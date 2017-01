Google Plus

Rioja, nuevo patrocinador de Baskonia | Imagen: Baskonia

Baskonia buscaba un patrocinador desde el comienzo de la campaña 2016-17, y por fin ha llegado el día. Josean Querejeta -presidente del Baskonia- comunicaba antes de que diera comienzo esta temporada que el presupuesto de Baskonia subiría hasta los 14 millones de euros, pero el presidente del club de Zurbano no cerraba ningún acuerdo con ningún patrocinador. Desde que el Laboral Kutxa terminase el contrato con los patateros el 30 de junio de 2016, aparecieron muchos rumores sobre nuevos 'sponsors' durante el verano, no obstante, hasta el 15 de enero de 2017 no se ha cerrado nada oficial.

Baskonia llevaba más de medio año sin patrocinador

El Laboral Kutxa fue el patrocinador principal durante siete largos años, período en el que ganaron una liga ACB en la temporada 2009-10 a la órdenes de Dusko Ivanovic. Aquel impresionante 2+1 de San Emeterio a menos de un segundo para el final, fue un inicio espectacular para Laboral Kutxa como 'sponsor', sin embargo, desafortunadamente, Baskonia no ha ganado nada más desde el 2010. El año pasado, tuvieron la fortuna de disfrutar de una Final Four, cosa que no alcanzaban desde el 2008, pero el Fenerbahce puso fin a la inimaginable temporada baskonista en la prórroga de las semifinales de la Euroliga. Baskonia cayó en semifinales en todos los campeonatos que disputó -Euroliga, Liga Endesa y Copa del Rey-, y este año la afición alavesa espera que cambie la suerte con el nuevo patrocinador.

Baskonia advertía este mediodía que iban a desvelar algo importante desde su cuenta de Twitter una hora antes de que comenzara el encuentro de esta tarde contra el RETAbet Bilbao Basket, y así ha sido. Cerca de las 17:30 horas de la tarde, Baskonia comunicaba desde el Twitter que Rioja sería su nuevo patrocinador hasta el final del curso tanto en la competición doméstica como en la continental.