bastante razonable ante esta situación sin precedentes.

De no reanudarse la temporada estaríamos ante una situación insólita, hay muchas dudas sobre que pasará si no se vuelve a jugar, ¿habrá ascensos y descensos?, ¿temporada nula?, ¿es justo que equipos desciendan sin acabar la temporada?, ¿se merecen subir los que están en puestos de Play-Off?

Foto: La Tribuna de Albacete

Decenas de preguntas en la mente de aficionados, jugadores, entrenadores y directivas. Le transmitimos esta duda a Chuso, ¿cuál sería para él la mejor solución?: “Es algo que a mí no me compete, pero vuelvo a decir que debemos de poner la salud por delante de cualquier tipo de objetivo personal, por lo que sería sensato entender que se tome la medida que se tome en un futuro habrá gente que esté de acuerdo, al igual que existirán personas que no lo estén. Hay que estar preparado y ser consciente que ahora mismo el baloncesto es secundario”.

Con el confinamiento, los jugadores se tienen que adaptar a entrenar con lo que tienen en casa, una situación que es bastante distinta para los grandes jugadores de la ACB que, para el resto, ¿cómo mantiene la forma física durante estas semanas? "Obviamente no tenemos la oportunidad de ir al gimnasio ni de poder entrenar tiro, pero toca amoldarse a la situación y hacer todo lo posible para mantener la forma en casa. Desde el club nos van pasando plannings que se adaptan a las circunstancias y afortunadamente podemos seguir haciendo las rutinas necesarias para estar preparados ante cualquier situación que pueda presentarse" agrega el jugador.

Para finalizar la entrevista, le preguntamos por el mejor momento de su trayectoria, algo bastante difícil para cualquier jugador ya que en el deporte cada etapa tiene momentos especiales: “De todos y cada uno de ellos tengo grandes recuerdos, sería injusto elegir solamente una. Siendo canterano debutar con Alicante en LEB fue inolvidable, escuchar a personas como Berni Álvarez y Rafa Monclova que han jugado a tan alto nivel es algo que no voy a olvidar, al igual que la temporada que viví en La Roda hace un par de temporadas donde no se esperaba nada de nosotros e hicimos una temporada histórica para un club tan humilde. Poder disfrutar, escuchar y aprender de tanta gente es algo que hice y seguiré haciendo, es de las cosas más bonitas que tiene este deporte sin ningún tipo de dudas”, nos responde Chuso González.