Blagota Sekulic se convierte en el jugador de la jornada 23

Foto: ACB.com

Hay jugadores que comienzan a tener una racha anotadora después de muchos fallos y ya en el tercer cuarto; pero también hay otros que al inicio de un encuentro pueden anotar con una facilidad desmesurada, tal y como ocurrió en el domingo en el Fernando Martín de Fuenlabrada.

Blagota Sekulic siempre ha sido un jugador de zona, el cual puede anotar canastas fáciles muy cerca del aro. Pues bien, en el partido contra el Tecnyconta demostró que también sabe anotar desde media y larga distancia. No se cortó en lanzar dos tiros consecutivos tras varios botes y levantarse en la media distancia para anotar, algo que provocó euforia dentro del pabellón, ya que, solo en el primer cuarto, ya había anotado 13 de los 26 puntos. Tras el final del encuentro, pudo declarar que: “Me estoy sintiendo bien, tanto física como mentalmente”.

No fue de extrañar que recibiese el premio al jugador de la jornada de la competición regular, y es que terminó el encuentro con 26 puntos, diez rebotes y 31 de valoración, firmando un doble-doble: “Es un gran honor para mí ser el Jugador de la Jornada en una liga como ésta, sobre todo después de todos los problemas que he tenido al principio de la temporada en forma de lesiones y que no me han dejado estar al nivel que me hubiera gustado”, ha explicado, para asegurar que “me hace muy feliz y también por el equipo, por mis compañeros y por los técnicos, porque era muy importante para nosotros ganar y hacer un buen partido hoy”.

Además, el jugador quiso hacer mención al partido de la jornada 22 que les enfrentó al Iberostar Tenerife: “El último partido había sido muy malo por nuestra parte, con mal juego y sin la actitud y energía correctas. Así que queríamos cambiar lo que hicimos mal para poder competir contra un buen equipo como Tecnyconta Zaragoza”.

Después de pasar por una lesión en el inicio de la presente temporada, el montenegrino afirma que se siente “bien, tanto física como mentalmente. Creo que estoy en un buen momento y eso es importante para poder cerrar la temporada de la mejor manera posible. Espero poder seguir de esta manera hasta el final, en un buen estado”.

Finalizó la entrevista con los objetivos que tiene el club para esta recta final de la temporada: “Esperamos poder ganar tantos partidos como sea posible, sin mirar si tenemos opciones de estar en el Playoff o no. Queremos hacer buenos partidos y tener esas opciones de estar en la lucha por el título, pero lo más importante es, primero, asegurar la permanencia en la liga. Creo que hoy hemos dado un paso importante hacia nuestro objetivo”.