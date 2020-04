Entrevista. Marc García: "Cuando llegas arriba y dejas la formación, da la sensación de que vuelves a empezar de nuevo"

Marc García Calvo (19 años, 1,88 metros) nació en Palma de Mallorca el 3 de febrero del 2001.

Comenzó a jugar desde muy pequeño en equipos de su ciudad natal. Ha formado parte de las canteras de equipos ACB, como la del Real Madrid, UCAM Murcia y Valencia Basket, además de ser uno de los integrantes de la Selección Española sub-18, que se proclamó campeona de Europa el pasado torneo.

Actualmente juega en el Nissan Grupo de Santiago en Liga EBA, filial del San Pablo Burgos, con el que debutó en ACB el 24 de noviembre del año pasado.

Foto: Marc García (Instagram)

Desde VAVEL.com, tenemos el placer de repasar su andadura por el baloncesto español, desde que comenzó a jugar hasta su debut en la máxima competición.

Pregunta: Para la gente que no le haya visto jugar. ¿Quién es Marc García? ¿Cómo se describiría?

Respuesta: Me definiría como un chico algo tímido, responsable y algo desconfiado (tal vez porque las circunstancias me han llevado a eso). Sin embargo, cuando piso la cancha, todo es temperamento, me transformo. Me siento muy bien, muy cómodo.

P: Comenzó jugando en equipos de Mallorca, lugar donde nació. ¿Qué recuerdos guarda de aquel tiempo?

R: Comencé muy jovencito, a los 4 años ya iba a la Escoleta de Básquet de mi colegio, Sant Josep Obrer de Palma. Pasé con 6 años al San Agustín en las categorías Pre y Mini y, finalmente, volví en el segundo año de mini al Sant Josep hasta el final de la etapa infantil.

El primer año de Cadete me concedieron una beca en el club Bahía San Agustín (Actual Palma LEB Oro), esta beca suponía jugar en el club y compaginar con el centro de tecnificación de las islas Baleares. Ese año ya jugaba la liga Junior.

La verdad que fueron años muy bonitos, compartía vestuario y clase con muchos compañeros que hoy siguen siendo muy buenos amigos.

P: ¿Cómo recibió la noticia de que el Real Madrid estaba interesado en que formase parte de su cantera?

R: Al finalizar del campeonato de Baleares del primer año de Cadete recibimos en casa una llamada telefónica interesándose por mí. La verdad es que valoramos la propuesta como una oportunidad muy grande para seguir creciendo.

Foto: www.realmadrid.com

Es cierto que, con 15 años, eres todavía muy joven para salir de casa, prácticamente eres un chaval y no sabes nada del mundo exterior. Me ayudo la experiencia que estaba viviendo mi hermano en Zaragoza, quien también se fue muy joven de casa.

La experiencia de poder jugar en el Madrid ha sido muy grande. Poder entrenar y jugar con jugadores con mucho talento te obliga a ponerte “listones diarios“, la competitividad es muy grande, incluso demasiada allí dentro. Pero es una experiencia que me está sirviendo y mucho, como jugador y como persona.

P: También estuvo en la cantera del Valencia Basket y tuvo la oportunidad de jugar partidos en L'Alqueria del Basket, una de las mejores instalaciones de baloncesto base a nivel europeo. ¿Qué tal es jugar en unas pistas como esas?

R: Así es, pero antes no quiero olvidarme de que estuve un breve tiempo (unos meses) en UCAM Murcia.

Fui allí tras el Campeonato de Europa U16, con los ligamentos del tobillo rotos. Allí en Murcia me acogieron muy bien y me ayudaron a recuperarme poco a poco. Recuerdo esa etapa como una experiencia personal muy difícil. Estaba con una depresión por el tema del tobillo, tampoco ayudó la salida del Madrid. Pero agradezco la paciencia del equipo de Murcia que me apoyaron en todo momento. Hay que aceptar las cosas como vienen y más cuando no dependen de ti.

