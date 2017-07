España se convierte en campeona de Europa

Google Plus

ALBA TORRENS MVP DEL EUROBASKET 2017

¡ESPAÑA ES CAMPEONA DE EUROPA 2017!

FINAL DEL PARTIDO, 71-55

Canasta de Dumerc.

España va a convertirse en campeona de Europa

34'' Dumerc convierte dos puntos al contraataque (71-53).

1' Dumerc convierte un 2+1.

3' Ciak se queda sola en la zona y anota fácil.

España suma la máxima ventaja del encuentro, +23 con una nueva canasta de SANCHO LYTTLE.

4' Lyttle suma dos tiros libres más para la selección española (67-46).

5' Lyttle vuelve a anotar en la zona.

Tiempo muerto de Francia

Xargay anota con Michel encima para seguir incrementando la ventaja.

6' Michel se abre camino y anota dos puntos más.

7' Epoupa consigue anotar para Francia dos puntos.

8' Lyttle acumula 13 puntos y suma dos más para España (60-42).

Cruz suma también la primera para España.

9' Tchatchouang anota la primera para Francia.

Comienza el último cuarto de esta final.

FINAL DEL TERCER CUARTO, ESPAÑA VENCE POR 56-40

40'' Palau suma dos puntos más para España.

Myem anota bajo el aro para disminuir la desventaja.

Torrens anota un tiro libre más.

1' Triple para Chartereau, Francia vuelve a anotar después de cuatro minutos.

Máxima renta para España, 18 puntos de ventaja con un tiro libre anotado por Lyttle.

2' Torrens anota otros dos puntos más (52-35).

Francia arriesgando mucho en sus tiros.

3' Gil anota uno de dos tiros libres.

Cruz anota desde media distancia y hacia atrás (49-33).

4' Johannes mete uno de sus dos tiros libres.

Tiempo muerto de Francia.

5' Laura Gil anota dos tiros libres para poner el +15 para España (47-32).

La selección española comienza con mucha fuerza (45-32).

Robo de España y Silvia convierte al contraataque dos puntos más.

8' Torrens anota dos más.

Tchatchouang anota para Francia la primera canasta del segundo tiempo.

9' Alba inicia la anotación en la segunda parte.

Comienza el tercer cuarto.

Defensa muy sólida de España provoca que la ventaja aumente poco a poco.

FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. ESPAÑA AUMENTA SU VENTAJA HASTA LOS NUEVE PUNTOS (39-30).

5'' Lyttle anota tras asistencia de Silvia.

30'' Silvia Domínguez anota una bandeja a aro pasado (37-30).

1' Amant anota sus dos primeros puntos

Uno de dos tiros libres convertidos por Dumerc.

Nicholls convierte uno de dos tiros libres (35-27).

2' Lyttle anota canasta de dos.

Dumerc anota dos puntos más (32-27).

Francia despierta después de cuatro minutos.

Tiempo muerto.

Tchatchouang mete una canasta bajo el aro para quedarse siete puntos abajo.

Dumerc anota para Francia después de mucho tiempo.

4' Nicholls convierte al contraataque.

5' Xargay anota dos puntos más para España (30-20).

7' Lyttle anota canasta desde media distancia y le da a España una ventaja de ocho puntos (28-20).

8' Xargay anota los dos tiros libres.

Johannes anota en contraataque (24-20).

Anna Cruz convierte un nuevo triple, y supone la primera canasta del cuarto.

Comienza el segundo cuarto.

FINAL DEL PRIMER CUARTO, 21-18 PARA ESPAÑA.

46'' Triiiple para Alba Torrens.

1' 2+1 para Epoupa.

Johannes convierte también un triple (18-15).

¡Triiiple de Anna Cruz!

Miyem anota dos puntos (15-12).

3' Tapón de Laura Nicholls.

Tiempo muerto.

Torrens alcanza los siete puntos en su haber (13-10).

Nicholls anota bandeja fácil (11-10).

5' Ciak anota con un gancho.

