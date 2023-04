Sacramento Kings da un aviso al campeón en playoffs

FINAL: Kings take Game 1 vs. Warriors, 126-123 🔦🟣



👑 @Swipathefox 38 PTS, 13/27 FG

👑 @AhmadMonk 32 PTS, 14/14 FT

👑 @TreyLyles 16 PTS

👑 @DSabonis11 12 PTS, 16 REB



Presented by @RedHawkCasino pic.twitter.com/ETd7T7T4fc