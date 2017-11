Semana nefasta en Europa para los equipos españoles

En Euroliga el balance es de 4-7, en Eurocup, 0-3, y en la BCL, 1-2 | Foto: Santiago Arxé Carbona (VAVEL.com)

Esta semana se han disputado la séptima y octava jornada de la Euroliga, así como los sextos encuentros de la Eurocup y la Basketball Champions League de la FIBA. Los equipos españoles no han tenido una buena semana en Europa, tan solo Baskonia e Iberostar Tenerife han conseguido ganara todos sus partidos. En el caso de los vascos han sido contra Real Madrid (+30) y Zalgiris Kaunas (+20), mientras que los isleños han superado a Elan Chalon en la Borgoña francesa por 12 puntos de diferencia.

EUROLIGA

​​​Real Madrid (5-3) comenzó la semana en tercer puesto, bajó al sexto tras la derrota en Vitoria, pero recuperó la tercera plaza frente a Unicaja.

Valencia Basket (3-5) ha pagado muy caras sus dos derrotas, pues comenzó en el séptimo puesto con 3-3 y ha caído al 10º y luego al 12º.

Unicaja Málaga (3-5) ha notado aún más la debacle de la semana, pues del 10º ha pasado al 14º.

FC Barcelona Lassa (3-5) ha subido dos puestos (del 12º al 10º), pero la derrota ante Brose la notará mucho.

Baskonia (3-5) es el equipo ACB al que mejor le ha ido la semana en Europa. Empezaba con una victoria (14º) y acabó empatando con otros 4 equipos para situarse 11º.

Jornada 7

Baskonia 105 - Real Madrid 75

Los vascos dominaron el partido de principio a fin. Cuajaron una de las mejores primeras partes que se recuerdan en la nueva Euroliga. Endosaron 64 puntos al Real Madrid en tan solo 20 minutos y dominaron a los blancos desde la defensa. A los de Pedro Martínez les sirvió para volver a confiar plenamente en ellos mismos y seguir trabajando para escalar puestos en la clasificación. Los hombres de Pablo Laso acabaron el partido cabizbajos y conscientes de que tenían problemas, pues ya eran tres derrotas consecutivas y esta no fue una simple derrota, fue un correctivo. Anthony Randolph e Ilimane Diop no acabaron el partido, pues se lesionaron ambos en distintas jugadas. El mejor del partido fue Rodrigue Beaubois.

Unicaja Málaga 83 - Zalgiris Kaunas 85

Los de Sarunas Jasikevicius lograron irse por 20 puntos, pero los de Joan Plaza no le perdieron la cara al partido y tuvieron la oportunidad de llevarse el encuentro, pero ni siquiera en la prórroga lo consiguieron. Kevin Pangos fue demasiado para la defensa cajista, que no logró pararlo ni a él, ni a Arturas Milaknis. Unicaja se encontró huérfano sin Nemanja Nedovic y tendrá muchos problemas durante el tiempo que esté fuera el serbio. Ray McCallum fue la gran referencia ofensiva del equipo, pero estuvo muy solo y no supo implicar a sus compañeros. El MVP del choque fue Kevin Pangos.

Brose Bamberg 84 - FC Barcelona Lassa 81

Aunque la derrota del Real Madrid fue la más abultada, la del Barça Lassa fue la más preocupante. Tras ir venciendo por 26 puntos de diferencia en el primer cuarto (12-28), el equipo de Sito Alonso se esfumó, olvidó todo lo que había hecho y acabó pagándolo muy caro. Los catalanes tuvieron muchos problemas de jerarquía, además Sito falló en el planteamiento de partido y Oriola no jugó, mientras que Pressey y Koponen disputaron menos de 10 minutos. La derrota fue muy dolorosa, pues venían de ganar al eterno rival en su casa, pero ni siquiera lograron mantener las sensaciones. El mejor fue Dorrell Wright.

