Previa Montakit Fuenlabrada - Valencia Basket: lucha por llegar a lo más alto

Google Plus

Foto: Baloncesto Fuenlabrada

Muchos han sido los asaltos a pabellones en esta campaña del 2016-2017, partidos que se convierten en batallas campales por ver quién es más fuerte en una liga tan reñida como es la Liga Endesa.

El Montakit Fuenlabrada intentará reproducir uno de esos asaltos en un pabellón muy complicado, llegan a la Fonteta para intentar sumar un nuevo triunfo y alcanzar a sus rivales más cercanos, como el RETAbet Bilbao Basket o el Morabanc Andorra, que están a una y dos victorias por delante de los fuenlabreños.

Por parte del Valencia Basket, vuelven a su pabellón para intentar alcanzar las primeras posiciones ligueras, ya que están con las mismas victorias que el Real Madrid y a una del Baskonia, que se encuentra en segunda posición.

ANTECEDENTES

El Montakit Fuenlabrada viene de vencer el fin de semana pasado en el Fernando Martín por 93-80 ante un Tecnyconta Zaragoza que no pudo aguantar el ritmo anotador de los fuenlabreños, además de no poder frenar a un Blagota Sekulic, que finalizó el encuentro siendo el mejor del mismo y el mejor de la jornada con 26 puntos, 10 rebotes y 31 de valoración. También destacaron jugadores como el capitán Marko Popovic e Ivan Paunic, que acabaron el partido con 17 y 16 puntos respectivamente.

Por su parte, el Valencia Basket viene de disputar un encuentro en el Buesa Arena que acabaron perdiendo por 71-63 ante el Baskonia. El encuentro estuvo dominado completamente por los locales, que tan solo dejaron que los valencianos se pusiesen por delante al principio del encuentro. De esta actuación habría que destacar la labor de Beaubois, que acabó con 18 puntos para los vascos, y en los valencianos hubo dos hombres que destacaron con 13 puntos cada uno, Luke Sikma y Pierre Oriola.

DECLARACIONES

Jota Cuspinera afronta este encuentro con ambición, cree que el equipo está dando la cara ante todos los últimos rivales, cree en la mejora, algo que declaró para los medios del conjunto fuenlabreño: “Creo que vamos mejorando poco a poco de esa pequeña minicrisis de la que estamos intentado salir. Los entrenamientos empiezan a ser un poco más normales, porque ha habido un par de semanas con errores de concentración y fallos de sensibilidad con el balón. Ahora parece que empezamos a recuperar, así que en ese sentido bien, pero sucede que nos toca visitar a un equipo que le acaba de meter 20 al Khimki en un partido decisivo”.

Además, habla de su próximo enfrentamiento ante el Valencia Basket: “El salto de calidad para optar a la victoria en Valencia tiene que ser grande. Primero porque el nivel de exigencia del rival es máximo, sin duda es uno de los equipos TOP4 de la Liga Endesa. Los veo en un buen momento. Pero es que además se dan circunstancias que nos complican más el triunfo: una es que jugamos fuera y contra los grandes hasta ahora sufrimos mucho a domicilio; la otra es que ya les ganamos en la primera vuelta y por experiencia sé que es muy difícil pillar dos veces en una misma temporada a un equipo así. Tendrán ganas de revancha”.

Las bajas son múltiples, pero eso no ha hecho mella en el club de Valencia: “tienen a Diot lesionado, con Vives forzando por un esguince, sin Krastov. Y resulta que hacen un partidazo y arrollan al Khimki. Así que debemos hacerlo muy bien y que ellos no estén a tope los cuarenta minutos. No nos podemos permitir ni una desconexión de dos minutos porque nos puede costar que se rompa el partido”.

El entrenador de los del sur de Madrid también hablaba de su situación y el objetivo de evitar el descenso, principal objetivo del ‘Fuenla’: “tenemos la suerte de tener un colchón de victorias sobre los de abajo y además un buen balance de triunfos en los partidos contra los rivales directos de la zona baja. Aun así, me gustaría sumar un par de victorias más cuanto antes, si puede ser dando la campanada en Valencia pues muy bien. Y si no es posible, después tenemos dos partidos muy importantes contra el Betis y el Manresa que no serán fáciles porque ambos se están jugando la vida y hacen esfuerzos extras”.

El Montakit Fuenlabrada no irá solo a Valencia, también les acompañarán casi 200 aficionados procedentes de las peñas: “Me encanta que vengan nuestros aficionados. Espero que podamos dar la cara y poder ofrecer algo bueno a nuestra afición. Que disfruten del día, que tomen una buena paella y ojalá podamos ofrecerles un buen espectáculo en el partido”.

En menos de 24 horas se sabrá el desenlace de este encuentro tan emocionante.