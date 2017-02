El Montakit Fuenlabrada vence por décimo año consecutivo al 'Estu' en casa

Google Plus

Tarde de derbi en el Fernando Martín de Fuenlabrada, nuevas caras se veían hoy. Por parte de los locales se estrenaba Rafael Hettsheimeir en casa en la Liga Endesa, mientras que, por parte del Movistar Estudiantes debutaba Ondrej Balvin, jugador cedido por parte del Bayern Múnich.

Balón al aire y el primer balón caía en manos del Movistar Estudiantes, esta primera posesión suponía los dos primeros puntos del partido, procedían de las manos del máximo anotador de la Liga Endesa hasta el momento, Edwin Jackson. Los locales no tardaron en sumar sus primeros puntos, Ivan Paunic ponía la iniciativa en el luminoso fuenlabreño. El Montakit Fuenlabrada intentaba recortar distancias, pero Edwin Jackson no se lo iba a permitir tan fácilmente, poniendo una diferencia de ocho puntos a los 5 minutos de encuentro, lo que provocó que el técnico del conjunto naranja tuviese que parar el partido con un tiempo muerto. Numerosas canastas acercaban al ‘Fuenla’ a los cinco puntos, con un marcador de 15-20. La alegría no duró mucho para el conjunto local, de nuevo aparecía Edwin Jackson para tratar de amargar la tarde al Fuenlabrada, llegando a poner una ventaja de por medio de hasta 16 puntos, con un marcador de 15-31. El francés estaba provocando una sangría en el Fernando Martín con sus 14 puntos al término del primer cuarto, dejando una ventaja de 13 puntos ante los locales, con el marcador de 18-31.

El segundo cuarto comenzó intenso pero frío para los dos equipos, que tardaron en anotar los primeros puntos, el Fuenlabrada lo lograba antes que el Estudiantes llegando a bajar hasta los ocho puntos de diferencia. Una acción muy polémica hizo que Jota Cuspinera saltase a protestar la jugada, algo que provocó dos faltas técnicas al entrenador fuenlabreño y su posterior abandono del partido. El encendimiento de la grada fue notable, los jugadores notaban esas ganas y se les quedaban impregnadas para dejar literalmente secos hasta en dos ocasiones consecutivas al Movistar Estudiantes, bajando la desventaja hasta los cinco puntos a falta de cuatro minutos y medio para el cierre de la primera parte. El Movistar Estudiantes lograba resistir el vendaval con sendos triples, pero poco a poco la ventaja estaba disminuyendo, manteniéndose en cuatro puntos a falta de tres minutos con un espectacular Chema González, que se hacía fuerte dentro de la zona rival para atrapar rebotes y conseguir puntos en segundas oportunidades. La ventaja se mantenía igual a falta de un minuto, con un marcador de 42-46. Un gran ataque y una buena defensa fuenlabreña conseguían dejar a tan solo dos puntos a su equipo del conjunto estudiantil, dejando en el luminoso un 44-46.

Al descanso se podía ver claramente quiénes estaban destacando. Por parte del ‘Fuenla’ estaban Ian O´leary y Marko Popovic con 11 puntos en sus respectivos casilleros, y por parte del Estudiantes estaba Edwin Jackson, que llevaba 23 puntos.

Daba comienzo el tercer cuarto, y con él llegaba la primera cesta en forma de triple de O´leary, lo que provocó el primer intercambio de dominio en el partido. Los fuenlabreños empezaban muy fuertes, logrando realizar buenas defensas y terminando en canastas fáciles. El partido daba un vuelco, ahora era el Fuenlabrada quien tenía el control del partido, hasta que, de nuevo, aparecía Jackson. A falta de tres minutos para el final del tercer cuarto, el luminoso marcaba el empate en este derbi, 66-66. Uno de los problemas para el Fuenlabrada era su rebote, sus pívots no tienen la misma altura que los jugadores del Estudiantes, lo que suponía un problema a la hora de escaparse en el partido. Luka Rupnik igualaba el partido a escasos 30 segundos de la finalización del período, 70-70 en el marcador. El capitán del Montakit Fuenlabrada apareció para anotar el triple decisivo y poner por delante a su equipo al final del tercer tiempo, 73-72 para los locales.

Toda la emoción quedaba reservada para el último período. Los locales volvían a dar el primer golpe con dos canastas de dos puntos, a lo que el conjunto estudiantil respondía con otros dos puntos. El cuadro fuenlabreño iba a más, con un juego vistoso hacían disfrutar a la afición, pero los hombres de Salva Maldonado no retrocedían tampoco, causando estragos dentro de la zona local. La ventaja fuenlabreña ascendía hasta los seis puntos con otro triple de Marko Popovic. Los nueve de ventaja no tardaron en llegar, el Montakit Fuenlabrada seguía a un ritmo imparable, con un Pako Cruz “on-fire”, sumando dos “2+1” consecutivos, el mismo que lograba poner al Fuenlabrada 10 puntos arriba a falta de dos minutos y medio del cierre de este encuentro.

Los visitantes recortaban distancias a falta de 30 segundos con dos canastas, el partido estaba en manos del Fuenlabrada, que lograba anotar dos tiros libres, aunque no duró mucho la tranquilidad debido a que el Movistar Estudiantes lograba meter un triple para poner el marcador en un ajustado 99-97. Un fallo visitante y tres tiros libres anotados por Popovic y dos de O´leary marcaban el final de este derbi madrileño, que finalizaba con un 103-97 en el marcador para el Montakit Fuenlabrada.

Los más destacados del encuentro serían Ian O´leary, Marko Popovic y Pako Cruz, con 16,23 y 27 puntos respectivamente, siendo este último el MVP del encuentro. Mientras que, por parte del ‘Estu’ destacaba Edwin Jackson con 39 puntos en su casillero.