Gregory Vargas: “Me encuentro muy contento y motivado”

Vargas está ilusionado con el proyecto de Fuenlabrada. Foto: solobasket.com

El base venezolano, Gregory Vargas, no ha tardado mucho en hablar sobre su llegada al equipo naranja de Madrid y sobre sus características como jugador. Vargas, que destacó en el baloncesto sudamericano y en la liga de Israel, afronta un nuevo reto en Fuenlabrada, lleno de incógnitas pero a la vez de ilusión y ganas de seguir creciendo como profesional. Así lo confirmó “Súper Ratón” (apodo por el que le conocen en su tierra) en su primera entrevista oficial como jugador fuenlabreño. “Fichar por el Fuenlabrada es una alegría muy grande. Llegar a jugar en España es un sueño hecho realidad”, afirmó.

Vargas eligió al Fuenlabrada pero no fue el único equipo interesado en hacerse con sus servicios. “Tuve ofertas de otros países europeos, muy interesantes también, pero quería jugar en la Liga Endesa”, aseguró. Además, la llegada de Néstor García, bastante conocido por Gregory en la selección venezolana, aceleró e impulsó su llegada. “Cuando hablé con Néstor sobre Fuenlabrada me presentó un plan de trabajo ambicioso. Su presencia es importante y me ayudará a adaptarme y a seguir creciendo como jugador pues nos conocemos desde hace años”, añadió.

También habló sobre sus cualidades como jugador y de lo que puede aportar al equipo para lograr victorias. “Mi juego se caracteriza por la intensidad, me gusta mucho la defensa y en ataque me gusta también pasar mucho la bola buscando a mis compañeros, soy un base y juego para el equipo”, confirmó. Esta filosofía de juego encaja perfectamente con el estilo del técnico argentino. Un entrenador que apuesta por la velocidad y por la intensidad en ataque y en defensa, especialmente en las transiciones defensivas.

Finalmente, Gregory reiteró su felicidad ante el nuevo reto que se le presenta y su total compromiso con el equipo, sobre todo con Néstor, al cual conoce desde hace tiempo y con el que probablemente no tendrá problemas de entendimiento a la hora de ejecutar sus órdenes sobre la cancha. “Sé que el club tiene grandes retos y que viene haciendo las cosas bien. Trataremos de mejorarlo en esta nueva temporada”, concluyó.