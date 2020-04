Entrevista. Guillem Jou: "Soy un jugador intenso que intenta aportar en todos los aspectos del juego"

Guillem Jou Coll (22 años, 1,95 m) nació el 15 de julio de 1997 en Llagostera, Girona. Desde pequeño se formó en el club de su ciudad natal, el CB Llagostera, pasando por el Club Bàsquet Sant Josep Girona hasta que con 13 años entró en la cantera del club con el que alcanzó la élite del baloncesto español, el Baxi Manresa al que lleva ligado desde 2013.

El paso para jugar en la máxima categoría del baloncesto en España no ha sido fácil y por el camino ha tenido que superar varios peldaños de las categorías inferiores. En la temporada 2015-2016 tras militar durante dos temporadas en el equipo junior del Manresa, Jou compaginó su participación en el primer equipo del club del Bagés con el vinculado, el CB Martorell de Liga EBA. El escolta catalán realiza su debut en ACB en un partido en el Palau Blaugrana ante el FC Barcelona el 3 de abril de 2016. En la siguiente campaña volvería a compaginar las disciplinas de ambos equipos, disputando minutos en ACB. En la temporada 17-18, se asentaría en el club manresano en su etapa por la Leb Oro con el que lograría el ascenso a la ACB de nuevo y donde ha establecido su carrera, siendo parte del equipo que esta temporada 19-20, volvió a jugar partidos europeos en el Nou Congost.

Foto: Guillem Jou (Instagram)

Con más de 50 partidos a sus espaldas en la máxima competición nacional, Jou atiende estos días a Vavel.com con la incertidumbre de si se reanudará la competición o por el contrario, tendrá que esperar a la próxima temporada para volver a saltar a la cancha.

Pregunta: Lo primero, para aquellos que no le conozcan o no le hayan visto jugar, ¿cómo se definiría en una cancha, de qué manera cree que puede ayudar al equipo?

Respuesta: Siempre es complicado definirse a un mismo pero allá vamos: soy un jugador intenso dentro de la pista, y que intenta aportar en todos los aspectos del juego, creo que la versatilidad es un plus importante para un jugador como yo

P: Se ha conocido estos últimos días que varios equipos profesionales han tenido que presentar un ERTE por la imposibilidad de seguir pagando los contratos de los miembros de los equipos. Desafortunadamente, el suyo es uno de esos equipos, ¿qué opinión le merece al respecto?

R: Es una situación tan complicada como excepcional. Entiendo la decisión del club. Al no jugar partidos, los clubes no generan tanto a nivel económico y naturalmente esto nos repercute a todos. Pienso que es muy importante mantenernos como club en un momento tan delicado.

P: Sin tener la certeza de que la competición se va a reanudar o en qué momento de la temporada se hará, ¿cómo es la preparación de un deportista profesional en estos días?

R: Seguimos trabajando a nivel personal. El preparador físico nos envía el entreno a diario y contamos con material que nos han dejado para mantenernos en forma. Ante la incertidumbre tenemos que mantenernos a tono, esto puede cambiar de un día para otro.

P: Antes del parón sus minutos en pista estaban aumentando y sus sensaciones en pista iban mejorando, ¿cómo va a ser para si se decide reanudar la Liga, volver a ponerse en forma y coger el ritmo de antes? ¿cuánto va a costar recuperar el tono competitivo?

R: No va a ser fácil para nadie. Siempre cuesta volver a arrancar pero para eso estamos trabajando. Todos somos conscientes de la situación y es vital entrenar estos días para volver lo mejor posible.

P: En caso de que se reanudase la Liga en el momento en el que se encontraba, ¿cuáles son las aspiraciones de Baxi Manresa en el tramo final, con 4 victorias de ventaja sobre el descenso y 3 por detrás del Playoff?

R: El objetivo principal es la permanencia, algo que tenemos que cerrar lo antes posible. Una vez la aseguremos, miraremos hacia arriba, ¿por qué no?

P: Para cualquier jugador de la cantera, el debutar con su equipo en la máxima categoría es un sueño hecho realidad pero el además haberlo podido hacer en competición europea es aún más. Siendo uno de los integrantes de esa plantilla que ha traído el baloncesto europeo al Nou Congost, ¿cómo valoraría esta primera temporada en Europa del Baxi Manresa?

R: Sí, a nivel personal es un orgullo poder haber disfrutado de una experiencia en Europa. Además para mi fue un enorme aprendizaje, me ha ayudado a crecer como jugador.

P: Ha tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores como Ibón Navarro, Diego Ocampo o Pedro Martínez, ¿qué ha aprendido con todos ellos y cómo valoraría el trabajo de cada uno de ellos en su formación como el jugador que es ahora?

R: Estoy muy agradecido a los tres por todo lo que me han enseñado, sin duda me han hecho crecer para ser el jugador que soy hoy. Ibón me hizo debutar en ACB, un momento que no olvidaré jamás. Me aportó mucho a la hora de crecer en intensidad y en aspectos defensivos.

Diego me hizo ver que el baloncesto es un juego de errores y que a pesar de ellos debemos seguir jugando. Siempre se puede fallar pero es parte del juego. Tampoco quiero olvidarme de Joan Peñarroya que fue el que me dio la oportunidad de formar parte de una plantilla ACB. De Pedro he aprendido a fijarme y intentar mejorar en los detalles, que al final es lo que acaba marcando la diferencia.

P: Desde su llegada al club, ha tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí, teniendo que demostrar su talento en el equipo de EBA, ¿siente que todo ese trabajo que ha tenido que hacer y todos los sacrificios han valido la pena para alcanzar la élite del baloncesto nacional?