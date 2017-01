Pablo Prigioni en su despedida: "Estaba sufriendo más que disfrutando"

Prigioni durante la rueda de prensa de su despedida | Imagen: Baskonia

Parece normal, algo habitual, que un jugador se retire con 39 primaveras y tantos años en el baloncesto profesional. Sin embargo, no en el caso del eterno cerebro baskonista. Prigioni parecía inmortal, un jugador que seguiría botando el balón sobre el parqué hasta el fin de nuestros días, pero ha llegado el día de que diga adiós. Ningún aficionado al deporte de la canasta se alegraría al escuchar su decisión, ni siquiera sus eternos rivales, porque Pablo era un tipo especial. Un jugador que a veces amabas y en otras odiabas. Pero nunca uno que lo odiarías para siempre. Su sonrisa, su inteligencia, su carácter, su amor. Su espectacular visión de juego en el 'pick and roll'. Todo y mucho más, lo hacía -lo hace- diferente a los demás.

Pablo se despedía con una carta emotiva. El lunes a las 21 horas, se creó el estado de shock en los aficionados del balón naranja. A pesar de que lo leyeses una y otra vez, se hacía impensable su decisión. No obstante, el martes a las 18:00 de la tarde aclaró su decisión de retirarse, y estas fueron sus declaraciones palabra a palabra:

"La decisión está tomada al 100%"

"Es el momento de dejar de jugar al basket, y como escribí en la carta, muchísimos factores me han llevado a coger esta decisión. No ha sido una decisión del momento, tenía dudas incluso antes de venir aquí. Después de ser cortado por los Houston, quería jugar solamente aquí. En estos momentos, la cabeza y el cuerpo no quieren saber nada del baloncesto. No he sabido buscar el esfuerzo para competir. Me he encontrado frágil mentalmente, como nunca me había pasado. Lo tenía claro hace unos días o incluso hace alguna semana. La decisión está tomada al 100%. Me siento muy alagado por los mensajes de los entrenadores, contrincantes, ex entrenadores… Para mí, poner la camiseta del Baskonia es algo único, y estoy muy agradecido a Josean (presidente del Baskonia), a los aficionados, a la ciudad, al Baskonia…"

"Estaré eternamente agradecido"

"Es el equipo que sin duda más he sentido, son sensaciones parecidas cuando me pongo la elástica de Argentina. Dejarme volver a vestir esta camiseta es especial y estaré eternamente agradecido. Me siento un vitoriano más, y no me queda más que daros las gracias."

"No quería hacer daño al club y esa es la razón por lo que dejo"

"Tomé la decisión hace poco, y he intentado aguantar un poco más pero no ha sido posible. He intentado ser competitivo, y al requerir tanto esfuerzo no he llegado a competir al 100% que me gustaría. No quería hacer daño al club y esa es la razón por lo que dejo. Al tomar la decisión, no he hablado con ningún compañero porque intentarían convencerme de que siguiese".

Querejeta abrazando a Prigioni | Imagen: Baskonia

Josean Querejeta (presidente del Baskonia): "Primero, siento un gran respeto a la decisión de Pablo. Llevo 28 años en el club, y sé que los equipos se hacen poco a poco. Un componente importante en nuestra trayectoria es el carácter, el compromiso, y hay una serie de jugadores que encabeza Pablo que siento una gran admiración, jugadores como Scola o Nocioni, que han sido parte importantísima de nuestra historia, porque han tenido un compromiso enorme y nos han regalado grandísimos títulos. Y espero que valga como espejo a los nuevos jugadores que vengan".

Querejeta había hablado antes con Prigioni sobre su retirada:

"Es verdad que no he sentido una gran sorpresa sobre su decisión porque hablé con él el 24 de diciembre y pensaba que le convencí, pero al final no ha sido así. Pero también fui jugador y entiendo su decisión, porque él ha decidido que no es capaz de seguir ni mental ni físicamente. A pesar de que acabe su carrera en el club como jugador, espero que sigamos juntos en el futuro para colaborar".

"Solo mi señora conocía la decisión de que dejaría el baloncesto" "Estaba sufriendo más que disfrutando"

Pablo: "Solo mi señora conocía la decisión de que dejaría el baloncesto. Ayer al finalizar el entrenamiento, me duché y cogí todas mis cosas de la taquilla porque sabía que no iba a volver. Ni siquiera sabían mis compañeros de selección, y como sabía que todos iban a intentar de cambiar mi decisión, aunque realmente soy cabezota y no iba a cambiar mi decisión, decidí callarme. Cuando anuncié mi carta, sentí como que quitara un gran peso de encima. Estaba sufriendo más que disfrutando. Es verdad que he llegado a sitios que nunca pensaba que llegaría y eso hace que me pueda ir tranquilo".

