Previa Montakit Fuenlabrada-Baskonia: partido clave de cara a la Copa del Rey

Partido trampa para los de Sito. Aunque muchos aficionados no den la suficiente importancia a estos enfrentamientos, Baskonia y Fuenlabrada se juegan mucho de cara a la Copa del Rey. El club de Zurbano se juega ser cabeza de serie, y el Fuenlabrada lograr el billete para el torneo del KO que se disputará en Vitoria. Si los baskonistas pierden esta semana, tienen prácticamente imposible clasificarse entre los cuatro primeros, mientras que los madrileños, en caso de que no ganen, no tendrán opciones de disputar la Copa del Rey.

Baskonia; también fuera de casa

Prigioni volverá al que fue su casa hace más de 17 años.

Hasta ahora, el equipo alavés ha demostrado ser uno de los mejores equipos del viejo continente cuando juegan en casa, con el calor de sus aficionados. No obstante, fuera de casa, y sobre todo en la competición nacional, no está siendo tan sólido como le gustaría a su entrenador, y Sito afirmó durante la rueda de prensa que tienen que dar ese paso adelante en estos partidos.

En Euroliga, Baskonia está situado en la tercera posición empatado con el segundo y el cuarto, Real Madrid y Olympiacos respectivamente, y a solo una victoria del primero, el CSKA Moscú. A nivel continental, los vascos no tienen nada que reprochar, pero en la Liga Endesa se sitúan quintos y el objetivo antes de que empezara la campaña era ser cabezas de serie, es decir, clasificarse entre los cuatro primeros, y ahora tienen dos partidos cruciales para alcanzarlo.

Adams, en el partido de los 41 tantos | Imagen: Baskonia

Montakit Fuenlabrada, a por el billete de la Copa

Lo tienen muy complicado, pero la palabra imposible no existe en su diccionario. Hasta ahora, tienen un balance negativo de 6-8 y son décimos en la clasificación general. El año pasado, Popovic dio un recital contra el Baskonia anotando 36 puntos para 45 créditos de valoración, no obstante, no fue suficiente para ganar, gracias al espectáculo de Adams con 41 puntos. Este año, el conjunto patatero no cuenta con Adams, pero sí con Larkin o Beaubois, que también pueden dar un recital para que los amantes del deporte de la canasta disfruten del partido. Popovic ha bajado sus números respecto al año pasado pero, a pesar de todo, promedia 11 puntos y dos asistencias, y será un jugador a seguir para los escoltas baskonistas.

Los pupilos de Cuspinera, necesitan ganar sus dos partidos restantes para lograr el pase a la Copa del Rey de Vitoria, que MoraBanc Andorra pierda los dos, que Bilbao pierda uno y ganarles a ambos conjuntos el 'basket average'. Para ello, en primer lugar, se enfrentarán contra el Baskonia en casa, y después se verán las caras con el Rio Natura Monbus Obradoiro en el Fontes do Sar.

Bajas

Los dos equipos no podrán contar con uno de sus jugadores. En el caso del Montakit, Álex Llorca será la única baja, y en el conjunto vasco, Sito no podrá contar con Bargnani debido a que todavía no ha sido dado de alta en la competición doméstica después de su lesión de rodilla. Sin embargo, el italiano ya demostró que está disponible para jugar en el encuentro del jueves contra el Unics Kazan, anotando ocho puntos.

Árbitros

Carlos Peruga, Vicente Bulto y Rubén Sánchez serán los encargados de pitar el encuentro que se disputará en el Fernando Martín entre el Baskonia y el Montakit Fuenlabrada.