2+1 de Alba Torrens (no convierte el tiro libre).

6' Lyttle anota fácil de dos.

7' Tchatchouang anota los dos tiros libres.

Sancho Lyttle anota tras asistencia de Torrens (5-4).

Alba Torrens inaugura el marcador español.

10' Primera canasta para Francia, Diandra Tchatchouang.

Comienza el partido. Primer balón para España.

Quinteto España: LAURA NICHOLLS, ALBA TORRENS, LAIA PALAU, SANCHO LYTTLE, MARTA XAGARAY.

Quinteto Francia: ENDEME MIYEM, HELENA CIAK, CELINE DUMERC, GAELLE SKRELA, DIANDRA TCHATCHOUANG.

​¡Suenan los himnos!

¡15 minutos para que de comienzo el encuentro!

Francia ha hecho sus deberes con matrícula, ha venido a ganar, y no se irán sin el trofeo. Es lo que han demostrado a lo largo de toda la competición, venciendo 11 de los 11 encuentros que han disputado, 100% de victorias para ellas.

España está jugando un Eurobasket impecable, perdiendo únicamente un encuentro en la clasificación para este torneo, sin embargo han logrado vencer en ocho encuentros. Vencer a esta selección saldrá caro.

Endene Miyem es otra de las protagonistas, pero partirá desde el bando francés. La jugadora del Beretta Fmila Schio italiano es la máxima anotadora de Francia con 12.6 puntos de promedio, situándose detrás de la segunda mejor marca de España, Sancho Lyttle (13.4 ptos).

Habrá que seguir con mucho ojo a una de las protagonistas de esta selección española, Alba Torrens. Las francesas deberán parar como sea a esta jugadora que puede convertirse en MVP del Eurobasket, y es que en los cinco encuentros disputados ha logrado promediar 17.8 puntos, una barbaridad a tener en cuenta.

Marta Xagaray también pasó por los micrófonos para hablar del encuentro: “El resultado no refleja lo duro que ha sido el partido”, explicó Marta Xargay.

Laura Nicholls demostraba la alegría que sentían en esos momentos: “Esto ya es maravilloso, pero nos queda un partido”, ambicionó Nicholls.

Tras vencer a Bélgica, Lucas Mondelo (técnico español) se atrevió a declarar ante la prensa sobre este nuevo hito: “Este equipo no tiene límites. Lo hemos vuelto a hacer. Hasta que no pasen 10 años no nos daremos cuenta de lo que estamos consiguiendo ”.

Lo curioso de esta gran final es que estas dos mismas selecciones se enfrentaron ya en la anterior final de la misma competición, el Eurobasket de 2013. Dicha final quedó en el recuerdo de muchos, habían pasado 20 años desde el último oro en Europa. España logró vencer por 70-69, con Alba Torrens (21 ptos) y Sandrine Gruda (25 ptos) como protagonistas del encuentro.

La selección francesa selló su billete a la gran final en el partido que les enfrentaba a Grecia. Fue un partido muy sufrido y muy igualado gracias a que ambos conjuntos soñaban con volver a disputar una final. Dicha igualdad permaneció en el marcador hasta el último cuarto, momento en el que las francesas tomaron el total control del partido y consiguieron plasmar un parcial abrumador de 8-25 para cerrar el partido en 55-77 y luchar por el oro.

Las guerreras españolas se enfrentaron en el día de ayer a una de las mejores atacantes de todo el Eurobasket, Bélgica. El partido fue claro para España, y es que acabaron vapuleando a las belgas a base de velocidad y de actuaciones muy destacables como la de Alba Torrens, quien acabó siendo la mejor del encuentro con 20 puntos y 10 rebotes. La diferencia final ascendió hasta los 16 puntos sobre Bélgica para finalizar con un contundente 68-52.

¡Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL, y a todos aquellos aficionados al baloncesto! Bienvenidos a la retransmisión de la final del Eurobasket femenino 2017, que enfrentará a la selección española contra Francia. El encuentro dará comienzo a las 20:30 horas.