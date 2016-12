Google Plus

Baskonia - FC Barcelona Lassa: Prigioni se suma a la fiesta | Fotomontaje: Verónica Fernández (VAVEL.com)

Vuelve la Euroleague al Fernando Buesa Arena, y qué mejor manera que frente a un clásico del baloncesto europeo como es el Barcelona. Se disputará el decimotercer encuentro entre ambos conjuntos en lo que va de Euroleague desde el comienzo del siglo XXI. Seis victorias para el Baskonia, las mismas que han conseguido los catalanes. El último encuentro se disputó la temporada pasada en el Top 16 de la Euroleague, donde los baskonistas salieron victoriosos consiguiendo la victoria por 75 a 71 en el Fernando Buesa Arena.

Baskonia: a seguir en la línea ascendente

Son tres las victorias consecutivas que ha encadenado el conjunto dirigido por Sito Alonso. Comenzando con Galatasaray, siguiendo con el Darussafaka y finalizando con el Unics Kazan. Éste último podemos calificarlo como agónico. Shane Larkin, Tornike Shengelia, Quino Colom y Keith Langford mantuvieron vivo a su respectivo equipo hasta los instantes finales del encuentro. Larkin, con un triple a falta de tres segundos para el final, puso dos puntos arriba al Baskonia, pero Langford respondío con otro triple para poner al Unics uno arriba en la contienda. Pero dos tiros libres de Shengelia sentenciaron el encuentro a favor de los vitorianos, que así, conseguían la que es su octava victoria en la competición.

Menos de una semana más tarde, y sin haber jugado competición doméstica, el Baskonia recibirá a uno de los equipos más punteros del viejo continente. No será un partido fácil, no cabe duda, y menos teniendo lesionado al siempre importante Andrea Bargnani. Pero los alicientes de jugar en el Fernando Buesa Arena y la vuelta de uno de los iconos del conjunto azulgrana, como es Pablo Prigioni, harán de este encuentro, el encuentro.

Bajas

Sito Alonso no podrá contar con Andrea Bargnani, quien sufre un síndrome femoro-patelar en la rodilla izquierda.

FC Barcelona Lassa: a enderezar el rumbo

El FC Barcelona Lassa afronta el encuentro en horas bajas. El conjunto catalán ha conseguido tan solo una victoria en los últimos seis encuentros de Euroleague disputados. Olympiacos, Real Madrid, Galatasaray, Anadolu Efes y CSKA de Moscú pudieron doblegar al conjunto blaugrana, lo cual no pudo hacer el Panathinaikos del ex culé Xavi Pascual, cayendo en el Palau por 72 a 57. El equipo ocupa la décima posición en la tabla con cinco victorias y siete derrotas en su casillero. Números que le dejan fuera de los ocho primeros de la liga.

Y no es por su equipo. Georgios Bartzokas ha formado uno de los equipos más potentes de la temporada, trayendo a grandes jugadores y manteniendo a otros que pueden aportar mucho al equipo. Las bajas han sido bien suplidas, pero el roster no está demostrando el nivel que debería. Es verdad que las lesiones no han ayudado, ni mucho menos, pero la dinámica en la que está metida el Barcelona es peligrosa.

Bartzokas necesitará a dos de sus mejores jugadores, los cuales estuvieron desaparecidos en el Megasport Arena de Moscú, para hacerle frente a un Baskonia llegando a la cresta de la ola. Ellos son Rice y Tomic.

Bajas

Georgios Bartzokas no podrá contar para el partido frente al Baskonia con el ex baskonista Pau Ribas.

Árbitros

El portugués Fernando Rocha será el encargado de dirigir el encuentro, siempre escoltado por sus ayudantes; el letón Olegs Latisevs y el polaco Jakub Zamojski.