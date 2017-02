Llull y Randolph protagonistas en Vitoria, quieren más

Google Plus

Los baloncestistas merengues arrasaron en Vitoria / Foto: ACB

Sergio Llull y Anthony Randolph protagonizaron una Copa del Rey de escándalo que contribuyó a la consecución final del título por parte del Real Madrid en el Buesa Arena. Nadie dudaba del talento de estos dos jugadores, pero sus actuaciones en Vitoria dejaron boquiabiertos a buena parte de los aficionados del deporte de la pelota naranja.

El base español fue elegido MVP del campeonato tras promediar 22,3 puntos por choque. Sergio fue vital en los tres partidos ante MoraBanc Andorra (22 puntos), Baskonia (23 puntos) y Valencia Basket en la final (22 puntos). Su capacidad de liderar a sus compañeros y la vitalidad demostrada le coronaron como el mejor del torneo. Su gran momento no pasa desapercibido para nadie, ya que a día de hoy es considerado por muchos especialistas y periodistas el jugador más determinante de toda Europa. Con razón los Houston Rockets de la NBA pelearon por hacerse con sus servicios el pasado verano. Sin embargo, el de Mahón decidió quedarse en el club de sus amores.

Sergio fue elegido MVP de la Copa / Foto: ACB

No cabe duda, que el gigante de 2,11m Anthony Randolph fue otro de los pilares en el equipo de Pablo Laso. En primer lugar porque el jugador americano fue el encargado de ejecutar el triple que forzó la prórroga ante Andorra, y en segundo lugar, porque sus 21,7 puntos de media en el torneo del KO le acreditan como estrella mundial. El ex jugador de la NBA aterrizó el año pasado en la capital, y poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el esquema de su entrenador. Su poderío físico y su aportación anotadora, demostrada una vez más en Copa, le han valido a Anthony para convertirse en uno de los mejores baloncestistas de las grandes ligas europeas. El último jugador en conseguir al menos 20 puntos en cuartos, semis y final de la Copa del Rey había sido el ex baloncestista Serkan Erdogan, quien logró 21,22 y 20 puntos en la Copa del 2006 con la elástica del TAU Cerámica. Este año, tanto Llull como Randolph han logrado la mencionada gesta.

Semejantes personalidades no hacen más que engrandecer la leyenda de un Real Madrid que sumó su cuarta Copa del Rey consecutiva, entorchado número 27 del torneo del KO en su historia.