Análisis de la situación baskonista tras el fichaje de Laprovittola

Laprovittola en un partido con los San Antonio Spurs | Imagen: Getty Images

Baskonia anunció ayer el fichaje de Nicolás Laprovittola hasta el final de temporada. Tras la no esperada retirada de Pablo Prigioni: "estaba sufriendo más que disfrutando", Querejeta decidió buscar en el mercado un base para dar descanso a su estrella del equipo, Shane Larkin. En la competición continental, el norteamericano está jugando más de 30 minutos de media, eso sí, a un nivel espectacular, promediando 13 puntos, 3 rebotes, 6'5 asistencias y 1'5 robos. Sin embargo, la temporada es muy larga y hasta ahora el 'playmaker' baskonista no ha tenido un recambio de garantías.

Prigioni, en su breve paso por Vitoria solo mostró su nivel contra el Unics Kazan, y a pesar de que Rafa Luz sea un luchador y un especialista en las labores defensivas, no ha mostrado ser un repuesto de lujo de forma continua (1'9 puntos y 1'6 asistencias en ocho minutos). La mayoría de los argentinos tienen buenos recuerdos de la capital alavesa, por el paso de sus grandes jugadores a lo largo de su historia. Jugadores como Scola, Prigioni y Nocioni -los tres argentinos- por ejemplo, fueron piezas clave en el mejor Baskonia de todos los tiempos.

Larkin penetrando al aro | Imagen: Baskonia

Laprovittola puede aportar más que el tiro de tres

En mi primer lugar, parece que Lapro no tendrá ningún problema en adaptarse a su nuevo club. Muchos hablan de la carencia del Baskonia en el tiro de tres, y a pesar de que Nico no sea uno de los mejores tiradores a la hora de pasar bloqueos indirectos y ejecutar de tres, sí que tiene buena muñeca desde el perímetro, y esto ayudará a mejorar el hasta ahora escaso porcentaje del Baskonia en los triples (35% en Euroliga). Aparte de anotar, Lapro se caracteriza por su inteligencia sobre el parqué. Buena visión de juego, cosa que ayudará a los francotiradores baskonistas a tener más tiros libre de marca.

Hasta ahora, todo indica que la incorporación del argentino traerá la mejoría de todos sus compañeros. No obstante, el fichaje de Lapro tiene un 'problema', su ficha de comunitario. ¿Qué significa esto? Lo analizamos

Problemas con las nacionalidades

El jugador de Morón, en teoría extracomunitario -jugador que no pertenece a la Unión Europea-, logró el pasado verano la nacionalidad italiana, y por esta regla de tres, también la plaza comunitaria. Es decir, para jugar la Euroliga -competición que no limita la cantidad de jugadores extracomunitarios-, Laprovittola no necesitaría ningún pasaporte comunitario por dicha regla. No obstante, para jugar la competición doméstica sí -máximo de dos extracomunitarios por cada plantilla-. Así que Baskonia, por ahora, no tiene ningún peligro en estas plazas porque solamente Budinger y Larkin ocupan esta plaza. Entonces, ¿dónde está el problema? En los cupos

Blazic celebrando una canasta contra el Efes | Imagen: Baskonia

Para disputar la Liga Endesa, se requiere un mínimo de cuatro cupos -jugadores con nacionalidad española- y aunque Baskonia los tenga -Shengelia, Tadas Sedekerskis, Rafa Luz y Diop- jugadores como Tadas o Rafa Luz no son piezas clave, por decirlo de alguna manera, en el equipo. La entidad de Zurbano, al contar con 13 jugadores en la plantilla, uno siempre deberá quedarse fuera de la lista tanto en la competición nacional como en la continental porque no se pueden convocar más de 12 jugadores para un partido.

Blazic y Tadas pueden ser los más perjudicados

En la Euroliga, en caso de que Baskonia no sufra ninguna baja, queda claro que Sedekerskis será el gran perjudicado quedándose fuera de la lista. Sin embargo, en la Liga Endesa, Sedekerskis ocupa plaza de cupo y tendrá que ser obligatoriamente convocado. Así que serán otros los perjudicados.

Analizando la plantilla, jugadores como Hanga y Larkin sufren una gran carga de minutos, y darles descanso en algunos encuentros puede ser una opción del técnico baskonista. No obstante, en partidos cruciales, o en competiciones como la Copa del Rey, parece que Jaka Blazic deberá asumir este rol. El escolta esloveno ya sabe lo que es sufrir este "overbooking", puesto que le tocó asumirlo en los Playoffs de la pasada campaña cuando Baskonia decidió fichar a Roll como sustituto de Causeur.