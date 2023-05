Jimmy Butler cumple su promesa y elimina a Boston Celtics en la orilla

Quién no conoce la historia, está condenado a repetirla. Una cita muy particular que refleja la realidad vivida en una serie que muchos pronosticaban que llegaría al último y definitivo partido para decidir al finalista. Un partido en el que no se podía fallar, si alguien quería aspirar a cerrar la temporada con un broche de oro.

Boston Celtics llegaba lanzado después de tres importantes victorias con un resultado negativo de tres en contra. Cada partido era a vida o muerte. Derrick White iluminaba el camino en Miami y plasmaba una oportunidad de oro para conseguir llegar a la final y no terminar la temporada en un fracaso.

Jimmy Butler el líder indiscutible del proyecto de Miami Heat dejaba claro justo hace un año lo que iban a hacer ahora. "El año que viene tendremos suficiente y vamos a estar en la misma situación, y vamos a conseguirlo". Todo en el mismo escenario y ante el mismo rival al que le pagan con la misma moneda, una eliminación en las finales de conferencia.

Desde muchas fuentes se apunta que ya tenían comprados los billetes a Denver antes del fatídico séptimo partido. El líder dejaba claro en el desenlace del frenético sexto partido, que cerrarían la eliminatoria para alcanzar unas nuevas finales como en el año 2020.

La lesión de Jayson Tatum

Los partidos se miden por momentos. Nada más comenzar, a 11:30 del final del primer cuarto, la estrella Jayson Tatum se doblaba el tobillo izquierdo tras pelear un rebote. Un hecho que lo ponía en el foco de las cámaras. La luz se iba apagando durante el partido.

La estrella de Boston Celtics no pudo ser resolutivo, muy errático en ataque e inútil en defensa para parar a sus marcas. Cojeando durante todo el partido quiso aportar a sus compañeros con malos porcentajes. La gota que colma el vaso para un jugador que aspiraba a repetir una actuación estelar igual que a Philadelphia 76ers.

Falta de acierto

Ninguno de los jugadores superaba el 50% en tiros de campo ni de tres en las estadísticas generales del partido. Como equipo alcanzaban el 39% y en triples se quedaban con el 21%. El segundo peor registro de tiros de tres de la temporada. En parte, por el gran trabajo de Miami Heat para bloquear los ataques ofensivos del equipo local.

Jayon Tatum completaba con 38% en tiros de campo y 25% en tiros de 3. Jaylen Brown tenía que tirar del carro y no fue capaz de sostenerlo. Una situación caótica que no tenía fin, el escolta finalizaba con 8 pérdidas, más que el resto del equipo junto. 8 de 23 en tiros de campo (34%), 1 de 9 en triples (11%). Estadísticas que explican el bajo rendimiento del equipo.

Se agarraban a la épica en Derrick White, el jugador tomaba la responsabilidad y daba la cara por el equipo. Pero 41% en tiros de campo y 22% de tres no eran suficiente para frenar una sangría que llegaba a base de triples del equipo rival.

Robert Williams y Al Horford pudieron completar una gran defensa que se vio expuesta en un par de partidos por Bam Adebayo. Lo intentaron de todas las formas sin conseguir un resultado éxitoso. Marcus Smart ha promediado 13 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

La historia en contra de los Celtics

Si repasamos los números se observa que, ninguno de los tres equipos que habían remontado un 3 a 0 abajo en playoffs había conseguido ganar el séptimo. En 1951, 1994 y 2003. Nunca se había hecho. Eso sí, empatar un 3 a 0 abajo en finales de conferencia no se había hecho nunca en la historia.

Fuente: NBA

Por otro lado, después de ir +10 puntos por debajo, los equipos que habían remontado en la historia estaban 4-40. Y sumado a ello, los Miami Heat llevan un registro de 67-0 en un partido que van ganando por dos digitos al comienzo del último cuarto. Todo en contra para unos Boston Celtics que se hundieron antes de tocar la orilla.

Jimmy Butler se viste de MVP

El trofeo Larry Bird, es decir el MVP de las finales de conferencia fue entregado a Jimmy Butler después de su gran actuación durante la serie. Capaz de hundir a cualquiera y responder a las intimidaciones de sus rivales. En el segundo partido con el choque cara a cara frente a Grant Williams, no se achantaba y lo humillaba en la pista.

Cuando le pides que responda, lo hace. Miami Heat se convierte en el primer equipo en llegar a las finales del anillo después de entrar por el play-in tras eliminar a Chicago Bulls. ¿Qué sentido tiene la temporada regular? Una pregunta que se tienen que hacer los directivos y el comisionado de la NBA, Adam Silver.

En total 29 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 robos por partido. En el primero superaba un registro histórico. Nadie había conseguido 6 robos en un partido de playoffs. Unas estadísticas que demuestran la preparación del jugador que está en un momento trascendetal en dentro de su carrera profesional.

Fuente: Miami Heat

Ha prometido que es el momento de hacer historia. Ganar un anillo que se les resiste desde 2020 y ahora ante Denver Nuggets puden conseguirlo. Cerrar unos playoffs históricos. Es la séptima final por el anillo que disputa la franquicia. En rueda de prensa, afirmaba que van a conseguirlo.

Jimmy's confidence never wavered. ECF MVP. pic.twitter.com/5bTfJ7NNvh — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023

La buena sintonía y el trabajo en equipo está dando resultado. Un gran número de jugadores están en la plantilla sin ser drafteados. Lo que sorprende ante su gran nivel de rendimiento. Caleb Martin ha promediado 19 puntos y 6 rebotes. Clave para la clasificación.