"Hice un balance muy rápido de mi trayectoria, y tengo un antes y después en mi carrera, que es cuando vine al Baskonia. Soy un jugador especial porque muchos dan el salto con 20, 21 años, y yo fui creciendo paso a paso. Y justo he estado hablando con Alfredo Salazar -secretario general del Baskonia- y estaba muy enfadado con él porque no me trajo antes a este club, pero me di cuenta que no me trajo con razón, porque no estaba en mi mejor momento. Muchos a esa edad sueñan con jugar en Madrid o Barcelona, pero yo cuando era joven tenía ganas de jugar en Vitoria, seguramente sería para jugar con 'Chapu' o Luis".

Prigioni también valora el trabajo de sus antiguos entrenadores:

"Cuando llegué aquí, mi juego y mi cabeza cambiaron, y le tengo que agradecer a Dusko porque me enseñó a jugar para los compañeros. También a Julio Lamas en mi último año, porque fueron entrenadores clave. Mi primera etapa aquí fue la mejor porque di el mejor basket, y el último año también di un buen nivel en el Baskonia, y gracias a esto pude ir a la NBA, que fue un regalo que vino del cielo. Todavía no sé cómo jugué con esos tremendos jugadores pero creo que puedo ser un ejemplo para los demás, que sin ser muy rápido puedes jugar al baloncesto al más alto nivel siendo inteligente. Cuando tenga más tiempo haré un mejor balance, pero me quedo sobre todo con el primer paso por aquí y la medalla de broce de Pekín con la selección argentina".

Prigioni en la Final Four de Moscú | Imagen: Baskonia

Prigioni no se olvidó del calor de sus seguidores:

"Es abrumador la cantidad de respeto que estoy recibiendo por parte de los aficionados, el cariño que estoy recibiendo es increíble. De clubes, de entrenadores... el cariño es increíble. Al llegar aquí, también tuve una sensación difícil de explicar, y ahora que no he hecho nada en seis partidos no entiendo porque me demuestren tanto cariño, solo pienso que habré hecho las cosas bien antes y quizás merezca esto. Al afición baskonista un gracias y que estén tranquilo porque hay un gran equipo que tiene un potencial enorme. Esta mañana le dije al equipo que sería un aficionado más, cuando estuve en la NBA también lo fui a distancia, y ahora seré más cerca porque estaré aquí por lo menos hasta el final de temporada, y luego ya lo pensaré con mi familia. Como le dije a Josean, seré un vitoriano por este tiempo. Ahora mismo quiero tomarme un tiempo para pensar lo que quiero hacer. Lo de ser entrenador es algo que llevo dentro pero no sé ni dónde, ni cómo".

Por último, estuvo más breve, pero dejó cosas interesantes:

"Los cariños que más me sorprenden son de la gente que no esperas que te envíen nada. Mucho equipos, muchos jugadores que ni le he saludado… hay mucha gente que me ha sorprendido".

"No he dudado ni un momento mi decisión. He hablado con compañeros, pero no han intentado convencerme para volver, sino que solo me han mostrado muestras de cariño".

"Fue fabuloso jugar con "Chapu", Luis… era fantástico jugar con ese grupo. No sé si este equipo tiene el mismo carácter, pero cuando entraba en la cancha y veía mis compañeros, sentía que podíamos ir a la guerra, que podíamos ganar a cualquiera. A veces perdíamos contra en teoría rivales más débiles, que probablemente era porque quizás nos relajábamos o no teníamos el día, y estas derrotas no me dolían tanto. Los que dolían de verdad eran las derrotas contra el Barcelona, Madrid o CSKA".

Imagen: Baskonia

"Si fuera ‘selfish’ -egoísta en español- te diría que cuando gané el MVP de la Copa sería mi momento más especial en el Baskonia, pero siento que soy un jugador de equipo. Por ejemplo, cuando ganamos al CSKA en la primera Final Four en seimfinales, fue muy especial ver a Luis llorando de emoción, fue un subidón enorme con la camiseta del Baskonia. Son momentos de felicidad pura. O también cuando entramos a la Final Four el año siguiente ganando en el OAKA, fue un momento único el ver a tus compañeros con la felicidad en la cara".

Querejeta: (al ser preguntado sobre la retirada de número de Prigioni): "Estamos pensando en hacer algo especial…"

Respecto a los fichajes, el presidente respondió así: "Bueno, este es un club que siempre está en movimiento, y cuando vino Pablo es porque pensábamos que necesitábamos algo en esta posición, y ahora seguiremos en ello para traer a otro jugador".