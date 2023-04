Jimmy Butler, el verdugo de Milwaukee Bucks

Un quinto partido en Milwaukee en el cuál Mike Budenholzer tenía claro el objetivo de la noche. Después de la gran actuación de Jimmy Butler en el cuarto partido, necesitaban acercarse en la eliminatoria para seguir soñando con las semifinales.

Good representation of how last night went. pic.twitter.com/ZLgD05s7by

Lo imposible ha terminado ocurriendo. Contra todo pronóstico Miami Heat fue capaz de aguantar en los momentos finales de la serie e igualar el partido con una canasta antológica de Jimmy Butler a dos segundos del final del partido.

Si por algo se va a recordar la serie, será por la gran actuación individual en estos cinco partidos del jugador estadounidense. Después de los 56 puntos en la última cita, repite la gesta sumando un total de 42 puntos 8 rebotes y 4 asistencias.

Una nueva marca individual que evidencia el juego de Miami Heat. Todo pasa por sus manos y la efectividad ha sido clave para poder levantar un partido que se ponía imposible en la recta final. En el último cuarto un parcial de 20-6 para los Bucks complicaba las posibilidades. La respuesta fue a falta de 8 minutos con un parcial de 25-9 para los Heat.

Cuando todo estaba decidido para un sexto partido, llegaba el sprint final del equipo con actuaciones individuales sorprendentes. Por un lado, Kevin Love, Bam Adebayo, Max Strus y Gabe Vincent.

A pesar de las bajas de Tyler Herro y Victor Oladipo, el equipo ha sido capaz de rendir al máximo nivel competitivo. Ante el campeón de la temporada regular en la conferencia oeste han mostrado una versión capaz de hacerlos campeones de la NBA.

La actuación de Kevin Love con 20 puntos y 10 rebotes. Bam Adebayo con un triple doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Max Strus con 8 puntos y 8 rebotes, sumado los 22 puntos y 6 asistencias de Vincent fueron capaces de obrar un milagro.

JIMMY BUTLER IS NOT OF THIS PLANET pic.twitter.com/uPFZfF8p5W

A falta de 6 segundos se sacaba desde el medio del campo aadeun salto entre Brook Lopez y Bam Adebayo que ganaba el equipo local. Una falta para que Jrue Holiday fallase uno de dos y Jimmy Butler en un tiro imposible anotaba el empate a falta de 0.5 segundos para el final.

Una escena sorprendente para el líder de Milwaukee Bucks fue su falta de acierto a la hora de los tiros libres. A pesar de sus 38 puntos y 20 rebotes y 3 asistencias pudo haber sumado mucho más. Un 43% de efectividad, solo 10 de los 23 tiros libres totales.

Un dato revelador que podía haber dado la victoria al equipo sin necesidad de llegar a la prórroga. Kris Middleton con 33 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Brook Lopez con 18 puntos y 10 rebotes y los 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Jrue Holiday no sirvieron para ganar. Son números para buscar la victoria, pero no fue el día.

Un resultado de 128 a 126 en favor de los visitantes que finaliza la eliminatoria con un 4-1. Los Milwaukee Bucks que llegaban a finales de conferencia el año pasado, este no pasan de primera ronda. En rueda de prensa uno de los periodistas llamado Eric, le preguntaba directamente a Giannis Antetokounmpo si había sido un nuevo fracaso para el equipo. La respuesta fue muy clara.

"Siempre hay pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 títulos. ¿Fueron los otros 9 años un fracaso? Te estoy preguntando, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué me haces la otra pregunta? Es la pregunta incorrecta. No hay fracasos en el deporte. Hay días buenos y días malos. Algunos días puedes alcanzar el éxito, en otros no. Algunos días es tu turno, otros días no lo es. Y eso es sobre lo que va el deporte. No siempre ganas. Algunos ganan. Y este año, alguien va a ganar.

Volveremos el año que viene, intentaremos ser mejores, intentaremos construir buenos hábitos, intentaremos jugar mejor. No tener una racha de 10 días jugando mal baloncesto. Y ojalá ganar el título. Entre 1971 y 2021, que no ganamos ni un campeonato, ¿fueron 50 años de fracasos? No, no lo fueron. Fueron pasos hasta ganar un título y, con suerte, ganaremos otro. Lo siento, no quería que fuera personal, pero me hiciste la misma pregunta el año pasado"