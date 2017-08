La ACB modifica el calendario de Liga Endesa

La Liga Endesa actualiza su calendario para hacerle un hueco al Betis. | Fotografía: ACB

La ACB ha dado a conocer esta mañana el nuevo calendario regular de Liga Endesa 2017-18. La inscripción del Real Betis Energía Plus en el campeonato, ha obligado a modificar totalmente el calendario que se dio conocer el pasado 31 de julio.

De este modo, la competición comenzará el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre, para finalizar el 24 de mayo. No habrá jornada de descanso para ningún equipo, como sí la había en el anterior calendario. La Copa del Rey se disputará del 15 al 18 de febrero de 2018 en Gran Canaria. Finalmente, el PlayOff dará comienzo el 27 y 28 de mayo con las eliminatorias de cuartos de final y finalizará no más allá del 23 de junio.

NUEVO CALENDARIO DE LIGA ENDESA 2017-18

JORNADA 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):



REAL MADRID - MORABANC ANDORRA

HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET

MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - VALENCIA BASKET CLUB

FC BARCELONA LASSA - BASKONIA

UCAM MURCIA CB - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*

* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.



JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

GIPUZKOA BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB



JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):



REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT



JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID

UNICAJA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO

RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):



REAL MADRID - UNICAJA

BASKONIA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONTAKIT FUENLABRADA



JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET





JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

UNICAJA - BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):



REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA

BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

GIPUZKOA BASKET - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE



JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):



HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE



JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

TECNYCONTA ZARAGOZA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA



JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):



REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA

GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONBUS OBRADOIRO



JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA



JORNADA 13 (23 diciembre 2017):



HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*

BASKONIA - REAL MADRID *

GIPUZKOA BASKET - FC BARCELONA LASSA*

TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE

* Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 entre el 2 y 3 de enero de 2018.



JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):



VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET



JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):



UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - FC BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET

SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA



JORNADA 17 (21 enero 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA

BASKONIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB



JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):



REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - GIPUZKOA BASKET



JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - FC BARCELONA LASSA

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO



JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):



REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - UNICAJA

FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA



JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):



REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA



JORNADA 22 (10 y11 marzo 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):



BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET



JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB

FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO



JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):



REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - MORABANC ANDORRA

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT



JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

FC BARCELONA LASSA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA



JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):



BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA - FC BARCELONA LASSA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - SAN PABLO BURGOS



JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA

REAL MADRID - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET

UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES



JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):



BASKONIA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA



JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):



REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA



JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA



JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):



VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA

REAL MADRID - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA



JORNADA 34 (24 mayo 2018):



FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - IBEROSTAR TENERIFE