El puesto más codiciado

Logo del Plyaoff de 2016 (foto:acb)

Aún con doce largas jornadas por disputarse, la pelea por entrar en los playoffs de la Liga Endesa coge forma.

En concreto, la lucha por el octavo puesto, por el que pelean ahora cuatro equipos: el que lo posee (RetAbet Bilbao Basket) y sus perseguidores (Morabanc Andorra, Movistar Estudiantes y Montakit Fuenlabrada).

Si al tren de los Playoffs le quedan estaciones, los primeros vagones parecen ya ocupados. Sus pasajeros podrán alternar posiciones, eso sí. Así, será difícil que Iberostar Tenerife, con 16 victorias, siga en la locomotora, con Real Madrid, Valencia, Baskonia (los tres con 15 triunfos) al acecho. Incluso el Barcelona (14), si se recupera, puede entrar en la pugna por las primeras posiciones.

Tras ellos, Unicaja y Herbalife Gran Canaria parecen tener billete seguro en el tranvía, aunque no se deben confiar. Ambos cuentan con 13 victorias en el casillero.

En el último vagón es donde más gente se acumula. Es ése que se intenta subir más gente. Aquellos que llegan tarde o van con prisa. Siempre hay aglomeraciones. Y cada vez antes.

Morabanc Andorra es el gran descabalgado de las últimas semanas de Liga Endesa. Los andorranos, que disputaron y pelearon la Copa del Rey, andan fuera del Playoff a día de hoy. Tres derrotas más la jornada de descanso en las cuatro últimas jornadas tienen la culpa. Los de Peñarroya se encuentran en depresión 'postcopera'. Suman 10 victorias en lo que va de temporada.

El principal beneficiado de la caída del equipo del norte es el Retabet Bilbao Basket. Los vascos cuentan sus tres últimas jornadas como victorias, y dos de ellas lejos de Miribilla. Ya han alcanzado los 11 triunfos. El conjunto de Carles Duran se quedó fuera de la Copa por dos derrotas de diferencia, pero ya ha recuperado y superado la distancia que le sacaba Andorra.

El Andorra cuenta con un partido menos que sus rivales directos

Junto con Estudiantes, es el equipo más en forma de la terna y, además, cuenta con un calendario favorable a corto plazo: dos partidos en casa ante Unicaja y Murcia.

Asoma por la ventana del vagón y arde en deseos de entrar en él, tras muchos años sin subirse al tren. Es Movistar Estudiantes, cuya racha positiva le hace valedor de soñar con los playoffs. De sus últimos cinco partidos, ha ganado cuatro, contando el triunfal partido ante el Barcelona.

El equipo madrileño se encuentra en su mejor momento de la temporada, y es serio candidato a estar entre los ocho mejores. Refuerzos como Balvin, el gran estado de forma de Suton y por supuesto Jackson, han hecho crecer el proyecto de Maldonado. Ya lo gritaba el francés al finalizar el partido frente a los azulgrana: "este es el camino para entrar en los **** playoffs". Más claro imposible.

Los estudiantiles opositan al puesto con 9 victorias, las mismas que sus vecinos del sur, el Montakit Fuenlabrada. De los cuatro equipos analizados, es el que mantiene un ritmo más regular. Lo intentó para la Copa, pero llegó tarde. Aún así, desde hace bastantes jornadas se ha instalado en la zona media de la tabla, con posibilidades de entrar en el tren de Playoffs.

Además, apeado de la Eurocup, los de Jota Cuspinera podrán disputar sus partidos más descansados y mentalizados, por lo que todo lo que no sea mejorar sus prestaciones en el campeonato doméstico será una decepción. Lo fue, por ejemplo, el último partido en casa ante Tenerife, que confirmó sus segunda derrota de las últimas cuatro.

Más atrás, con 7 triunfos, aparecen clubes como Murcia, Zaragoza y Betis, que si cogen una buena dinámica pueden llegar a colarse en la pelea por el octavo puesto, aunque a día de hoy siguen mirando más hacia abajo.

Bilbao y Fuenlabrada, mejor y peor avarage particular

En cuanto al average particular entre los equipos implicados, así está. Es vital en caso de empate:

Retabet Bilbao Basket: +15 vs Montakit Fuenlabrada, +1 vs Movistar Estudiantes y -4* vs Morabanc Andorra

Morabanc Andorra: +4* vs Bilbao Basket, -12* vs Montakit Fuenlabrada, -2* vs Movistar Estudiantes

Movistar Estudiantes: -1 vs Bilbao Basket, +2* vs Morabanc Andorra, +7 vs Montakit Fuenlabrada

Montakit Fuenlabrada: -7 vs Movistar Estudiantes, -15 vs Retabet Bilbao Basket, +12* vs Morabanc Andorra

*un partido por jugarse

El calendario de Liga Endesa que resta a cada equipo es el siguiente (en mayúscula los partidos como local)

Retabet Bilbao Basket: UNICAJA, MURCIA, Real Madrid, VALENCIA, Betis, OBRADOIRO, Joventut, ANDORRA, Tenerife, BASKONIA y Gran Canaria

Morabanc Andorra: MANRESA, Murcia, ZARAGOZA, Barcelona, ESTUDIANTES, TENERIFE, Unicaja, FUENLABRADA, Bilbao, VALENCIA, Betis y REAL MADRID

Movistar Estudiantes: Joventut, TENEFIFE, Unicaja, BASKONIA, Andorra, MURCIA, MANRESA, Gran Canaria, Real Madrid, VALENCIA y Zaragoza

Montakit Fuenlabrada: ZARAGOZA, Valencia, BETIS, Manresa, REAL MADRID, Murcia, Andorra, GRAN CANARIA, Barcelona, OBRADOIRO y Baskonia.

Calculadora ineficaz

Los promedios de otras temporadas nos dicen que hay que alcanzar, al menos, las 16 victorias para entrar al Playoff. Puede que incluso no sean suficientes, y haya que llegar hasta las 17-18. En las tres últimas temporadas, Fuenlabrada entró con 17, un año antes lo logró el Gran Canaria con 18 y la temporada anterior lo hizo el Zaragoza con el mismo número.

Dependerá, como siempre, de lo caro que se ponga el octavo puesto. El tiempo dirá. Todavía quedan estaciones.