Valencia Basket 98 - AX Armani Exchange Olimpia Milan 103

Dos prórrogas necesitaron ambos equipos para solucionar el partido. Los primeros 20 minutos fueron muy igualados, pero Valencia Basket consiguió una renta de 17 puntos, pero un parcial de 2-13 acercó a los italianos en el marcador. La lesión de Andrew Goudelock cambió la dinámica de los hombres de Simone Pianigiani. Aún así, Olimpia siguió en el partido. En el último cuarto, así como al final de la primera prórroga, Erick Green tuvo dos balones para ganar el partido, pero los dejó escapar. Curtis Jerrels, el máximo anotador del encuentro con 30 puntos, fue demasiado para los taronjas.

Jornada 8

Zalgiris Kaunas 77 - Baskonia 97

Los de Pedro Martínez certificaron su estado de forma con una gran victoria en Kaunas. Baskonia volvió a dominar el encuentro desde el principio, prueba de ello son los 54 puntos al descanso de los azulgranas. Sarunas Jasikevicius logró que su equipo tómase el control del ritmo desde la defensa y llegaron a ponerse a 7 puntos. El desgaste físico les pasó factura en el último periodo y Baskonia, desde el triple, volvió ponerse con 20 puntos de diferencia. El MVP fue Tornike Shengelia con 19 puntos y 8 rebotes.

Real Madrid 89 - Unicaja Málaga 57

¿Qué mejor para redimirse de una derrota por 30 puntos, que ganar por 32? Los de Pablo Laso hicieron una gran actuación frente a los malagueños, que no levantaron cabeza. El partido comenzó con alternancias, pero un 12-0 de parcial blanco provocó la desaparición de la escuadra de Joan Plaza. Ni un solo hombre de Unicaja tuvo el coraje de intentar dar la vuelta al partido y la imagen que dio el equipo fue lamentable. El Madrid, por su parte, no hizo maravillas, pero lo hizo todo bien. El mejor del partido, no el máximo anotador, de nuevo fue Luka Doncic, que rozó el triple doble.

FC Barcelona Lassa 89 - Valencia Basket 71

Los del Turia hicieron aguas desde el primer cuarto hasta el último, en cambio, los de Sito Alonso jugaron un partido muy serio, en el que estuvieron metidos hasta el último minuto y lograron hacerse con la victoria. Primero Adrien Moerman y después Pierre Oriola fueron demasiado para un Valencia Basket al que le costó mucho seguir el hilo de partido. La defensa de los culés impuso el ritmo y lanzó al Barça Lassa al +20. El mejor del encuentro fue Oriola, con 14 puntos y 100% en TC.

EUROCUP

MoraBanc Andorra (grupo A) se mantiene como colista del grupo, junto a Paris Levallois, con una sola victoria y tiene muy complicado pasar a la siguiente fase.

RETAbet Bilbao Basket (grupo C) también es colista, junto a Partizan NIS Belgrado con solo un partido ganado y se queda sin opciones de pasar de ronda.

Herbalife Gran Canaria (grupo D) ha perdido el liderato del grupo, pero mantiene sus opciones de seguir en la competición, pues está todo muy igualado. Los de Casimiro están 3-3.

Jornada 6

Unics Kazan 89 - MoraBanc Andorra 80

Nueva derrota andorrana, que sigue con una sola victoria en la Eurocup y tiene muy mala pinta. Unics Kazan comenzó llevando la iniciativa y dominando el partido. La defensa de MoraBanc Andorra fue casi inexistente, lo que provocó que le costase mucho más atacar. Stephan Lasme, Jamar Smith y Trent Lockett acabaron con los de Joan Peñarroya, que en el último cuarto dieron la vuelta al partido, no al marcador, y estuvieron a punto de poner en aprietos a los rusos. Smith fue el mejor con 21 puntos.