Ese mismo año y con la temporada iniciada me ofrecieron ir a Valencia Basket, coincidiendo con el primer año de L´Alqueria en funcionamiento. Unas instalaciones impresionantes para cualquier jugador de formación. Allí, el primer año, el club me ayudó mucho en mi recuperación total del tobillo. Pude volver a las pistas ese mismo año y jugar con los Juniors y con el EBA.

Ya en el segundo año y con el equipo Junior, conseguimos a nivel de Equipo muchos títulos en torneos, 4 de España y sin olvidar el título del Adidas Next Generation, dónde además conseguí a nivel personal ser el MVP de la final y estar en el “quinteto ideal”.

Guardo muy buenos recuerdos, pero sobre todo a los muy buenos amigos que allí tengo.

Foto: El Desmarque

P: ¿Qué le llevó a fichar por San Pablo Burgos y dejar la cantera de Valencia Basket?

R: La verdad que mirando hacia atrás y con la experiencia a nivel personal y con tan sólo 18 años, he aprendido a ponerme retos u objetivos personales a corto plazo, es decir día a día. Quiero decir que para mí, ahora, lo más importante es crecer como persona y como jugador y hablando de basket, la oportunidad de ir a Burgos para seguir creciendo lo era y lo sigue siendo.

Es vedad que esperaba un movimiento de Valencia que finalmente no llegó, pero, repito, he aprendido que el camino se hace al andar y eso sólo lo puedo hacer yo, por mí mismo. Así que me vine a Burgos a seguir creciendo.



P: ¿Que sintió al debutar en ACB en un campo como como el WiZink?

R: La verdad es una sensación muy grande, un gran reconocimiento el poder tener esa oportunidad. Agradezco al club esta oportunidad y como no, a Joan Peñarroya por dármela. Estar ahí entre los grandes es muy especial.

Foto: Marc García (Instagram)

P: Con un hermano como Sergi, que también debutó muy joven y estuvo en las categorías inferiores de la selección desde bien pronto como usted, ¿hay piques en casa por ver quién lo hace mejor o no son muy competitivos el uno con el otro?

R: La verdad que mi hermano Sergi y yo nos llevamos muy bien (sin olvidarnos de nuestra hermanita Marta). Pero también es cierto que en casa y en “nuestra cancha”, ahí hay una competitividad increíble. Desde pequeños los “partidillos” han sido tremendos, a Sergi no le gusta perder ni a las canicas, es tremendo y yo voy detrás.

Como te puedes imaginar, muchas veces mis padres tenían que intervenir ya que los piques eran tremendos, faltas tremendas y encima como nos arbitramos juntos, había de todo. Jugábamos a cualquier hora, incluso de noche, de madrugada en verano... Era oír un bote de balón y ya estábamos ahí para volver a empezar.

P: Llegó al Nissan Grupo de Santiago junto a Kareem Queeley, un jugador que, al igual que usted, estuvo en la cantera del Real Madrid, ¿coincidieron en ese periodo o es la primera vez que comparten vestuario?

R: Si, así es, compartimos equipo, residencia, colegio, prácticamente todo. Vivimos en Valdedebas (Ciudad Deportiva del Real Madrid), prácticamente juntos todo el día.

Allí conseguimos ser Campeones de España en categoría Cadete, recuerdo que ganamos en una apretada final contra el Barça y por detalles defensivos en los que casualmente participamos los dos. Un gran equipo a nivel individual... tremendo.

Las experiencias de vivir esos momentos deportivos son muy buenas, al igual que es bueno saber que, a nivel personal, debes dar lo mejor de ti, ya que podría haber otras ocasiones en las que puedas volver a coincidir. Y ya ves, ahora compartimos equipo y vivienda.

P: En el Grupo de Santiago está siendo un jugador que cuenta con muchos minutos, ¿qué se siente al contar tanto para el entrenador en su primer año allí?

R: Como dije antes, el venir aquí no suponía de antemano saber lo que iba a jugar. Los minutos se ganan durante la semana, con esfuerzo y responsabilidad. Eso aquí y en cualquier sitio.

