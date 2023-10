Banquillazo a Leissner

El Zunder Palencia consiguió su primera victoria como equipo ACB ante el Río Breogán en la presente jornada. Los morados cuajaron un gran partido, y acabaron llegando al equipo gallego, que solo pudo liderar en el marcador durante cortos instantes del primer cuarto.

Llegados al último cuarto, el partido estaba resuelto y Marco Justo comenzó a mover el banquillo. Agustín Ubal y Manu Rodríguez, que no habían contado con minutos en el partido salieron para dar descanso en los últimos compases del encuentro, pero sin embargo, Tanner Leissner no salió del banquillo en todo el encuentro. Leissner se marchó sin jugar ningún minuto por primera vez desde que viste la elástica morada, lo que ha levantado ciertas sospechas de que el club castellano ha agotado su paciencia con el texano.

De ilusión a decepción

Según informó la página deportiva Encestando, el Zunder Palencia está muy descontento con el rendimiento de Leissner, y tras cuatro partidos en los que había contado con aproximadamente 15 minutos por partido, han decidido cortar a Leissner. La decisión viene ligada a la baja participación en el juego de Leissner, visible en su anotación (2 puntos tras 60:04 minutos de juego.) La página oficial de la ACB da al estadounidense una valoración general de -0.4, un total de 6,4 puntos menos que la media general del recién ascendido.

A principio de temporada, Urko Otegui puso sus ojos en Leissner debido a los buenos años que había tenido en Europa, promediando 10,4 puntos y 5,7 rebotes por partido en el Oldenburg alemán, después de haber sido vital en el Rytas para llevarse el título doméstico o de revolucionar la NCAA batiendo el récord de anotación total de la Universidad de Nueva Hampshire. Sin embargo, desde la pretemporada se ha visto desaparecido a Leissner, con mucha menos confianza en su tiro y sobre todo, un acierto ínfimo.

‘’Está claro que son ya cuatro partidos y no estamos viendo mejora pero un poco de margen le tenemos que dar. Necesitamos que haya más jugadores que estén bien para que lleguen las victorias. Cuantos más sumen más opciones de victoria tendremos" respondía el propio Urko a Cadena SER cuando se le preguntó por Leissner antes del encuentro contra el BAXI Manresa.

Leissner cuando jugaba en la NCAA | Foto: @tleiss32.

El tema no pasó desapercibido en la rueda de prensa post partido. Marco Justo salió al paso ante las preguntas y habló sobre el futuro de Tanner. ‘’Ha sido una decisión técnica. Ahora mismo solo pienso en lo que hemos conseguido hoy. No se que es lo que va a pasar con Tanner, pero ha estado con el equipo, ha estado apoyando desde el banquillo y preparado. Por decisión técnica he decidido que no participara, y más viendo como estaba el equipo.’’

La vuelta de Ndiaye dificulta aún más que Leissner tenga una cantidad de minutos de juego decente, pues el senegalés está siendo clave en el sistema del técnico canario y parece tener la confianza del cuerpo técnico. Además, Kamba, que también puede adaptarse a esta posición, es el jugador que más utiliza Marco Justo (principalmente por el paupérrimo rendimiento de Leissner) y se ha llevado el MVP ante el Río Breogán, además de una enorme ovación que demuestra el apoyo de la grada a Mathieu.

Por si le faltaba picante al asunto, desde varias fuentes se han confirmado acercamientos del Zunder Palencia a Greg Whittington, ala-pívot del Hapoel israelí. El nacido en Columbia ha contado con minutos en la NBA de la mano de los Denver Nuggets, y a pesar de que las lesiones han marcado mucho su carrera deportiva, ha seguido dejando buen baloncesto en países como Australia, Turquía, Rusia y actualmente Israel. La situación política y bélica del país hebreo está propiciando la salida de decenas de deportistas, situación de la que el Zunder Palencia podría aprovecharse para pescar un cuatro decente y cortar así a Tanner Leissner.