FC Barcelona Lassa - Baskonia: en el peor momento | Foto: euroleague.net

Se acerca un encuentro clásico en la Liga Endesa, aunque no tanto en la Euroleague, entre el FC Barcelona Lassa y el Baskonia. Dos de los clubes más poderosos de España se enfrentarán en rachas muy parecidas, tratando de darles la vuelta y acercarse, o afianzarse, en las primera ocho posiciones de la tabla, las que otorgan la posibilidad de disputar las eliminatorias próximas a la temporada regular.

Tras trece enfrentamientos entre ambos conjuntos, el Baskonia parte con una ligera ventaja en el bagaje de victorias derrotas. Siete veces han conseguido los gasteiztarras la victoria, mientras que el Barcelona lo ha hecho en seis ocasiones. El partido que rompe la diferencia se disputó en el Top 16 de la temporada, donde el Baskonia consiguió, con tres puntos de diferencia, la victoria sobre el Barcelona.

FC Barcelona Lassa

El conjunto dirigido por Georgios Bartzokas no está atravesando su mejor momento en una temporada en la que el equipo no se está acercando a lo esperado. De los últimos trece encuentros de la competición continental, tan solo cuatro han terminado en victoria para los blaugrana. Y no es solo una mala racha. El equipo tiene un bagaje de ocho victorias y once derrotas en lo que va de temporada, lo cual le dejaría fuera de los ocho primeros clasificados y no podría pasar a la siguiente fase.

Y no es porque el equipo no esté a la altura de la competición, ni mucho menos. El Barcelona cuenta con una de sus mejores plantillas en los últimos años, lo que le hace un candidato claro a llevarse el mayor galardón del baloncesto europeo. Una sala de maquinas dirigida por Tyrese Rice, y ayudado por Koponen, con un juego exterior con tiradores como Oleson o Perperoglou y con un juego interior donde pocos balones se le escapan a Ante Tomic. ¿A quién no le gustaría tener un equipo así?

Ante las bajas en las últimas semanas de Joey Dorsey y Alex Renfroe, el conjunto catalán se ha reforzado con Víctor Faverani y Moussa Diagne. Dos jugadores que llegan para hacerse un hueco en el juego interior barcelonista.

Baskonia

Los de Sito Alonso están atravesando su peor racha en lo que va de temporada, y con un balance de once victorias y ocho derrotas se colocan en la sexta posición de la tabla, es decir, dentro de los ocho primeros, quienes se clasifican para otra fase.

Tres derrotas consecutivas han sembrado las dudas entre la afición azulgrana, y es que el Baskonia no se está asemejando al nivel ofrecido en los primeros meses de competición. 98 a 89 frente al Darussafaka, 92 a 62 frente al Olympiacos y 69 a 87 frente al Estrella Roja. Tres encuentros en los que el Baskonia ha encajado una media de 92 puntos por partido. Nada que ver con el Baskonia de hace meses, donde Sito Alonso supo inculcar sus ideas defensivas. Y es eso por lo que se caracteriza el técnico madrileño, por ser un técnico con grandes ideas sobre la defensa, y lo que ha conseguido inculcar en el equipo.

A la reaparición de Andrea Bargnani se le ha juntado la lesión de Tornike Shengelia, quien estará de baja un mes por culpa de "una pequeña fisura en la cabeza del peroné de la rodilla derecha". Una baja muy sensible la del interior georgiano, ya que era una gran variante en ataque y un jugador muy duro en defensa. Sito Alonso no podrá contar con el durante cuatro jornadas, y desde la entidad azulgrana se empieza a descartar su participación en la Copa del Rey, la cual se disputará en Vitoria.

Árbitros

El colegiado germano, Robert Lottermoser, será el árbitro principal del encuentro, respaldado en todo momento por sus ayudantes; el serbio Milivoje Jovcic y el polaco Piotr Pastusiak.