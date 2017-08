España arrolla a Venezuela en la noche de Navarro

Google Plus

Tras haberse disputado los dos primeros partidos de la Ruta Ñ en Tenerife, la selección española viajaba a la capital para enfrentarse a Venezuela, popularmente conocida como ‘La Vinotinto’. El Madrid Arena fue el estadio que acogió este partido de preparación para el Eurobasket, mismo escenario y rival que el amistoso realizado el pasado año con motivo de preparación para los Juegos Olímpicos de Río. Un partido muy especial, caracterizado por el nuevo récord de apariciones con la selección de Juan Carlos Navarro, que tuvo su homenaje durante el partido.

El partido no tuvo mucha historia, la selección española pasó por encima de Venezuela, que no supo reaccionar ante tal aluvión defensivo del conjunto de Scariolo. Marc Gasol fue el jugador destacado del partido con 16 puntos y nos dejó un auténtico recital de cómo dominar la pintura durante los cuarenta minutos completos. Fue imposible sacarlo de la zona; el pívot de Memphis Grizzlies fue un auténtico martillo pilón que no pudo detener la defensa del equipo ‘Vinotinto’. La efectividad ofensiva junto con el gran nivel defensivo mostrado con gran énfasis en el robo de tapón mediante el cierre de las líneas de pase rivales, hizo que el encuentro se convirtiera en toda una pachanga bien entrado el segundo cuarto.

El homenaje al 'Capi'

El gran protagonista del encuentro fue Juan Carlos Navarro, que consiguió superar el récord de internacionalidades establecido anteriormente por Epi. El jugador conocido como “la Bomba Navarro” superó con el partido de anoche los 240 partidos con la selección española y recibió un merecido homenaje en el minuto siete de partido. El presidente de la federación, Jorge Garbajosa le hizo entrega de una lista enmarcada con todos los partidos disputados con la selección así como una camiseta con su nombre y el número 240. Pudo disfrutar de este momento con toda su familia y el partido se paró para ovacionar al gran capitán de España.

Cabe destacar las actuaciones de los hermanos Hernangómez, que consiguieron poner al público en pie con su maravilloso juego. Willy terminó con 12 puntos y Juancho con 11 y tres triples sin fallo. Pierre Oriola, el nuevo fichaje del Barcelona Lassa, también se unió a la fiesta y estuvo muy acertado de cara al aro; terminó con 11 puntos. En los últimos minutos del partido, Ricky Rubio y Sergio Rodríguez fueron los que dieron el espectáculo con un gran recital de pases espectaculares y puntos anotados por parte del base tinerfeño.