Baskonia - EA7 Armani Milan: la hora del cambio | Foto: euroleague.net

Se avecina un encuentro importante para el baskonismo de cara al devenir de la temporada en la Euroleague. Recibirá la visita del EA7 Emporio Armani Milan con la necesidad de conseguir la victoria y no descolgarse de los ocho mejores equipos de esta Euroleague. Los Baskonia - Armani son uno de los encuentros más disputados del presente siglo. De las once ocasiones en las que se han enfrentado ambos conjuntos, seis han acabado en victoria azulgrana, por los cinco de los italianos. Además, haciendo hincapié en los encuentros disputados en el Fernando Buesa Arena, se puede apreciar la superioridad del conjunto baskonista sobre el Armani, con un bagaje de 4-1.

Aun así, el último encuentro disputado entre ambos, en la séptima jornada de la competición, terminó con una clara victoria del EA7, por 88-76. Los italianos no dieron su brazo a torcer, y contundentemente, hicieron que las opciones baskonistas se disminuyeran desde un principio. La defensa azulgrana no pudo con el gran acierto exterior de Rakim Sanders, anotando 19 puntos con una efectividad del 60% desde la línea exterior, tres de cinco.

Baskonia: en la cuerda floja

La cosa va empeorando, y mientras que las jornadas no dejan de pasar, la reacción baskonista es nula, por lo que no se prevé un final de "liguilla" sencillo para el conjunto baskonista. Con tan solo una victoria en los últimos siete encuentros, el Baskonia afronta su peor momento de la temporada. Darussafaka, Olympiacos, Estrella Roja, Barcelona Lassa, Real Madrid, Maccabi FOX y Anadolu Efes. Siete rivales, y solo el Barça Lassa ha sufrido la envestida azulgrana. El Baskonia conquistó el Palau Blaugrana con un contundente 79 a 93. Shane Larkin, Adam Hanga, Kim Tillie y Chase Budinger bastaron para que los de Sito Alonso crearan el espejismo de una posible resurrección del Baskonia. Pero no. Tras el encuentro, venía el Real Madrid, y el Maccabi FOX, y para finalizar, el Anadolu Efes, no hubo reacción. En estos momentos los de Sito Alonso se sitúan en octava posición, justo en el límite de lo que separa lo bueno de lo malo.

Con lagunas en defensa, el Baskonia espera reaccionar y hacer que uno de los aspectos que más les caracteriza vuelva a aparecer sobre el parqué. Si eso fuera poco, los vitorianos necesitan recuperar el nivel de hombres como Beaubois o Voigtmann, a la vez que mantener el del base norteamericano Shane Larkin.

Bajas

Sito Alonso recupera a Tornike Shengelia para el encuentro del Buesa Arena. Tras cuatro semanas en el dique seco, y perdiéndose la Copa del Rey, el georgiano puede volver a las canchas. A su vez, cuenta con la duda de Shane Larkin por culpa de unos problemas musculares.

EA7 Emporio Armani Milan: sin respuesta

El conjunto dirigido por Jasmin Repesa tampoco está cuajando la temporada que deseaba. Incorporando a jugadores importantes como son Rakim Sanders y Miroslav Raduljica, además de la continuidad de Alessando Gentile, el conjunto italiano deseaba estar entre los ocho primeros de la competición. Un inicio optimista con dos victorias en sus primeros dos partidos, frente al Maccabi FOX y Darussafaka respectivamente, no tuvo la continuidad necesaria como para afrontar una competición ilusionante. Dos victorias en los próximos quince encuentros condenaron a los de Repesa al fracaso absoluto. Desde entonces, sin dar señales de vida, continúan siendo el farolillo rojo, y sin síntomas de mejora.

A los malos números de los italianos, se les sumo la baja del jugador más importante del equipo. Alessandro Gentile abandonaba la disciplina milanesa para recalar en Grecia, en el Panathinaikos de Atenas; dejando así al EA7 Armani con pocas variantes en ataque.

Bajas

Jasmin Repesa no podrá contar con Zoran Dragic por lo que resta de temporada, tras sufrir una lesión de rodilla en el partido de liga frente al Pasta Reggia Caserta.

Árbitros

El ucraniano Borys Ryzhyk será el árbitro principal del encuentro, seguido en todo momento por el griego Spiros Gkontas y el portugués Sergio Silva.