Si a eso le acompañas buenos resultados, todo ayuda. Pero repito esto es una carrera de fondo donde el trabajo es lo único que cuenta.

P: El año pasado consiguió el campeonato de Europa sub-18 en Grecia, ¿Qué sensaciones tuvo en aquel momento?



R: Si, todos los que acudimos con la U16 nos quitamos la espina de aquel campeonato. Además, con un mal recuerdo para mí, pues me lesione gravemente en el tobillo.

Fue una pasada, cuando ganas algo así estas como flotando. Juegas un campeonato donde juegas cada día y si pierdes prácticamente te quedas fuera.

Foto: Marc García (Instagram)

La U18 ha sido un equipo muy físico, donde el éxito ha sido asimilar cada jugador su “rol” en el equipo. Para mí, ese ha sido la clave del éxito. Llegar muy bien físicamente pero más aun mentalmente y acatar tu rol al pie de la letra. Mi rol fue en tareas muy defensivas, muchas ayudas y participar en el ataque en todo aquello que me pedían.

Verte arriba con la medalla en el cuello y escuchar el himno es inexplicable... Lo viví viendo a mi hermano y me emocione mucho, no te digo cuando te pasa a ti …

Foto: Planeta ACB

P: Después de todo lo que se ha hablado sobre el “vacío generacional” en la selección, ¿Qué opina sobre el futuro de la selección española de aquí a unos años?



R: La verdad es que cuando hablamos en casa, en familia, y mis padres me hablan de la medalla de plata en las Olimpiadas de los Ángeles, con jugadores muy buenos y que lógicamente no he podido seguir por razón de edad, como Epi, Sibilio, Fernando Martín, Corbalán… me dan a entender que parecía imposible que hubiera un cambio para ellos.



Es verdad que el basket ha evolucionado muchísimo, ahora es tremendamente físico, basta ver a los hermanos Gasol en sus inicios y ahora… sin olvidar a todos los que representan a la selección actual.



Lo que veo es que la ACB es la segunda liga del mundo a nivel países, aquí hay jugadores tremendos, muy buenos y eso hace que haya menos representación española. Si a eso le sumas que los jugadores jóvenes entre los 20 y 24 años casi no tienen oportunidad de jugar minutos en la ACB, hace difícil que podamos crecer y por tanto dar una seguridad de reemplazo generacional.



Los partidos de máxima categoría (ACB, LEB ORO y competiciones internacionales europeas) deberían durar 48 minutos, como en la NBA con la obligación de dar entrada unos 8-12 minutos de juego a los jugadores jóvenes. Esos minutos serían una bendición para crecer entre los grandes.

Digo esto porque, cuando llegas arriba y dejas la formación, da la sensación de que vuelves a empezar de nuevo...



P: Como hemos podido observar en las redes de la ACB, Sergi y usted están pasando la cuarentena juntos. ¿Cómo llevan el confinamiento? y ¿Cómo hacen para seguir entrenando y no perder la forma física estando encerrados en casa?



R: En Burgos nos comunicaron que podíamos partir a casa por el tema del Coronavirus y, para ir a Mallorca, nos va mejor volar desde Bilbao, eso significa pasar por Vitoria.



Me idea era quedarme un fin de semana y ya ves, al final me quede con mi hermano. Cosa que creo que agradecemos los dos, pues pasar esta experiencia solos y lejos de la familia se hubiera hecho muy dura.

Nos ayudamos mucho, no ponemos tareas diarias para tener rutinas de trabajo y entre ellas ejercicios físicos que le mandan a mi hermano. Las hacemos y nos sirven de ayuda y mantenimiento. La verdad que lo llevamos lo mejor que podemos, hay días que se hacen eternos, pero hay gente que está sufriendo mucho y debemos ser conscientes de ello y ahora lo mejor es quedarse en casa.

Finalmente, desde VAVEL agradecemos a Marc García que nos haya concedido entra entrevista y le deseamos la mejor de las suertes a nivel personal y deportivo.