RETAbet Bilbao Basket 79 - Lietuvos Rytas 96

La defensa de los hombres de negro no estuvo a la altura de la ofensiva lituana, que fue magnífica con seis jugadores en dobles dígitos. Los de Carles Durán comenzaron bien el partido, impusieron el ritmo que les interesaba y consiguieron una pequeña ventaja. Sin embargo, los fallos condenaron a RETAbet Bilbao Basket en el segundo cuarto, donde perdieron la iniciativa y no pudieron recuperarla. 20 puntos de Lietuvos en 5 minutos del tercer cuarto complicaban mucho la tarea a los hombres de negro, que acabaron tirando el encuentro. El MVP, con 27 puntos, fue Chris Kramer.

Zenti St Petersburgo 90 - Herbalife Gran Canaria 85

El reencuentro de Kuric con sus ex compañeros se resolvió a favor del americano, pero no gozó de demasiado protagonismo. El conjunto ruso hizo valer su imbatibilidad en casa y no permitió creer a los canarios que tenían una mínima oportunidad. El juego coral de Herbalife Gran Canaria no fue suficiente para batir a la rotación de 8 jugadores de Vasily Karasev, que respondió con 5 jugadores en dobles dígitos. Los rusos, siempre dominando el marcador, controlaron siempre el partido pese a las acometidas amarillas. Sergey Karasev, hijo del entrenador (y ex de Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers), con un 21-6-6, fue el más valorado del encuentro (32 puntos).

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

UCAM Murcia (4º del grupo A con 2-4) mantiene sus opciones, aunque se distancia de los primeros puestos, de seguir en la competición pese a la derrota frente a AS Monaco.

Iberostar Tenerife es colíder del grupo B con un balance de 5-1 empatado con MHP Riesen Ludwigsburg y Neptunas Klaipeda.

Movistar Estudiantes (grupo C) cayó en Turquía, pero sigue 4º con 3 derrotas y 3 victorias y puede seguir tratando de pasar a la siguiente fase.

Jornada 6

Banvit 82 - Movistar Estudiantes 80

El grandísimo inicio (14-27) de los hombres de Salva Maldonado no sirvió de nada, pues en el segundo cuarto encajaron un parcial de 16-0, que hizo que fuesen a remolque el resto del encuentro. Los 31 puntos de Sylven Landesberg fueron insuficientes para dar la vuelta el marcador. El Banvit turco dirigió el encuentro por los cauces que quiso y estuvo atento a las acometidas estudiantiles. El canadiense Andy Rautins, ex de New York Knicks y Lucentum Alicante entre otros, fue el mejor con 18 puntos.

UCAM Murcia 63 - AS Monaco 68

Los dos primeros cuartos fueron de una igualdad extrema (30-30, minuto 20) , lo que habla muy bien de los de Ibon Navarro, pues jugaron frente al líder invicto del grupo A. UCAM tomó el control del partido en el tercer cuarto, del que salió con una ventaja mínima de dos puntos, que tal y como iba el partido era suficiente para tenerla en cuenta. Sin embargo, la apisonadora monegasca hizo acto de presencia en los últimos 10 minutos para dejar a Murcia en unos tristes 13 puntos y llevarse el partido. El mejor sobre la pista fue el bosnio Elmedin Kikanovic, con 14 puntos, pero liderando al conjunto francés.

Elan Chalon 61 - Iberostar Tenerife 73

El comienzo de partido (18-22, en 10 minutos) fue fluido y los ataques dominaron el partido, pero en el segundo cuarto (parcial de 7-11) el ritmo cayó estrepitosamente y el juego fue tedioso y muy pesado. Aunque el juego no era vistoso, Iberostar Tenerife obtuvo una ligera ventaja, pero en el tercer cuarto fue cuando despegó definitivamente y consolidó una diferencia suficiente como para permitir que el equipo francés entrenado por Jean-Denys Choulet se hiciese con el último parcial del encuentro. El máximo anotador fue Tim Abormaitis, con 17 tantos.